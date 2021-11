કોવિડ-19ના નવા સ્વરૂપને કારણે દક્ષિણ આફ્રિકામાં ખળભળાટ

ભારત A ટીમ ટેસ્ટ મેચો રમવા માટે દક્ષિણ આફ્રિકાના પ્રવાસ પર

ટીમ હાલમાં બાયો બબલમાં છે અને મેચ દર્શકો વિના રમાઈ

કાનપુર: કોવિડ-19ના નવા સ્વરૂપને કારણે દક્ષિણ આફ્રિકામાં(new form of the South African corona ) ખળભળાટ મચી ગયો છે અને ભારતીય ક્રિકેટ બોર્ડ(Indian Cricket Board (BCCI))ના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આ મામલે કોઈ પણ નિર્ણય લેવાશે. સરકાર સાથે પરામર્શ પર આધારિત હશે.

ખરાબ હવામાનને કારણે શુક્રવારે પ્રથમ મેચ ડ્રોમાં સમાપ્ત થઈ

ભારત A ટીમ હાલમાં બ્લૂમફોન્ટેનમાં(India A team is currently Bloomfontein) ત્રણ બિનસત્તાવાર ટેસ્ટ મેચો રમવા માટે દક્ષિણ આફ્રિકાના પ્રવાસ (tour of South Africa)પર છે જે અનિશ્ચિત સંજોગોને કારણે અધવચ્ચે રદ થઈ શકે છે કારણ કે વિવિધ રમતોના ખેલાડીઓ હજુ સુધી દક્ષિણ આફ્રિકાની બહાર (tour of South Africa )જવાના છે.ખરાબ હવામાનને (Bad weather)કારણે શુક્રવારે પ્રથમ મેચ ડ્રોમાં સમાપ્ત થઈ હતી જ્યારે બીજી મેચ 29 નવેમ્બરથી રમાશે. ટીમ હાલમાં બાયો બબલમાં છે અને મેચ દર્શકો વિના રમાઈ રહી છે.

ત્રણ ટેસ્ટ, ત્રણ ODI અને ચાર T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમવાની

ભારતની વરિષ્ઠ ટીમ 17 ડિસેમ્બરથી શરૂ થતા તેમના લગભગ સાત સપ્તાહના પ્રવાસમાં ત્રણ ટેસ્ટ, ત્રણ ODI અને ચાર T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ(Four T20 internationals ) રમવાની છે. આ મેચો ચાર સ્થળો જોહાનિસબર્ગ, સેન્ચુરિયન, પાર્લ અને કેપટાઉન પર રમાશે.અમે સરકારની સલાહનું પાલન કરીશું,""હવે રાહ જુઓ. બીસીસીઆઈના સૂત્રોએ શુક્રવારે પીટીઆઈને જણાવ્યું હતું.

દક્ષિણ આફ્રિકાના ઉત્તર ભાગમાં કેસ વધી રહ્યા

જ્યારે વિદેશ મંત્રાલયને પ્રવાસ અને નવા ફોર્મેટના ચહેરા વિશે પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે તેમણે કહ્યું, "આપણા સ્વાસ્થ્ય અધિકારીઓ અને નાગરિક ઉડ્ડયન અધિકારીઓ માટે તે અન્ય મુદ્દો છે. તે સંજોગો પર આધારિત છે.દક્ષિણ આફ્રિકાના ઉત્તર ભાગમાં કેસ વધી (new form of the South African corona )રહ્યા છે અને ઓછામાં ઓછી બે ટેસ્ટ સિરીઝ સાઇટ્સ જોહાનિસબર્ગ અને પ્રિટોરિયા આ નવી પેટર્ન માટે સંવેદનશીલ હોઈ શકે છે.

ભારતીય ટીમે મુંબઈમાં ન્યુઝીલેન્ડ સામેની શ્રેણી પૂરી થયા બાદ 8 અથવા 9 ડિસેમ્બરે રવાના

બીસીસીઆઈના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ શુક્રવારે પીટીઆઈને કહ્યું, "જુઓ, જ્યાં સુધી અમે ક્રિકેટ સાઉથ આફ્રિકા (સીએસએ) પાસેથી ત્યાંની પરિસ્થિતિ વિશે જાણીએ નહીં ત્યાં સુધી અમે અમારી આગામી કાર્યવાહી વિશે કહી શકીશું નહીં.વર્તમાન સમયપત્રક મુજબ, ભારતીય ટીમે મુંબઈમાં ન્યુઝીલેન્ડ સામેની શ્રેણી પૂરી થયા બાદ 8 અથવા 9 ડિસેમ્બરે રવાના થવાની છે.

આગામી બે મેચ પણ આ જ સ્થળે રમવાની હતી

જો કે હજુ પણ પૂર્વ નિર્ધારિત શેડ્યૂલ મુજબ પ્રવાસ વિશે વાત કરવામાં આવી રહી છે, પરંતુ બીસીસીઆઈ નવા વેરિઅન્ટ B.1.1.529(New variant of Corona B.1.1.529) વિશે આગામી થોડા દિવસોમાં સાથે વાત કરી શકે છે જેથી પૂરી દુનિયા સાવધન થઈ જાય. શુક્રવારના અહેવાલો અનુસાર, નેધરલેન્ડે તેનો વર્તમાન દક્ષિણ આફ્રિકા પ્રવાસ રદ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. તેણે આ પગલું ત્યારે લીધું જ્યારે સેન્ચુરિયનમાં બંને ટીમો વચ્ચે પ્રથમ વનડે રમાઈ રહી હતી. આગામી બે મેચ પણ આ જ સ્થળે રમવાની હતી.

સિરીઝ ચાલુ રાખવા અંગેનો નિર્ણય આગામી 24 થી 48 કલાકમાં લેવામાં આવશે

ક્રિકેટ સાઉથ આફ્રિકાના જણાવ્યા અનુસાર, આગામી બે દિવસમાં નિર્ણય લેવામાં આવશે કારણ કે નવી ડિઝાઇનને કારણે મુસાફરી પ્રતિબંધો અમલમાં આવ્યા છે, જેના કારણે મહેમાનોની મુસાફરી યોજનાઓ પર પણ અસર પડી છે.CSAએ જણાવ્યું હતું કે, "સિરીઝ ચાલુ રાખવા અંગેનો નિર્ણય આગામી 24 થી 48 કલાકમાં લેવામાં આવશે. હાલમાં તમામ ફ્લાઇટ વિકલ્પો પર વિચાર કરવામાં આવી રહ્યો છે."

ખેલાડીઓને મુંબઈથી જોહાનિસબર્ગ ચાર્ટર્ડ એરક્રાફ્ટમાં મોકલવામાં આવશે

BCCIના એક અધિકારીએ સંકેત આપ્યો હતો કે ખેલાડીઓને મુંબઈથી જોહાનિસબર્ગ ચાર્ટર્ડ એરક્રાફ્ટમાં મોકલવામાં આવશે, તેમ છતાં બદલાયેલા સંજોગોમાં તેઓએ ત્રણ કે ચાર દિવસ માટે કડક એકાંતમાં રહેવું પડશે.

યુરોપિયન યુનિયને પણ અસ્થાયી રૂપે ત્યાં ફ્લાઇટ્સ રદ કરી

અગાઉ કડક અલગતાની કોઈ જોગવાઈ ન હતી, પરંતુ અલબત્ત ખેલાડીઓ બાયો-બબલમાં જીવશે. હવે દક્ષિણ આફ્રિકામાં કેસ વધી રહ્યા છે અને યુરોપિયન યુનિયને પણ અસ્થાયી રૂપે ત્યાં ફ્લાઇટ્સ રદ કરી છે. આપણે આ પાસાઓ પર ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. "પીટીઆઈએ દક્ષિણ આફ્રિકાના પ્રવાસ પર ભારત A ટીમની સાથે બ્લૂમફોન્ટેનમાં હાજર વહીવટી અધિકારીનો પણ સંપર્ક કર્યો હતો.

આફ્રિકાની મેડિકલ ટીમે નવા કેસ મળ્યા બાદ પ્રતિનિધિઓ સાથે બેઠક યોજી

અમે અહીં પહોંચ્યા ત્યારે અમારે કડક એકલતામાંથી પસાર થવું પડ્યું ન હતું કારણ કે અમે ચાર્ટર્ડ પ્લેન દ્વારા આવ્યા હતા અને બાયો બબલમાં રહેતા હતા. ક્રિકેટ સાઉથ આફ્રિકાની મેડિકલ ટીમે નવા કેસ મળ્યા બાદ અહીં અમારા પ્રતિનિધિઓ સાથે બેઠક યોજી હતી."અધિકારીએ ફોન પર કહ્યું, "અમને કહેવામાં આવ્યું છે કે ચિંતા કરવાની કોઈ વાત નથી કારણ કે જે વિસ્તારમાં કેસ મળી આવ્યા છે તે બ્લૂમફોન્ટેનથી દૂર છે જ્યાં અમારે અમારી આગામી બે મેચો પણ રમવાની છે.તેણે એ પણ જણાવ્યું કે શુક્રવાર સુધી ભારત A ટીમને BCCI તરફથી કોઈ સૂચના મળી નથી.

ભારતીય ટીમના દક્ષિણ આફ્રિકા પ્રવાસનું શિડ્યુલ નીચે મુજબ છે.

પહેલી ટેસ્ટ: 17-21 ડિસેમ્બર: વાન્ડરર્સ, જોહાનિસબર્ગ

બીજી ટેસ્ટ: 26-30 ડિસેમ્બર: સુપરસ્પોર્ટ પાર્ક, સેન્ચુરિયન

ત્રીજી ટેસ્ટ: 3-7 જાન્યુઆરી: ન્યૂલેન્ડ્સ, કેપ ટાઉન

1લી ODI: 11 જાન્યુઆરી: બોલેન્ડ પાર્ક, પાર્લ

2જી ODI: 14 જાન્યુઆરી: ન્યૂલેન્ડ્સ, કેપ ટાઉન

ત્રીજી ODI: 16 જાન્યુઆરી: ન્યૂલેન્ડ્સ, કેપ ટાઉન

1લી T20: જાન્યુઆરી 19: ન્યુલેન્ડ્સ, કેપ ટાઉન

2જી T20: 21 જાન્યુઆરી: ન્યુલેન્ડ્સ, કેપ ટાઉન

ત્રીજી T20: 23 જાન્યુઆરી: બોલેન્ડ પાર્ક, પાર્લ

4થી T20: 26 જાન્યુઆરી: બોલેન્ડ પાર્ક, પાર્લ

આ પણ વાંચોઃ IND vs NZ 1st T20: ન્યુઝીલેન્ડ સામેની જીત સાથે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમની શાનદાર શરુઆત

આ પણ વાંચોઃ ડેવિડ વોર્નર્સની પત્નીએ તેના પતિના ટીકાકારોને જડબાડોત જવાબ આપ્યો