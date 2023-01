અમદાવાદ ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં (Gujarat High Court) થોડા દિવસ પહેલા જ એક કેસની સુનાવણી દરમિયાન 75 વર્ષ જૂના કેસને (Priority to older cases) લઈને કોઈ પણ પ્રકારની કાયદાકીય કાર્યવાહી કરવામાં આવી નહતી. તેમ જ એ કેસમાં ન્યાય પ્રક્રિયામાં વિલંબ થતો હોવાના લીધે ચીફ જસ્ટીસે તમામ નીચલી કોર્ટ અને હાઇકોર્ટને પડતર કેસોનો તાત્કાલિક નિકાલ લાવવા માટે થઈને આદેશ કર્યો હતો. સાથે જ નોટિસ પણ પાઠવી હતી.

કયા પ્રકારના કેસ પેન્ડિંગ છે જોઈએ ત્યારે આપણે વાત કરીએ કે, ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં અત્યાર સુધીમાં કેટલા કેસ પેન્ડિંગ (Pending Cases in Gujarat High Court) છે અને કયા પ્રકારના કેસનો તેમાં સમાવેશ થાય છે. સાથે જ પડતર કેસોના નિકાલ માટે થઈને ગુજરાત હાઇકોર્ટે (Pending Cases in Gujarat High Court) શું પગલાં લીધા છે.

1.60 લાખ કેસ પેન્ડિંગ ગુજરાત હાઇકોર્ટ દ્વારા જે માહિતી બહાર પાડવામાં આવી છે. તે પ્રમાણે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં 16 ડિસેમ્બર 2022 સુધીમાં 1,60,963 કેસ પડતર છે. આ ઉપરાંત એમાંના કેટલાક કેસ 10 વર્ષ કરતા પણ વધારે સમયથી પડતર હોય તેમની સંખ્યા 17,546 છે.

હાઈકોર્ટે લીધા પગલા સામાન્ય રીતે જોવા જઈએ તો, કોર્ટમાં પડતર કેસોનો નિકાલ (Insturction for disposal of pending cases) કરવો એ જ્યુડિશયરી અધિકારના ક્ષેત્રમાં આવે છે. એમાં સરકારની કોઈ ભૂમિકા નથી હોતી. તેમ છતાં બંધારણની કલમ 21ની જોગવાઈ પ્રમાણે પડતર કેસોના ઝડપી નિકાલ માટે અને તેની પેન્ડેન્સી ઘટાડવા માટે કેન્દ્ર સરકાર સંપૂર્ણપણે પ્રતિબંધ હોય છે. જૂના પડતર કેસોના (Pending Cases in Gujarat High Court) નિકાલ માટે થઈને ગુજરાત હાઇકોર્ટે કેટલાક (Priority to older cases) પગલાં લીધા છે.

ચીફ જસ્ટિસની ખાસ સૂચના ચીફ જસ્ટિસની સૂચના પ્રમાણે, વર્ષ 2005 સુધીમાં નોંધાયેલા પડતર કેસો (Pending Cases in Gujarat High Court) તારીખ 1 ઓગસ્ટ 2022થી અમલમાં આવેલા રોસ્ટર પ્રમાણે બોર્ડ પર મૂકવામાં આવી રહ્યા છે. તેમ જ જેતે કોર્ટ સાથે સંબંધિત આસિસ્ટન્ટ રજિસ્ટ્રાર અને કોર્ટ માસ્ટરોને કનેક્ટર કેસ સહિતના વર્ષ 2005 સુધી રજિસ્ટર થયેલા તમામ પડતર કેસો બોર્ડ પર રહેશે અને ઉચ્ચ ફોર્મ પરથી જ્યાં મનાઈ કે, કોઈ ચોક્કસ નિર્દેશો આપ્યા સિવાય બોર્ડ પરથી હટાવવામાં આવશે નહીં.

કોર્ટના બોર્ડ મુકાયા આ બાબતની 12 જુલાઈ 2022ની સૂચનાઓ (Insturction for disposal of pending cases) વકીલો/વ્યકિતગત પક્ષકારો અને સરકારી કાયદા અધિકારીઓની કચેરીઓમાં અધિકારીઓને આ બાબતે સહકાર આપવાની વિનંતી સાથે હાઇકોર્ટની વેબસાઇટ પર મુકવામાં આવી છે. આ સિંગલ જજ/ડિવિઝન બેન્ચને સંબંધિત વર્ષ 2021 સુધીનાં પડતર કેસોમાં(Pending Cases in Gujarat High Court) ઝડપી નિર્ણયો લેવા માટે વિશેષરૂપે નિમાયેલી 4 કોર્ટો (2 ડિવિઝન બેન્ચ અને 2 સિંગલ જજ)ના બોર્ડ પર મૂકવામાં આવ્યા છે.

સવાર સાંજની કોર્ટ શરૂ હાઈકોર્ટે ગુજરાત રાજ્યના અમદાવાદ, સુરત અને રાજકોટમાં આવેલી ફેમિલી કોર્ટોમાં 3 સવારથી અને સાંજની કોર્ટ શરૂ કરી છે, જેથી વર્કિંગ ક્લાસના લોકોને 18 નવેમ્બર 2022ના રોજ ચીફ જસ્ટીસ સાથેની બેઠકમાં લેવાયેલા નિર્ણય પ્રમાણે, MACP પ્રકારના, લગભગ 775 સિંગલ જજ ફર્સ્ટ અપીલને લગતા કેસ ચીફ જસ્ટિસે નક્કી કર્યા પ્રમાણેની 16 સિંગલ જજની કોર્ટને સોંપવામાં આવ્યા છે.

વિચારણાં નહીં કરાય બધી એડમિશન મેટર્સ, જે નિયમિત બોર્ડ (Priority to older cases) પર નથી અને ન્યાયિક વિભાગમાં એડમિશન માટે પેન્ડિંગ (Pending Cases in Gujarat High Court) છે. તેને એડમીન કરવા માટે ક્રમાનુસાર રોસ્ટર પ્રમાણે કોર્ટ સમક્ષ મુકવામાં આવશે. આ બાબતોને બોર્ડ પરથી દૂર કરવાની રજિસ્ટ્રીને આપેલ કોઇ વિનંતી/ સુચન પર વિચારણા કરવામાં આવશે નહીં. બારના સભ્યો એ વાતનું ધ્યાન રાખશે કે, 5 વર્ષ કરતા વધારે જૂની મેટર્સમાં સંબંધિત બેન્ચ દ્વારા સામાન્ય રીતે મુદત (એડજોજમેન્ટ) મળશે નહીં અને તેઓને આવા કેસોનાં આખરી નિકાલ (Insturction for disposal of pending cases) માટે સહકાર આપવા વિનંતી કરવામાં આવી છે.

જૂના કેસનો પહેલા નિકાલ થશે જૂના કેસોને (Priority to older cases) અગ્રતા આપવામાં (Insturction for disposal of pending cases) આવશે. જ્યારે ક્રિમિનલ કેસીઝ, સ્પેશ્યલ સિવિલ એપ્લિકેશન્સ અને ખાસ કિસ્સામાં સુનાવણી માટે નક્કી કરેલા કેસો અથવા કોર્ટના હુકમ દ્વારા તાકીદે કરેલ અને દૈનિક બોર્ડ પરના કેસોને 'Leave note' લાગુ પડશે નહીં. ઉપરાંત ક્રિમીનલ કેસો, સ્પેશ્યલ સિવિલ એપ્લીકેશનો અને ખા કિસ્સામાં સુનાવણી માટે નક્કી કરેલ કેસો અથવા કોર્ટના હુકમ દ્વારા તાકીદે કરેલ અને દૈનિક બોર્ડ પરના કેસોને 'Leave note' લાગુ પડશે નહીં.

અગ્રતાના સિક્કા મરાયા આખરી સુનાવણીના કેસોની ક્રિમીનલ અપીલો/પિટિશનોને સર્વોચ્ચ અગ્રતા આપવામાં આવશે, જેમાં આરોપીઓ કસ્ટડીમાં હોય અને એવી અપીલો જેમાં જામીન નામંજૂર કર્યા હોય તેવા કેસોમાં બિનજરૂરી મુદ્દતો મંજૂર કરવામાં આવશે નહીં. આ ઉપરાંત કોર્ટોની બેઠકોના લિસ્ટમાં 5 વર્ષથી વધારે જૂના કેસોના લિસ્ટીંગની જોગવાઇ કરી છે. બધા કેસો, જે પાંચ વર્ષ કરતા વધારે જૂના છે. તેની ફાઈલ પર '5 વર્ષ કરતા જૂના' અને 'અગ્રતા'ના (Priority to older cases) સિક્કામાં મારવામાં આવ્યા છે.