અમદાવાદ: ગંભીર શ્રવણશક્તિની ખામી સાથે જન્મેલી સ્ત્રીએ તેના આંતરિક અવાજમાં આત્મવિશ્વાસના અવાજને ધ્યાન આપ્યું અને પોતાના માટે એક પરિપૂર્ણ જીવન બનાવ્યું (Dance and music drown her hearing loss) હતુ. અમદાવાદની 30 વર્ષીય રચના શાહ ભરતનાટ્યમ, શાસ્ત્રીય સંગીત અને વિવિધ સંગીતનાં સાધનોની તાલીમ લીધા બાદ હવે ખાનગી શાળામાં પાર્ટ-ટાઇમ શિક્ષિકા તરીકે કામ કરે છે. શાહ, જેઓ ‘સંગીત વિશારદ’ છે, તેમનો જન્મ 100% ગહન સાંભળવાની ખોટ સાથે થયો હતો. 2017 માં, તેણીએ તેનું નામ લિમ્કા બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં સ્થાન મેળવ્યું. તે આઠ શાસ્ત્રીય રાગો વગાડી અને ગાઈ શકે (Eight classical ragas) છે.

ધ ક્રિએશન ઓફ થોટ્સ’ નામનું પુસ્તક: યુનાઇટેડ કિંગડમ સ્થિત યુનિવર્સિટી ઓફ રેકોર્ડ્સે વિકલાંગ વ્યક્તિઓની શ્રેણીમાં રેકોર્ડ બનાવવા માટે શાહને માનદ ડોક્ટરેટની પદવી એનાયત કરી છે. તેણીએ અંગ્રેજીમાં ફેશન ડિઝાઇનિંગ પર પાંચ વોલ્યુમો લખ્યા છે અને પ્રકાશિત કર્યા છે. તેણે રોગચાળા દરમિયાન ‘રચના - ધ ક્રિએશન ઓફ થોટ્સ’ નામનું પુસ્તક લખ્યું (The Creation of Thoughts) હતું. આ પુસ્તક તેમના કામ, વિવિધ અનુભવો પરના તેમના વિચારો અને તેમના જીવનમાંથી શીખવા પર છે.

થેરાપીના ભાગરૂપે સંગીતની દુનિયામાં પરિચય: લિમ્કા બુક ઓફ રેકોર્ડ્સમાં, શાહને નૃત્ય, ગાયન અને હાર્મોનિયમ વગાડવા માટે સમર્પિત એક એન્ટ્રી છે. “અમે સૌપ્રથમ તેને થેરાપીના ભાગરૂપે સંગીતની દુનિયામાં પરિચય કરાવ્યો હતો. ડૉક્ટરોએ અમને સંગીત અથવા નૃત્યથી શરૂઆત કરવાનું કહ્યું હતું અને અમે નૃત્ય પસંદ કર્યું હતુ."વર્ષોથી, તેણીએ સંગીતમાં પણ રસ વિકસાવવાનું શરૂ કર્યું. છ વર્ષની ઉંમરે તેણે તેનું પહેલું સ્ટેજ પર્ફોર્મન્સ આપ્યું અને તે પછી તેણે પાછળ વળીને જોયું નથી. જ્ઞાનેશ્વરીએ ઉમેર્યું: “રચનાએ પછીથી ભરતનાટ્યમ શીખવાનું શરૂ કર્યું અને નવ વર્ષની ઉંમરે તેણે તેની તાલીમ પૂર્ણ કરી હતી.