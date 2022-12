ડ્રાઇવરે સ્ટેયરીંગ ઉપરનો કાબુ ગુમાવતા રોડના સમાંતર આવેલા ઝાડ સાથ ગાડી અથડાઇ

ભરુચ આ અકસ્માતની મળતી માહિતી પ્રમાણે નર્મદા જિલ્લાના રામાનંદ આશ્રમના સાધુસંતો (Ramanadi Sadhu Death ) ગાડી લઇને રાજપીપળાથી નવસારી તરફ પસાર થઇ રહ્યા હતાં. ત્યારે નેત્રંગ - વાડી રોડ ઉપર આવેલી કંબોડીયા - ચાસવડ ગામની (Accident on Netrang Kambodia Road )વચ્ચે ડ્રાઇવરે સ્ટેયરીંગ ઉપરનો કાબુ ગુમાવતા રોડના સમાંતર આવેલા ઝાડ સાથ ગાડી અથડાઇ (Accident on Netrang Kambodia Road ) હતી.આ અકસ્માતમાં 3 સાધુના મોત (Three Monks Death in Car Accident )થયા હતાં. જ્યારે 12 લોકોને ઈજા પહોંચી હતી.

ઝાડ સાથ ગાડી અથડાઇ નેત્રંગ કંબોડીયા - ચાસવડ વચ્ચે માર્ગ અકસ્માતની ઘટના (Accident on Netrang Kambodia Road )સામે આવી છે . સાધુસંતોને લઈને જઈ રહેલી ગાડીના ચાલકે સ્ટેયરીંગ ઉપરનો કાબુ ગુમાવતા રોડના સમાંતર આવેલા ઝાડ સાથ ગાડી અથડાઇ હતી. જેમાં ગાડી હંકારનાર રાકેશકુમાર હરીપ્રસાદ સોનકરને ( ઉ.41.રહે યુપી ) શરીરના ભાગે ગંભીર ઇજાઓ પહોંચતા ઘટનાસ્થળ ઉપર જ કરૂણ મોત નિપજ્યું હતું . જ્યારે વેદાંતી ગુરૂજી વૈષ્ણવ અને કેશવદાસ ગુરૂજી વૈષ્ણવને ગંભીર ઇજાઓના પગલે સારવાર દરમિયાન મોત (Three Monks Death in Car Accident )નિપજ્યું હતું . જ્યારે ગાડીમાં સવાર અન્ય 12 સાધુ - સંતોને શરીરના ભાગે ઇજાઓ પહોંચતા સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યાં હતાં.

નેત્રંગ પોલીસે ગુનો નોંધ્યો ગમખ્વાર અકસ્માતની બનાવની (Accident on Netrang Kambodia Road )જાણ થયા બાદ ઘટનાસ્થળ ઉપર લોકોના ટોળા ઉમટી પડ્યા હતા. તેમ જ સાધુઓના મોતને (Three Monks Death in Car Accident ) કારણે સમગ્ર વિસ્તારની પ્રજામાં ઘેરા શોકનું મોજુ ફરી વળ્યું હતું . નેત્રંગ પોલીસ દ્વારા ગુનો નોંધી આગળની તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી.