અમરેલીઃ અમરેલી જિલ્લાના લાઠી તાલુકાના દૂધાળા ગામ પાસે આવેલા નારણ સરોવરમાં આજે બપોરે બારથી એક વાગ્યાના સમયે ગામના પાંચ જેટલા કિશોરો નહાવા માટે પડ્યા હતાં. તમામ કિશોરોના ડૂબી જવાથી મોત (Teenagers Drown in lake) થયા છે. 5 કિશોરો ડૂબ્યાં હોવાની જાણકારી (Five teenagers drown in Naran Sarovar) સ્થાનિક વહીવટીતંત્ર પોલીસ અને તરવૈયાઓને થતા તમામ વિભાગે ઘટનાસ્થળે પહોંચી જઈને તળાવમાં ડૂબેલા 5 કિશોરોની શોધખોળ હાથ ધરી હતી.ત્રણેક કલાક જેટલી ચાલેલી શોધખોળને અંતે તરવૈયાઓને પાંચેય કિશોરોના મૃતદેહો મળી આવ્યા હતાં. જેને લઈને નાના એવા લાઠી તાલુકાના દૂધાળા ગામમાં ઘેરો શોક પ્રસરી ગયો છે.

દુર્ઘટનાને લઇ નાનકડા એવા દૂધાળા ગામમાં ઘેરો શોક

તરતાં નહોતું આવડતું - બપોરના 12થી 1 વાગ્યાના સમયે દૂધાળા ગામના વિશાલ મેર, નમન ડાભી, રાહુલ જાદવ, મિત ગળથીયા અને હરેશ મોરી નામના કિશોરો ગામમાં આવેલા નારાયણ સરોવરમાં ગરમીથી રાહત મેળવવા માટે નાહવા પડ્યાં હતાં. પરંતુ કિશોરોને તરતા ન આવડતું હોવાને કારણે પાંચેયના ડૂબી જવાને કારણે મોત (Five teenagers drown in Naran Sarovar)થયાં છે. 5 કિશોરોના મોત થતા દૂધાળા ગામમાં ભારે ગમગીનીનો માહોલ છવાઇ ગયો છે. સ્થાનિક તરવૈયાઓએ કિશોરોના મૃતદેહને બહાર કાઢ્યા હતાં. ત્યારબાદ પોલીસે મૃતદેહનો કબજો લઇ અકસ્માતે ડૂબી જવાથી 5 કિશોરના મોત (Teenagers Drown in lake) થયાં હોવાની પ્રાથમિક ફરિયાદને આધારે તપાસ હાથ ધરી છે.

