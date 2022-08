બર્મિંગહામ: ભારતે કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2022માં (Commonwealth Games 2022) શાનદાર પ્રદર્શન કરવાનું ચાલુ રાખ્યું છે. ભારતીય જુડો ખેલાડી તુલિકા માનને (Indian judoka Tulika Mann) સિલ્વર મેડલ મળ્યો છે. ભારતની તુલિકા માન જુડોમાં +78 કિગ્રા વજન વર્ગમાં સુવર્ણ ચંદ્રક મેળવવાથી ચૂકી ગઈ છે. તે ફાઇનલમાં ઇપ્પોન સામે સ્કોટલેન્ડની સારાહ એડલિંગ્ટન દ્વારા હરાવી હતી. આ રીતે તુલિકાને સિલ્વર મેડલથી (silver medal in Judo) સંતોષ માનવો પડ્યો.

આ પણ વાંચો: CWG 2022: ભારતની બાર્બાડોસ સામે જંગી જીત, સેમી ફાઇનલમાં બનાવી જગ્યા

જુડોમાં ત્રણ પ્રકારના સ્કોરિંગ: જુડોમાં ત્રણ પ્રકારના સ્કોરિંગ (Three Types of Scoring in Judo) હોય છે. તેને ઇપ્પોન, વાઝા-એરી અને યુકો કહેવામાં આવે છે. ઇપ્પોન ત્યારે થાય છે, જ્યારે ખેલાડી સામેના ખેલાડીને ફેંકે છે અને તેને ઉભો થવા દેતો નથી. જ્યારે તેને બરતરફ કરવામાં આવે છે અને ખેલાડી જીતે છે ત્યારે સંપૂર્ણ પોઈન્ટ આપવામાં આવે છે. સારાએ આ જ રીતે સેમિફાઇનલ જીતી હતી. આ પહેલા તુલિકાએ (Tulika Hon won silver medal) પણ વાજા-આરીથી પોઈન્ટ મેળવ્યા હતા. જો ફેંકવું ઓછા બળ સાથે કરવામાં આવે તો તેને વજ-અરી કહેવામાં આવે છે. આમાં અડધો પોઈન્ટ આપવામાં આવ્યો છે. એક ખેલાડીને બે વાર વાઝા-આરી કરવા માટે સંપૂર્ણ પોઈન્ટ મળે છે અને તે ખેલાડી વિજેતા બને છે. જોકે, પેઇન્ટબ્રશ બીજી વખત વાઝા-આરી અથવા ઇપ્પોન અજમાવી શકે તે પહેલાં સારાએ એપ્પોન દ્વારા મેચ જીતી લીધી.

આ પણ વાંચો: CWG 2022: તેજસ્વિન શંકરે મેન્સ હાઈ જમ્પમાં જીત્યો બ્રોન્ઝ

કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ભારતના મેડલ: કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2022માં (Commonwealth Games 2022) ભારતે અત્યાર સુધીમાં પાંચ ગોલ્ડ, છ સિલ્વર અને સાત બ્રોન્ઝ મેડલ સહિત 18 મેડલ જીત્યા છે. ખાસ વાત એ છે કે, આમાં વેઈટલિફ્ટિંગમાં દસ મેડલ આવ્યા છે. તે જ સમયે, ભારતને જુડોમાં ત્રણ મેડલ મળ્યા છે, જ્યારે લૉન બોલ, ટેબલ ટેનિસ, બેડમિન્ટન, એથ્લેટિક્સ અને સ્ક્વોશમાં ભારતને એક મેડલ મળ્યો છે.