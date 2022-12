તેમણે કઇ રીતે શક્ય બનાવ્યું તે જાણીએ

અમરેલી કોરોનાકાળ દરમ્યાન લોકડાઉનમાં અનેક લોકોના જીવનની રોજીરોટીઓ થંભી ગઈ હતી. ત્યારે ઘરે બેઠા કઈ કરવાનો વિચારતા મોટા આંકડીયાના ખેડૂતપુત્રે (Cultivation of figs in Amreli ) અંજીરની ખેતી (Crop of Figs )કરવાનું પિતાનું સ્વપ્ન સાકાર કર્યું. સારી કમાણી ( Farmers Income ) પણ કરી રહ્યા છે. ગુજરાતના હવામાન પ્રમાણે અંજીરની ખેતી ( Cultivation of figs according to Gujarat climate ) કરવી પ્રમાણમાં અઘરી છે તેવામાં પ્રાકૃતિક ખેતી અપનાવી ખેડૂત દિનેશભાઇએ અંજીરની સફળ ખેતી કરી છે.

પિતાની ઇચ્છાને માન આપ્યું અમરેલીના મોટા આંકડીયા ગામે રહેતા દિનેશભાઇ જેમના પિતાની ઈચ્છા હતી કે મારે અંજીરની ખેતી (Cultivation of figs in Amreli )કરવી છે. એ બાબતને ધ્યાને લઇ તેમનો પુત્ર દિનેશભાઇ ચાઈનામાં અંજીરની ખેતી (Crop of Figs ) વિશે માહિતીઓ મેળવી હતી. જેમાં દિનેશભાઇ સુરતથી ગામડે મોટા આંકડીયા આવ્યા અને વિદેશથી સારામાં સારી ક્વોલિટીના 3 નંબરના અંજીરના 1200 રોપ મગાવી વાવેતર કર્યું અને સારી એવી માવજત કરી.

પરદેશથી મંગાવ્યાં રોપ ખેડૂત દિનેશભાઇએ સારામાં સારી ક્વોલિટી જે 800 જાતની વેરાયટી (Cultivation of figs in Amreli )આવે છે જેમાંથી ત્રીજા નંબરની વેરાયટીના રોપ વિદેશથી મગાવી વાવેતર કર્યું. જેમાં 80 ગ્રામથી 120 ગ્રામ આસપાસનું ફળ આવે છે. જેવી ખેડૂત માવજત કરે એ પ્રમાણે ફળ (Crop of Figs )આવે છે. ત્યારે દિનેશભાઈને પોતાના સાત વિઘા જમીનમાં 1200 અંજીરના રોપનું વાવેતર કર્યું અને છ મહિના બાદ તેમાં ફળ આવવા લાગ્યાં. તેમાં 120 ગ્રામ એક ફળનું વજન થાય છે. બીજો પાક ફરી ચોમાસામાં આવ્યો એટલે કે એક વર્ષમાં બે વખત અંજીરનો પાક આવે છે. ચોમાસાના પાકમાં પાણીને લીધે મીઠાશ ન આવતા તેનું જામ બનાવી વેચ્યો અને સારી કમાણી ( Farmers Income )કરી.

ગાય આધારિત ખેતી અંજીરની ખેતીમાં પ્રાકૃતિક ખેતી (Natural farming )એટલે કે ગાય આધારિત ખેતી કરી રહંયા છે. જેમાં ગાયનું ગોબર, ગોમૂત્ર, ગાયનું દૂધ, છાશ, ચણાનો લોટ ગોળ તમામનો ડોઝ બનાવી છંટકાવ કરે છે. ટપક પદ્ધતિમાં ડોઝ નાખી દેવાથી તમામ રોપના જડમૂળ (Cultivation of figs in Amreli ) સુધી પહોંચી જાય છે તેમજ છટકાવ અને પીયત પણ કરે છે. ત્યારે ખેડૂત પુત્રે કોરોનાકાળ દરમ્યાન પોતાના પિતાનું સ્વપ્ન સાકાર કરી ગુજરાતમાં અંજીરની ખેતી (Crop of Figs )સફળ સાબિત કરી બતાવી અને અઢળક કમાણી ( Farmers Income ) પણ કરી રહ્યા છે.