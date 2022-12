અમદાવાદ: અમદાવાદના જમાલપુર ઓવરબ્રિજ નીચે (under Jamalpur Overbij in Ahmedabad) યુવક પર છરી વડે જીવલેણ હુમલો થયો હોય તેવી ઘટના સામે (fatal knife attack on a youth) આવી છે. મીઠાખડી દુકાનમાં નોકરી જવા માટે શટલ રિક્ષાની પતિક્ષા કરી રહેલા યુવાન પર જીવલેણ હુમલો થયો હતો. યુવક બહેરામપુરામાં રહેતો હોવાનો સામે (fatal knife attack on a youth)આવ્યું છે. નોકરી પર જતી વખતે અજાણ્યા ઈસમોએ છરીના આડેધડ ઘા ઝીંક્યા (fatal knife attack on a youth) હતા. જો કે ઘાયલ થયેલા યુવાનને સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો હતો.

મળેલી માહિતી અનુસાર રોનક સોલંકી નામના 23 વર્ષના યુવાન પર અચાનક જીવલેણ હુમલો થયો હતો. હુમલામાં યુવક લોહીલુહાણ થઇ જતા તેને જમાલપુર છીપા હોસ્પિટલ સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યો હતો. ઈજાગ્રસ્ત હાલતમાં દોડીને સારવાર માટે જાતે ગયો પરંતુ હોસ્પિટલ તરફથી સારવાર કરવાની ના પાડતા(Jamalpur chhipa hospital deny for treatment) પરિજનોને ફોન કરીને 108ની મદદથી હોસ્પિટલ ખસેડાયો હતો. ઘાયલ યુવકને છરીના અનેક ઘા વાગતા પુષ્કળ લોહી વહ્યી ગયું હતું. તેને નાજુક હાલતમાં LG હોસ્પિટલમાં તબીબોએ સારવાર શરુ કરીને ઓપરેશન હાથ દોર્યું હતું.

ઉલ્લેખનીય છે કે જમાલપુર ઓવરબિજ રસ્તા પર એક પખવાડિયામાં ત્રણ વાર અસામાજિક તત્વોએ આવી રીતે રાહદારીઓ પર હુમલો કર્યો હોય તેવી ઘટનાઓ બની છે. ઘાયલ યુવાન શરૂઆતમાં છીપ હોસ્પિટલ પહોંચ્યો હતો જયારે અગમ્ય કારણોસર તેને સારવાર માટે ના પડી દેવામાં (Jamalpur chhipa hospital deny for treatment) આવી હતી. જો કે પરિવારજનોએ જણાવ્યું હતું કે યુવક શરૂઆતમાં લોહીલુહાણ અવસ્થામાં સારવાર માટે છીપા હોસ્પિટલમાં ગયો તે સમયે CCTV કેમેરામાં કેદ થયો છે.

