ન્યૂઝ ડેસ્ક ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી (Gujarat Election 2022) માં બીજા ચરણમાં મતદાન ( Second Phase Poll in Gujarat ) યોજાવાને ગણતરીના કલાકો બાકી છે. તમામ 182 બેઠક પર ભાજપ, કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી ચૂંટણી લડી રહી છે. તો બીજા ચરણના મતદાનમાં આ ત્રણ સહિત કુલ 60 પક્ષ મેદાનમાં છે. ત્યારે મુસ્લિમ ઉમેદવારો, મુસ્લિમ પક્ષની વાત કરીએ તો મોટાભાગે પસંદગીની બેઠકો પર મુસ્લિમ ઉમેદવારોને મેદાનમાં ઊતારવામાં આવેલા જોવા મળે છે. કોગ્રેસ તેને ઘરની વોટબેંક માને છે. તો ભાજપ સહિતના અન્ય પક્ષો અને મુસ્લિમોની બનેલી પાર્ટીઓ તેનું જાતિવાદી ( Gujarat Muslim Voters) રાજકારણ ખેલે છે. અસદ્દુદીન ઓવૈસીની ઓલ ઇન્ડિયા મજલિસ એ ઇત્તેહાદુલ મુસલમીન All India Majlis-e-ittehadul Muslimeen (AIMIM) દ્વારા ગુજરાત ચૂંટણીમાં જીતની આશા સેવવામાં આવી છે. 5 ડીસેમ્બરે બીજા ચરણના મતદાનમાં કેટલા મુસ્લિમ ઉમેદવારો ( Muslim candidates in Gujarat Election 2022 ) છે તે જૂઓ આ રીપોર્ટમાં.

બીજા ચરણમાં કુલ મુસ્લિમ ઉમેદવાર ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીના બીજા ચરણ ( Second Phase Poll in Gujarat ) માં 93 બેઠકો પર ચૂંટણી જંગ છે. તેમાં 30 બેઠકો પર કુલ 84 મુસ્લિમ ઉમેદવારો ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી લડી રહ્યાં છે. આ ચરણમાં જ્યાં સૌથી વધુ મુસ્લિમ ઉમેદવારો ( Muslim candidates in Gujarat Election 2022 )ઊભાં રહ્યાં છે તેવી બે બેઠકો છે. આ બંને બેઠકો અમદાવાદ શહેરની બેઠકો છે. જેમાં બાપુનગર અને વેજલપુર વિધાનસભા બેઠકો છે. જ્યાં સૌથી વધુ 9 મુસ્લિમ ઉમેદવાર ચૂંટણી લડી રહ્યાં છે. જોકે આ પહેલા ચરણના લિંબાયત બેઠક પરની 34 મુસ્લિમ ઉમેદવારની સંખ્યા કરતાં ઘણાં ઓછાં છે.

બીજા ચરણમાં બેઠકદીઠ મુસ્લિમ ઉમેદવારો ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીની બીજા ચરણ ( Second Phase Poll in Gujarat ) ની 93 બેઠકોમાંથી કઇ બેઠક પર કેટલી સંખ્યામાં મુસ્લિમ ઉમેદવારો છે તે જોઇએ. 93માંથી 10 બેઠક એવી છે જ્યાં 1 જ મુસ્લિમ ઉમેદવાર છે. 8 બેઠક એવી છે જ્યાં 2 મુસ્લિમ ઉમેદવાર છે. 5 બેઠક એવી છે જ્યાં 3 મુસ્લિમ ઉમેદવાર ચૂંટણી લડે છે. 1 બેઠક એવી છે જ્યાં 4 મુસ્લિમ ઉમેદવાર ઊભાં છે. 3 બેઠક એવી છે જ્યાં 5 મુસ્લિમ ઉમેદવાર છે. એકની સંખ્યાની બેઠક એવી છે જ્યાં 6 અને 9ની સંખ્યામાં મુસ્લિમ ઉમેદવાર ( Muslim candidates in Gujarat Election 2022 )સામે આવ્યાં છે.

બીજા ચરણમાં મુસ્લિમ મહિલા ઉમેદવારો મુસ્લિમ મહિલા ઉમેદવારો ગુજરાત વિધાનસભાની 182 બેઠકોમાંથી 93 બેઠકો પરના બીજા ચરણમાં ( Second Phase Poll in Gujarat ) મુસ્લિમ ન હોય તેવી મહિલા ઉમેદવારોની સંખ્યા પણ 8 ટકાછે. ત્યારે મુસ્લિમ મહિલાઓ ( Gujarat Muslim Voters) જોઇએ તો બીજા ચરણમાં મુસ્લિમ મહિલા ઉમેદવારોની કુલ સંખ્યા 6 છે.

બીજા ચરણમાં પક્ષવાર મુસ્લિમ ઉમેદવારો ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ત્રિપાંખીયો જંગ છે. ત્યારે મુખ્ય પક્ષ સહિત અને કોંગ્રેસ જેને પોતાની વોટબેંક ( Gujarat Muslim Voters) માને છે તેવા મુસ્લિમ સમાજનું ( Second Phase Poll in Gujarat ) પ્રતિનિધિત્વ કરવા માટે કેટલી ટિકીટ આપે છે તે ચકાસીએ. ભાજપમાંથી કોઇ મુસ્લિમ ઉમેદવાર ઊભો નથી રહ્યો. ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસે બીજા ચરણની ચૂંટણી માટે કુલ 2 મુસ્લિમ ઉમેદવારને ટિકીટ આપી છે. આમ આદમી પાર્ટીએ પણ 2 મુસ્લિમ ઉમેદવારને ટિકીટ આપી છે. જ્યારે એઆઈએમઆઈએમ પક્ષ તરફથી 5 મુસ્લિમ ઉમેદવાર ચૂંટણી લડશે. બીએસપીના 2 મુસ્લિમ ઉમેદવાર છે. અપક્ષ મુસ્લિમ ઉમેદવારની સંખ્યા 60ની છે. જ્યારે અન્ય પક્ષોમાંથી 13 મુસ્લિમ ઉમેદવારો ચૂંટણીમાં ઊભાં છે. આમ કુલ 84 મુસ્લિમ ઉમેદવારોનું ભાવિ ( Muslim candidates in Gujarat Election 2022 ) પણ 5મી ડીસેમ્બરે ઈવીએમમાં કેદ થઈ થશે.