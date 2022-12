અમદાવાદ રાજ્યમાં શાંતિપૂર્ણ રીતે ગુરૂવારે ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીના (Gujarat Election 2022) પ્રથમ તબક્કાનું મતદાન પૂર્ણ થયું હતું. રાજ્યમાં 19 જિલ્લાની 89 બેઠકો પર મતદારોએ મતદાન કર્યું હતું. જોકે, આ વખતે મતદાન નિરસ રહ્યું હતું. કારણ કે, રાજ્યભરમાં પ્રથમ તબક્કામાં માત્ર 60 ટકા મતદાન (Low polling in Surendranagar for Gujarat Election) થયું હતું. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પણ રાજ્યભરમાં જાહેરસભાઓમાં (PM Modi Public Meeting in Surendranagar) લોકોને રેકોર્ડબ્રેક મતદાન કરવાની અપીલ કરી હતી. તેમ છતાં આંકડો 60 ટકાએ આવીને ઊભો રહી ગયો હતો.

5 ટકા મતદાન ઘટ્યું ચૂંટણી પહેલા કૉંગ્રેસે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અંગે ટિપ્પણી (PM Modi on Congress over Aukat) કરતા કહ્યું હતું કે, અમે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને તેમની ઓકાત (PM Modi on Congress over Aukat) બતાવી દઈશું. ત્યારે આ પ્રહારનો જવાબ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સુરેન્દ્રનગરની એક જાહેરસભા (PM Modi Public Meeting in Surendranagar) દરમિયાન આપ્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, હું તો સેવક છું મારી કોઈ ઓકાત નથી. અહીંથી પણ વડાપ્રધાને રેકોર્ડબ્રેક મતદાન કરવાની અપીલ કરી હતી. તેમ છતાં સુરેન્દ્રનગરમાં ગુરૂવારે 60.71 ટકા જ મતદાન થયું હતું. જ્યારે વર્ષ 2017માં અહીં 66.01 ટકા મતદાન થયું હતું. આ સાથે જ અહીં 5.3 ટકા મતદાન ઘટ્યું હતું.

મતદારોએ ન સાંભળી રેકોર્ડબ્રેક મતદાનની અપીલ વડાપ્રધાન રાજ્યભરની સભાઓમાં પોતાની પાર્ટીને મતદાન કરવાની સાથે સાથે રેકોર્ડબ્રેક (Low polling in Surendranagar for Gujarat Election) મતદાન કરવાની પણ અપીલ કરી રહ્યા છે. ત્યારે સુરેન્દ્રનગરમાં મતદાનનો ગ્રાફ ગગડ્યો છે. અહીં ચોટિલામાં 63.28 ટકા, દસાડામાં 62.60 ટકા, ધ્રાંગધ્રામાં 66.77 ટા, લિંબડીમાં 62 ટકા અને વઢવાણમાં 57.62 ટકા મતદાન થયું હતું.

પરિણામ પર નજર મહત્વનું છે કે, વડાપ્રધાને આ વખતે ચૂંટણી માટે જ્યાં જ્યાં સભાઓ ગજવી હતી. ત્યાં ત્યાં તેમણે મતદાતાઓને ઘરે ઘરે જઈને તેમના પ્રણામ પહોંચાડવાની અપીલ કરી હતી. તેમ છતાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં નિરસ મતદાન થતાં હવે 8 ડિસેમ્બરે શું પરિણામ આવશે તેની પર સૌની નજર રહેશે.