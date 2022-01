અમદાવાદઃ અસલાલીમાં એક સાથે બે મૃતદેહો (Suicide Case in Ahmedabad) મળી આવતા ચકચાર મચી છે. એકનો મૃતહેદ ઝાડ પર લટકતી હાલમાં મળી આવ્યો હતો, જ્યારે અન્ય એકનો તળાવમાંથી મળી આવ્યો છે. એક સાથે બે મૃતદેહ મળી આવતા વિસ્તારમાં અરેરાટી વ્યાપી ગઇ છે, તો બીજી તરફ ઘટનાની જાણ થતાં અસલાલી પોલીસ સ્થળ(Ahmedabad Crime Case) પર દોડી આવી હતી.

ઝાડ પર લટકુ મૃતહેદ મળ્યું

મળતી માહિતી મુજબ અસલાલી વિસ્તારમાં બે મૃતદેહો (Two Bodies were found from Asalali) શંકાસ્પદ હાલતમાં મળી આવ્યા છે. જેમાં એકનો મૃતદેહ ઝાડ પર ફાંસો ખાધેલી હાલતમાં મળી આવ્યો છે. પોલીસની પ્રાથમિક તપાસ મુજબ, રાજસ્થાનનો વતની ટ્રક ડ્રાઇવરે કોઇ અગમ્ય કારણોસર ગળે ફાંસો ખાઈ આત્મહત્યા (Suicide Crime Case in Ahmedabad) કરી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

તળાવમાં મચ્છી પકડવા જતાં મૃત્યુ

જ્યારે અન્ય એકનો મૃતદેહ તળાવમાંથી મળી આવ્યો છે. તળાવમાં મચ્છી પકડવા જતાં દરમિયાન ડૂબી જવાથી મોતને ભેટ્યા હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે. હાલ પોલીસે બન્ને (Two Persons Suicide in Ahmedabad) લાશોને કબ્જે કરી અકસ્માતનો ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી છે. આ અંગે અસલાલીના પીઆઇએ જણાવ્યું કે, બન્ને લાશોને કબ્જે કરી તપાસ (Asalli Police Suicide Investigation) શરૂ કરી છે. પ્રાથમિક તપાસમાં આત્મત્યા કરી હોવાનું સામે આવ્યું છે, ત્યારે આ મામલે અકસ્માતનો ગુનો (Crime of Accident in Asalli) નોંધી વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.

