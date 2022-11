અમદાવાદ ગુજરાત કોંગ્રેસ દ્વારા અત્યાર સુધીમાં બે ઉમેદવારોની યાદી જાહેર (Congress announced another list of candidates) કરી દેવામાં આવી છે. આ બંને યાદીઓ મધરાતે જાહેર કરવામાં આવી હતી. પ્રથમ યાદી અને બીજી યાદી બંને થઈને અત્યાર સુધીમાં કોંગ્રેસ દ્વારા કુલ 89 ઉમેદવારો જાહેર કરવામાં આવ્યા છે, ત્યારે આપણે વાત કરીએ કોંગ્રેસની આ બીજી યાદીઓમાં કેટલા રિપીટ થયા છે કોના પતા કાપવામાં આવ્યા છે? કોઈ કંઈક જ્ઞાતિમાંથી છે કેટલા મહિલા ઉમેદવારો છે અને શું નવું છે આ યાદીમાં.

કોંગ્રેસે જે બીજી યાદી જાહેર કરી છે એના નામ 89 ઉમેદવારો માંથી કોંગ્રેસમાંથી 21 વર્તમાન ધારાસભ્યને રીપીટ (Congress MLA Repeat ) કરાયા છે તો 25 નવા ચહેરાઓને પણ ચાન્સ આપવામાં આવ્યો છે. જેમાં ધારાસભ્ય લલિત વસોયા, ઋત્વિક મકવાણા, વિમલ ચુડાસમા પ્રતાપ દુધાત અમરીશ ,ચિરાગ કાલરીયાને રીપીટ કરવામાં આવ્યા છે.આ ઉપરાંત પુજાભાઈ વંશ, પરેશ ધાનાણી વિરજી ઠુંમર સહિતના ધારાસભ્યોને રીપીટ કરાયા છે.

સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ કોંગ્રેસે ટિકિટ ફાળવણીના બીજા રાઉન્ડમાં જે 46 નામ જાહેર કર્યા છે એમાંથી સૌરાષ્ટ્ર કચ્છના 29 નામ છે આમાં 17 સીટીંગ MLA છે જેમને રિપીટ કરાયા છે. સૌરાષ્ટ્રની વાત કરીએ તો વાત કરીએ તો દસાડામાં નવસાદ સોલંકી, ચોટીલા માંથી, ઋત્વિક મકવાણા, ટંકારાના લલિત કથગરા, વાંકાનેરના જાવેદ પીરજાદા, ધોરાજીના લલિત વસોયા, કાલાવડના પ્રવીણ મુછડીયા, જામજોધપુરના ચિરાગ કાલરીયા, ખંભાળિયાના વિક્રમ માડમ જુનાગઢના ભીખાભાઈ જોશી, માંગરોળના બાબુભાઈ વાજા ,સોમનાથના વિમલ ચુડાસમા, ઉનાના પુજાભાઈ વંશ, અમરેલીમાં પરેશ ધાનાણી, લાઠીના વિરજી ઠુંમર, સાવરકુંડલાના પ્રતાપ દુધાત, રાજુલાના અમરીશ દેર, અને તળાજાના કનુભાઈ બારૈયાનો સમાવેશ થાય છે.

ત્રણે જૂના ચહેરાને કોંગ્રેસે બદલી નાખ્યા છે આ સાથે જ મહત્વનું છે કે, એક માત્ર પાલીતાણાના પ્રવીણ રાઠોડ એવા ઉમેદવાર છે. જેઓ ગત 2017ની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસની ટિકિટ પરથી હારી ગયા હતા છતાં પણ તેમને રીપીટ કરવામાં આવ્યા છે. કચ્છમાંથી અને સૌરાષ્ટ્રમાંથી વાત કરીએ તો કોંગ્રેસે આ વખતે સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છમાં કુલ મળીને 11 નવા ચહેરાને બીજા રાઉન્ડની ટિકિટો મળવા કરવા સુધીની તક આપી છે. આમાં કચ્છની અબડાસા બેઠક પર મહંમદ ભાઈ જંગ, માંડવીમાં રાજેન્દ્રસિંહ જાડેજા, ભુજમાં અરજણ ભુરીયાને ટિકિટ આપીને ત્રણે જૂના ચહેરાને કોંગ્રેસે બદલી નાખ્યા છે.

ઉમેદવારોના નામ જાહેર થયા સુરેન્દ્રનગરની લીમડી બેઠકમાં (Limdi seat of Surendranagar) ઉમેદવારી કલ્પના મકવાડાને અપાય છે. જ્યારે રાજકોટમાં ગોંડલમાં યતીશ દેસાઈ અને જેતપુરમાં નવા ચહેરા તરીકે દીપક વેકરીયાને ટિકિટ મળી છે. તો જામનગરની વાત કરીએ તો જામનગરમાં અત્યાર સુધીમાં ફક્ત દક્ષિણ બેઠકમાં ઉમેદવાર બદલીને મનોજ કથીરિયાને ટિકિટ અપાય છે. આ રીતે જોઈએ તો જૂનાગઢના વિસાવદરમાં 2017ના એમએલએ હર્ષદ રીબડીયા ભાજપમાં જતા કરસન વડોદરા અને ત કપાયું છે. ભાવનગરમાં પશ્ચિમની બેઠક પર કિશોરસિંહ ગોહિલ તથા ગઢડાની બેઠક પર જગદીશ ચાવડાનું નામ જાહેર કરાયું છે.

ભગા બારડે કોંગ્રેસ પક્ષ છોડ્યો એ તાલાલા બેઠક પર હજુ ઉમેદવાર જાહેર કરાયા નથી. કોંગ્રેસે ઉમેદવાર જાહેર નથી કર્યા તેના પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે આ વખતે BTP સાથે તેમનું ગઠબંધન ટુટયું હોઈ શકે છે. મધ્યદક્ષિણમાં પણ ચાર MLA રિપીટ જ્યારે 13 સીટ પર નવા ચહેરા મધ્ય ગુજરાતના નર્મદા અને ભરૂચ જિલ્લાના બે બે નવા ચહેરાને તક અપાય છે. વર્તમાન MLAમાંથી વાસંદામાં અનંત પટેલ નિઝરમાં સુનીલ ગામિત વ્યારામાં પુનાભાઈ ગામીત અને માંડવીમાં આનંદ ચૌધરીને રીપીટ કરાયા છે. જ્યારે સુરત જિલ્લામાં સૌથી વધુ 84 મજુરા ઉધના લિંબાયત કરંજ સુરત ઉતર સુરત પૂર્વ અને માંગરોળમાં ઉમેદવારો બદલવામાં આવ્યા છે.

બે મેર ત્રણ કોળી આઠ દલિત ચાર મુસ્લિમ અને ચાર ક્ષત્રિય ઉમેદવારો જાતીકરણ અને જ્ઞાતિના સમીકરણના આધારે જોઈએ તો કોંગ્રેસ દ્વારા બીજી યાદીમાં સાત ST અને ત્રણ ST ઉમેદવાર (ST and ST candidate in second list by Congress) છે. જ્યારે ચાર લઘુમતી ઉમેદવારને મેદાનમાં ઉતાર્યા છે. કોંગ્રેસ પક્ષની બીજી યાદીમાં મહત્વની બાબત એ છે કે તેમાં 22 પાટીદાર સાત બ્રાહ્મણ 18 આદિવાસીઓને ટિકિટ આપવામાં આવી છે તથા બે મેર ત્રણ કોળી આઠ દલિત ચાર મુસ્લિમ અને ચાર ક્ષત્રિય ઉમેદવારો છે.

21 નવા ચહેરા અને 25 ઉમેદવાર જુના રીપીટ જ્યારે કોંગ્રેસની પ્રથમ યાદીમાં 10 પાટીદાર સાત મહિલા અને પાંચ SC ઉમેદવારોને ટિકીટ ફાળવવામાં આવી છે. તો આ સમગ્ર મામલે બીજી યાદીમાં ટૂંકમાં જોઈએ તો મહિલા ઉમેદવાર ત્રણ 21 નવા ચહેરા, 25 ઉમેદવાર જુના એટલે કે રીપીટ કરાયા છે. આ વખતેની ચૂંટણી જાતિ ઉપર સમીકરણ આધારે બની રહેશે એવું યાદી જોતા લાગી રહ્યું છે.