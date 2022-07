અમદાવાદ: ગુજરાત રમખાણોના કેસમાં મંગળવારે અમદાવાદ પોલીસની ક્રાઈમ બ્રાન્ચ (Crime Branch Ahmedabad) દ્વારા પૂર્વ IPS અધિકારી સંજીવ ભટ્ટની ધરપકડ (x-IPS officer Sanjiv Bhatt arrested ) કરવામાં આવી હતી. આ બાદ, આજે IPS સંજીવ ભટ્ટને ટ્રાન્સફર વોરંટ સાથે પાલનપુર જેલમાંથી અમદાવાદ ઘી કાંટા કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં સંજીવ ભટ્ટ તરફથી આનંદ યાજ્ઞિક વકીલની દલીલ ( Bhatt to be produced in Ahmedabad Court) શરૂ છે, ત્યારે વકીલે બચાવ કર્યો હતો કે, 22,000 પાના છે એસ.આઈ.ટી મને બતાવે કે આમાંથી સંજીવ ભટ્ટે ક્યાં ડોક્યુમેન્ટમાં ખોટા પુરાવા રજૂ કર્યા છે.

22,000 પાનામાં સંજીવ ભટ્ટે ક્યાં ખોટા પુરાવા રજૂ કર્યા: આનંદ યાજ્ઞિક

આપણા કોઈની જરૂર નથી: સંજીવ ભટ્ટ તરફથી આનંદ યાજ્ઞિકે દલીલ કરી હતી કે, સુપ્રીમ કીધું કે જમેન્ટ આવી ગયું છે. સુપ્રીમ કોર્ટ જો જજમેન્ટ આપી દીધું હોય, તો આપણા કોઈની જરૂર નથી. માટે મારી આપ નામદાર કોર્ટે નમ્ર અરજ છે કે, સુપ્રીમ કોર્ટના જજમેન્ટને ધ્યાને લઈને નિર્ણય ના લેવો. સુપ્રીમ કોર્ટ પોતાના 405 જેટલા જજમેન્ટનાં આધારે તેની પ્રાથમિકતા નક્કી કરી શકાય નહિ.

ક્રાઈમ બ્રાન્ચની કસ્ટડી : ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ભટ્ટની ભંડોળની ઉચાપત અને બનાવટી દસ્તાવેજો માટે ધરપકડ કરી છે. 2002ના ગુજરાત રમખાણોના કેસમાં ગુજરાતના તત્કાલિન મુખ્યપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને સુપ્રીમ કોર્ટે ક્લીનચીટ આપ્યા બાદ 24 જૂને દાખલ કરાયેલા કેસના આધારે તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. સંજીવ ભટ્ટને બનાસકાંઠા જેલમાંથી ક્રાઈમ બ્રાન્ચની કસ્ટડીમાં લીધો છે. આજે IPS સંજીવ ભટ્ટને ટ્રાન્સફર વોરંટ સાથે પાલનપુર જેલમાંથી અમદાવાદ ઘી કાંટા કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો.

સંજીવ ભટ્ટને આજીવન કેદની સજા : ઉલ્લેખનીય છે કે, ગુજરાતની એક કોર્ટે જૂન 2019માં ભૂતપૂર્વ સંજીવ ભટ્ટને 1990ના કસ્ટોડિયલ ડેથ કેસમાં આજીવન કેદની સજા ફટકારી હતી. સામાજીક કાર્યકર્તા તિસ્તા સેતલવાડ અને ભૂતપૂર્વ પોલીસ મહાનિર્દેશક આરબી શ્રીકુમારની 2002ના ગુજરાત રમખાણોના કેસ અંગે પુરાવાના કથિત બનાવટ બદલ (embezzling funds and forging documents) ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. ગુજરાત પોલીસ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ગયા મહિને તિસ્તા સેતલવાડની તેના NGO સામેના કેસના સંબંધમાં ધરપકડ કરી હતી, જેણે પોલીસને રમખાણો વિશે પાયાવિહોણી માહિતી આપી હતી.

પોલીસને પાયાવિહોણી માહિતી આપી : કેન્દ્રીય પ્રધાન અમિત શાહે ANI સાથેની મુલાકાતમાં કહ્યું હતું કે, "તિસ્તા સેતલવાડ સંચાલિત NGOએ 2002ના ગુજરાત રમખાણો વિશે પોલીસને પાયાવિહોણી માહિતી આપી હતી." તે બાદ આ કાર્યવાહી થઈ હતી. સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદા બાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે તિસ્તા, સંજીવ ભટ્ટ અને આરબી શ્રીકુમાર સામે કેસ નોંધ્યો હતો.

આરોપીઓ ઉપર કલમ : પોલીસે તેમની સામે કલમ 468, 471 (બનાવટી પુરાવા), 194 (મૂડીના ગુનામાં દોષિત ઠેરવવાના ઈરાદાથી ખોટા પુરાવા આપવા અથવા બનાવટ કરવા), 211 (ઈજા પહોંચાડવા માટે સંસ્થાકીય ફોજદારી કાર્યવાહી), 218 (જાહેર સેવક ખોટો રેકોર્ડ ઘડવો અથવા લખવા) હેઠળ આરોપ મૂક્યો છે. ભારતીય દંડ સંહિતાના 120 (B) (ગુનાહિત ષડયંત્ર)થી વ્યક્તિને સજા અથવા મિલકત જપ્ત કરવાથી બચાવવાનો હેતુના આધારે ધરપકડ કરવામાં આવી છે.