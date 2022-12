નવી દિલ્હીઃ FIFA વર્લ્ડ કપ 2022ની શરૂઆત (FIFA WOrld Cup 2022) પહેલા કતારને હોસ્ટિંગ રાઇટ્સ મળવા પર સવાલો ઉઠી રહ્યા હતા. વર્ષ 2010માં સેપ બ્લેટરના કાર્યકાળ દરમિયાન કતારને હોસ્ટિંગ સોંપવામાં આવ્યું હતું. કતારમાં ફિફા વર્લ્ડ કપની શરૂઆતમાં, ઘણી યુરોપિયન અને અમેરિકન એજન્સીઓએ સ્થળાંતર કામદારોના માનવ અધિકારોના ઉલ્લંઘન પર ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. અને એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે, કતારના સ્ટેડિયમના નિર્માણ દરમિયાન મૃત મજૂરોની સંખ્યા 400 થી 500 લોકોની વચ્ચે છે. 'ડિલિવરી અને લેગસી' (football is not the only heritage of europe) પરની કતારની સર્વોચ્ચ સમિતિના મહાસચિવ હસન અલ-થવાડીએ બ્રિટિશ પત્રકાર પિયર્સ મોર્ગનને આપેલા ઈન્ટરવ્યુમાં આ આંકડા જણાવ્યું. આ બધાની વચ્ચે ફિફા વર્લ્ડ કપ 2022 સફળતાપૂર્વક આગળ વધવામાં સફળ રહ્યો.

મેસ્સીનું સપનું પૂરું થવાથી માત્ર એક ડગલું દૂર: વિરોધ, ગુસ્સો અને નારાજગી વચ્ચે, FIFA વર્લ્ડ કપ 2022 (FIFA WOrld Cup 2022 Qatar) આગળ વધવામાં સફળ રહ્યો. તે તે લોકોના હૃદયને ખુશ કરે છે જેઓ આ રમતને ખરેખર પ્રેમ કરે છે. ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોની ટીમ પોર્ટુગલને હરાવીને સેમિફાઈનલમાં પહોંચનારો મોરોક્કો પહેલો આફ્રિકન દેશ બન્યો છે. વર્ષોથી આર્થિક દુર્દશા અને રાજકીય ઉથલપાથલ સામે ઝઝૂમી રહેલા દક્ષિણ અમેરિકન દેશ આર્જેન્ટિનાએ નેધરલેન્ડને હરાવ્યું અને મેસ્સીનું સપનું પૂરું થવાથી માત્ર એક ડગલું દૂર છે. લગભગ 3.9 મિલિયનની વસ્તી ધરાવતું ક્રોએશિયા શ્રેષ્ઠ પ્રતિભાને સફળતાપૂર્વક બહાર કાઢવામાં સફળ રહ્યું છે.

પીઢ પત્રકાર-લેખક વિજય લોકપલ્લી માને છે કે: રાજકીય મુદ્દાઓ ક્યારેય રમતગમત પર પ્રભુત્વ ધરાવશે નહીં કારણ કે રમતો હંમેશા ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. તેને એ વાતથી પણ રાહત છે કે ફિફા વર્લ્ડ કપ દરમિયાન વિરોધીઓએ પોતાની વાત એવી રીતે રાખી છે કે તેનાથી ખેલાડીઓનું ધ્યાન ભટકાય નહીં અને તેમના પ્રદર્શનને નુકસાન ન થાય. FIFA વર્લ્ડ કપ 2022માં હવે માત્ર એક મેચ બાકી છે. રૂઢિચુસ્ત જીવન જીવવાની રીત કોઈપણ કાર્યક્રમના આયોજનમાં અડચણ બની શકે નહીં. કતાર એ સાબિત કર્યું છે કે, તે એક અદ્ભુત યજમાન છે.

ફૂટબોલ કે ઓલિમ્પિક કોઈ દેશની ધરોહર નથી: ટૂર્નામેન્ટની શરૂઆત પહેલા તેની ક્ષમતા ઘટાડવાના પ્રયાસો થયા હતા અને પશ્ચિમી મીડિયામાં મજૂર મુદ્દાઓ ઉઠાવવામાં આવ્યા હતા પરંતુ કતરે હાર માની ન હતી. કતાર એ બતાવવા આતુર હતું કે, બિન-યુરોપિયન દેશો (football is not the only heritage of europe) પણ ફિફા વર્લ્ડ કપની યજમાની કરવા તૈયાર છે. કતારે સાબિત કરી દીધું છે કે, ફૂટબોલ કે ઓલિમ્પિક કોઈ દેશની ધરોહર નથી. ટુર્નામેન્ટની સફળતાએ બિન-યુરોપિયન દેશોમાં આવી ટુર્નામેન્ટ યોજવાની આશા જાગી છે.