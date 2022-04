અમરેલી : વિધાનસભાની ચૂંટણી દરવાજે દસ્તક દઈ રહી છે. ત્યારે અમરેલી જિલ્લાની ભાજપ શાસિત ચલાલા પાલિકામાં ભાજપના જ સભ્યોની (BJP Against BJP In Chalala) નારાજગી બહાર આવી છે. માર્ચને બદલે એપ્રિલ માસમાં બોલાવેલી બજેટ બેઠક (Budget Meeting in Chalala) નામંજૂર થતા રાજકીય ખળભળાટ મચી જવા પામ્યો છે. મળતી માહિતી મુજબ ભાજપના સભ્યોએ જ ભાજપને પછાડવાની (Chalala Municipality of Amreli) કોશીશ કરી હતી.

અમરેલીના ચલાલા નગરપાલિકાની ભાજપના સભ્યોએ ભાજપને પછાડવાની કરી કોશિશ

પક્ષની તરફેણમાં મતદાન - અમરેલી જિલ્લાની ચલાલા નગરપાલિકામાં ભાજપની સ્પષ્ટ બહુમતી સાથે સત્તા સ્થાને છે. ત્યારે ચલાલા નગરપાલિકામાં બજેટ બેઠક બોલાવવામાં આવેલી હતી. માર્ચ એન્ડિંગને બદલે એપ્રિલ માસમાં બોલાવાયેલી બજેટ બેઠક અગાઉ ભાજપ દ્વારા ચૂંટાયેલા દરેક સભ્યોને મેન્ડેડ આપીને પક્ષની તરફેણમાં મતદાન કરવાનો વહીપ બજાવવામાં આવ્યો હતો.

ભાજપના સભ્યોનું બજેટ વિરુદ્ધ મતદાન - પાલિકાના 11 ભાજપ સભ્યોએ જ પક્ષની વ્હીપનો અનાદર કરીને બજેટ વિરુદ્ધ મતદાન (Voting Against the Budget in Chalala) કર્યું હતું. જ્યારે વિપક્ષ કોંગ્રેસ બજેટમાં સતા સ્થાને રહેલા ભાજપની સંગાથે રહ્યો હતો. પરંતુ ભાજપ સામે ભાજપ જ આવ્યું હતું ને બજેટનો ઉલાળિયો ભાજપના સભ્યોએ કરતા ખળભળાટ મચી ગયો હતો. ચલાલા પાલિકામાં કુલ 24 સભ્યોમાંથી 17 ભાજપના સભ્યો છે અને 7 કોંગ્રેસના સદસ્યો પણ ધારાસભ્ય જે વી કાકડીયાએ કોંગ્રેસમાંથી રાજીનામું આપીને ભાજપમાં જોડાયેલા હતા.

ભાજપને પછાડવાની કોશિશ - કોંગી 3 સદસ્યો ભાજપમાં જોડાતા ચલાલા પાલિકામાં 20 ભાજપના સભ્યો થઈ ગયા છે. પરંતુ પાલિકાના આંતરિક મતભેદો અને પાલિકાના સત્તાધીશો સાથે ધારાસભ્યની નારાજગીની વહેતી વાતો વચ્ચે ભાજપના જ 11 સભ્યોએ બજેટ વિરુદ્ધ મતદાન કરીને ભાજપને પછાડવાની કોશિશ કરી હતી. તેને લઈને રાજકીય ગરમાવો વિધાનસભાની ચૂંટણી પહેલા આવી ગયો છે ને કોંગસના વિપક્ષના નેતા ચંપુ ધાધલે સત્તાધીશો સાથે વિકાસ માટે રહેવા છતાં ભાજપના શહેરનો વિકાસ રૂંધાવો હોવાનો વસવસો વ્યક્ત કર્યો હતો.