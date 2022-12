દોહા: ફિફા વર્લ્ડ કપ 2022ની (FIFA World Cup 2022) ફાઈનલ મેચમાં (FIFA World Cup Final) આર્જેન્ટીનાનો મુકાબલો 18 ડિસેમ્બર 2022ના રોજ ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન ફ્રાન્સ સામે (Argentina vs France) થશે. ફ્રાન્સની ટીમે બીજી સેમિફાઇનલ મેચમાં મોરોક્કોને હરાવીને સતત બીજી વખત ફાઇનલમાં જગ્યા બનાવી લીધી છે. બંને દેશો પાસે આ વખતે નવો ઈતિહાસ રચવાની તક છે. આર્જેન્ટિના છઠ્ઠી વખત વર્લ્ડ કપની ફાઇનલમાં રમશે જ્યારે ફ્રાન્સની ટીમ ચોથી વખત ફાઇનલમાં પહોંચી છે.

આર્જેન્ટિના છઠ્ઠી વખત ફાઇનલમાં:આર્જેન્ટિનાની ટીમ છઠ્ઠી વખત ફાઇનલમાં (Argentina in the World Cup fina) પહોંચી છે. પ્રથમ વખત 1930 માં રમાયેલ, ઉરુગ્વેએ તેને ફાઇનલમાં હરાવ્યો અને આર્જેન્ટિનાને ઉપવિજેતા સાથે પરત ફરવું પડ્યું. 1978ની ફાઇનલમાં આર્જેન્ટિનાએ નેધરલેન્ડ્સને હરાવીને પ્રથમ વખત ટાઇટલ કબજે કર્યું હતું. જે બાદ 1986માં તેણે ફાઇનલમાં પશ્ચિમ જર્મનીને હરાવીને બીજું ટાઇટલ જીત્યું હતું. ત્યારબાદ 1990માં પશ્ચિમ જર્મની સામે ટાઈટલ મેચમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આ પછી 2014માં પણ તેને જર્મની સામે હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.

ફ્રાન્સ ચોથી વખત ફાઇનલમાં:તે જ સમયે, ફ્રાન્સની ટીમ 1998માં પ્રથમ વખત ફિફા વર્લ્ડ કપની ફાઇનલમાં પહોંચી હતી. પછી તેનું આયોજન ફ્રાંસમાં જ થયું. આ ફાઈનલ મેચમાં ફ્રાન્સે બ્રાઝિલને 3-0થી હરાવીને પ્રથમ વખત ચેમ્પિયન બનવાનું સપનું પૂરું કર્યું હતું. આ પછી બીજી વખત ફ્રાન્સની ટીમ 2006માં ફાઇનલમાં પહોંચી હતી. આ વર્લ્ડ કપનું આયોજન જર્મનીમાં કરવામાં આવ્યું હતું. (France team in the final for the fourth time) ફાઈનલ મેચમાં ઈટાલીએ પેનલ્ટી શૂટ-આઉટ દ્વારા ફ્રાંસને 5-3થી હરાવ્યું હતું. આખી મેચ દરમિયાન બંને ટીમો એક-એક ગોલથી બરાબરી પર રહ્યા બાદ ફાઇનલ મેચનો નિર્ણય પેનલ્ટી શૂટ-આઉટ દ્વારા લેવામાં આવ્યો હતો. આ પછી, 2018 માં રશિયામાં આયોજિત ફિફા વર્લ્ડ કપની ફાઇનલમાં, ફ્રેન્ચ ટીમે ક્રોએશિયાને હરાવીને બીજું ટાઇટલ જીત્યું. આ ફાઈનલ મેચમાં ફ્રાન્સે ક્રોએશિયાને 4-2થી હરાવ્યું હતું. ફ્રાન્સની ટીમ ચોથી ફાઈનલ મેચ રમવા જઈ રહી છે અને ત્રીજું ટાઈટલ જીતવાનું વિચારી રહી છે.

અમે ફિફા ટ્રોફી જીતીને પરત ફરીશું: કોચ મેસ્સીના વખાણ કરી રહ્યા છે:આર્જેન્ટિનાના મેનેજર લિયોનેલ સ્કેલોનીએ કહ્યું કે તેમની ટીમ ક્રોએશિયા સામે 3-0થી જીત મેળવીને વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં પહોંચ્યા બાદ જશ્ન મનાવી રહી છે, પરંતુ ખરી ઉજવણી અંતિમ વિજય પછી થશે. સાઉદી અરેબિયા સામે કારમી હાર સાથે શરૂઆત કર્યા બાદ આર્જેન્ટિનાએ આ ટુર્નામેન્ટમાં સતત પાંચમી મેચ જીતી લીધી છે અને હવે તે ત્રીજા ટાઇટલ માટે જીત તરફ આગળ વધી રહી છે. કોચ લિયોનેલ સ્કેલોનીએ વધુમાં કહ્યું કે, અમે ઉજવણી કરીશું..પરંતુ અમે હજુ એક પગલું પાછળ છીએ. ખરી ઉજવણી ત્યારે થશે જ્યારે અમે ફિફા ટ્રોફી જીતીને પરત ફરીશું.

આર્જેન્ટિના માટે રમતા જોઈને હું ખૂબ જ ખુશ છું: સ્કેલોનીએ મેસ્સીની પ્રશંસા કરતા કહ્યું કે, આ ટુર્નામેન્ટમાં તેના 5 ગોલ અને 3 આસિસ્ટ છે. તેને આર્જેન્ટિના માટે રમતા જોઈને હું ખૂબ જ ખુશ છું. કોચે લ્યુસેલ સ્ટેડિયમમાં આર્જેન્ટિનાની ટીમને તેમની જીત દરમિયાન ટેકો આપનારા તમામ પ્રશંસકોનો પણ આભાર માન્યો હતો. તે ગોલ્ડન બૂટ પુરસ્કાર માટે ફ્રાન્સના કૈલિયન એમબાપ્પે સાથે સ્પર્ધા કરી રહ્યો છે.

બીજી વખત ચેમ્પિયન બનવા આતુર: પોતાનો છેલ્લો ફિફા વર્લ્ડ કપ રમી રહેલા મેસીએ કહ્યું, "હું દરેક મેચમાં વધુ સારું અને મજબૂત અનુભવું છું. હું આ વર્લ્ડ કપમાં ખુશ છું અને આભારી છું કે, હું ટીમને મદદ કરી શક્યો છું." અરેબિયા સામે આર્જેન્ટિનાની 2-1ની હારથી ટીમને પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યું હતું. ટીમ સારી રીતે રમશે અને મજબૂત બનશે. પરિણામો બધાને જોવા માટે છે." સાથે જ ફ્રાન્સની ટીમ પણ ખૂબ જ ઉત્સાહિત છે. આ મેચ જીત્યા બાદ તે સતત બીજી વખત ચેમ્પિયન બનવા અને બ્રાઝિલના રેકોર્ડની બરાબરી કરવા આતુર છે.