આણંદઃ સમાજમાં ડોક્ટરને ભગવાનનો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો છે, પરંતુ આણંદ જિલ્લામાં ડોક્ટરે તો કંઈક અલગ જ સ્વરૂપ બતાવ્યું (Shameful incident in Anand) છે. જિલ્લામાં તારાપુરના તબીબની ખાનગી હોસ્પિટલમાં એક મહિલા પ્રસૂતિ માટે આવી (Trouble of a pregnant woman in Anand) હતી. જોકે, તેની આર્થિક સ્થિતિ ખરાબ હોવાથી ડોક્ટરે તેની પ્રસૂતિ કરી નહતી. આખરે મહિલાએ હોસ્પિટલની બહાર બાળકને જન્મ (Negligence of Hospital in Anand) આપ્યો હતો. તો આ ઘટનાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાઈરલ (A Pregnant Woman video Viral in Anand ) થયો હતો. જોકે, સ્થાનિકોએ 108 એમ્બુલન્સ બોલાવી મહિલાની મદદ કરી હતી.

સ્થાનિકોએ પીડિતાની કરી મદદ

ડોકટરના સ્ટાફે ફાઈલ ન હોવાથી હોસ્પિટલમાં પ્રવેશ ન આપ્યાની ચર્ચા

તારાપુરની ઘટનામાં ચર્ચા છે કે, અમદાવાદ ગ્રામ્યમાં આવતા વાટામણ ચોકડી પાસે આવેલા બોરું ગામના પરિવારના અગાઉ 2 બાળકો તારાપુરની આ જ હોસ્પિટલમાં જન્મ લઈ ચૂક્યા છે. જ્યારે વિવાદિત બનાવમાં જ્યારે મહિલાને પ્રસવ પીડા ઉપડી ત્યારે તો ઉતાવળમાં ફાઈલ લાવવાની ભૂલી ગયા અને હોસ્પિટલમાં પ્રવેશ સમયે તેમની પાસે હાજર સ્ટાફ દ્વારા ફાઈલની માગણી કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ ફાઈલ ન હોવાથી તેમને હોસ્પિટલના પ્રવેશ આપવામાં નહતો આવ્યો. જોકે, ત્યારબાદ હોસ્પિટલે 42,000 રૂપિયાની માગ કરી હતી, પરંતુ પૈસા ન હોવાથી ડોક્ટરે હોસ્પિટલનો દરવાજો બંધ કરી દીધો હતો.

મહિલા સારવાર માટે મીરાણી હોસ્પિટલમાં પહોંચી હતી

આ અંગે પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ, તારાપુર ગામમાં આવેલી એક ખાનગી હોસ્પિટલમાં (Negligence of Hospital in Anand) પ્રસવપીડા સાથે એક પ્રસૂતા રવિવારે મધ્ય રાત્રિએ સારવાર માટે પહોંચી હતી, જેને કોઈ કારણોસર હોસ્પિટલમાં સારવાર આપવામાં (A woman was not treated at a private hospital in Anand) નહતી આવી. ત્યારબાદ આખરે મહિલાએ હોસ્પિટલની બહાર બાળકને જન્મ (Trouble of a pregnant woman in Anand) આપ્યો હતો.

તારાપુરના એક ખાનગી દવાખાના બહાર 108 એમ્બુલન્સ ઊભી હોય છે, જેમાં એક નવજાતને જન્મ બાદની પ્રાથમિક સારવાર આપતો કર્મચારી નજરે પડે છે. બીજી તરફ બાળકને જન્મ આપનારી મહિલા હોસ્પિટલના ઓટલા પર કણસતી હાલતમાં પડી હતી. તો સ્થાનિકો પીડિત પરિવારને આશ્વાસન અને મદદ આપતા જોવા મળ્યા હતા.

ડોક્ટરની સલાહ પછી મહિલાને કરમસદની હોસ્પિટલ લઈ જવાઈ

આ અંગે 108 એમ્બુલન્સના કર્મચારીએ જણાવ્યું હતું કે, તેઓ તારાપુરની મીરાણી હોસ્પિટલ (Negligence of Hospital in Anand) પહોંચ્યા હતા. ત્યારે ગર્ભવતી મહિલાનું અડધું બાળક બહાર આવી ગયું હતું. ત્યારબાદ પ્રથમ તો બાળકને બહાર લાવી મહિલાની પ્રાથમિક સારવાર શરૂ કરવામાં આવી હતી. બાળકની નાળ જોડાયેલી હોય તેને તબીબી સારવાર માટે જરૂરી કામગીરી કરી તેને પ્રથમ તારાપુરની સરકારી દવાખાને પહોંચાડી ત્યાં હાજર ડોકટર ની સલાહ પ્રમાણે વધુ સારવાર માટે કરમસદની શ્રીકૃષ્ણ હોસ્પિટલમાં ખસેડ્યાં હતાં.

બાળકની સ્થિતિ નાજુક

તારાપુરમાં સારવાર ન મળતા 108 થકી મહિલાને કરમસદ મેડીકલ હોસ્પિટલ પહોંચાડવામાં (Trouble of a pregnant woman in Anand) આવી હતી. ત્યારે બોરું ગામના આ ગરીબ પરિવારે માતા અને નવજાત બાળકને સારવાર આપવા વિનંતી કરી હતી, જ્યાં ફરજ પરના તબીબોએ બાળકની સ્થિતિ જોતા તેને NICUમાં દાખલ કર્યો હતો. જ્યારે માતાને જરૂરી પ્રાથમિક સારવાર આપી જનરલ વોર્ડમાં દાખલ કરી હતી. જોકે, અત્યારે હોસ્પિટલમાં સારવાર આપતા તબીબના જણાવ્યા પ્રમાણે, માતાની તબિયત સ્વસ્થ છે. તો બાળકની સ્થિતિ અંગે હજી કોઈ ચોક્કસ તારણ મળી શક્યું નથી. બાળકની સ્થિતિ નાજુક હોવાથી તેને આધુનિક ઉપકરણો સાથે મિની વેન્ટિલેટરના માધ્યમથી આધુનિક સારવાર (Trouble of a pregnant woman in Anand) આપવામાં આવી રહ્યો છે.

મોડી રાત્રે પીડિતા મહિલા પર સ્થાનિકોની નજર પડી

તો આ અંગે સ્થાનિકોએ જણાવ્યું હતું કે, રવિવારે મોડી રાત્રે કામ પરથી ઘરે પરત ફરતા તેમનું ધ્યાન મહિલા પ્રસૂતા પર પડી હતી. ત્યારે સ્થાનિકોએ મહિલાને પડતી તકલીફનો વીડિયો બનાવી (A Pregnant Woman video Viral in Anand) હોસ્પિટલની બેદરકારી કેમેરામાં કેદ કરી હતી. આ અંગે સ્થાનિક જસવંતસિંહે જણાવ્યું હતું કે, મહિલાની હાલત ખૂબ દયનીય હતી. આવી હાલતમાં પણ હોસ્પિટલના સ્ટાફે મહિલાની પ્રાથમિક સારવાર ન કરી, જે શરમજનક ઘટના છે. તો આ અંગે કડક કાર્યવાહી કરવાની તેમણે માગ કરી હતી.

આર્થિક ભીંસમાં પરિવાર લઈ રહ્યો હતો કરમસદ હોસ્પિટલમાંથી રજા

તારાપુરમાં સારવાર ન મળતા કરમસદ પહોંચેલા પરિવારની આર્થિક સ્થિતિ ખૂબ સામાન્ય છે. ત્યારે હોસ્પિટલમાં આધુનિક સારવાર ખર્ચ પોષાઈ શકે તેમ ન હોવાથી રજા લઈ ઘરે જવાની તૈયારી કરી હતી. આ સાથે તેઓ નવજાતના જીવનમરણને કુદરતના હાથમાં સોંપીને આર્થિક સંકડામણને વશ બન્યા હતા ત્યારે આ ઘટનાની જાણ આણંદના સાંસદ મિતેષ પટેલ થતા તેમણે કરમસદ હોસ્પિટલમાં બાળક અને માતાને જરૂરી તમામ સારવાર નિઃશુલ્ક ઉપલબ્ધ કરાવી હતી.

ડોકટર સામે કાર્યવાહીની માગ

તારાપુરના ખાનગી દવાખાનાના તબીબની હોસ્પિટલમાં બનેલી આ ઘટનામાં માતા અને બાળક બંનેના જીવ જોખમમાં મુકાયા હતા. ત્યારે હોસ્પિટલના ખૂલ્લા ઓટલા પર બાળકને જન્મ આપેલી હાલતમાં કણસતી માતા અને બાળકને પ્રાથમિક સારવાર આપવાથી પણ ચૂકેલા તારાપુરના તબીબ અને ફરજ પરના સ્ટાફ સામે કાર્યવાહી કરવાની માગ ઊઠી રહી છે.