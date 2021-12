નવી દિલ્હી: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના(Indian cricket team ) વિકેટ કીપર બેટ્સમેન ઋષભ પંતને ઉત્તરાખંડના 'બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર' તરીકે (Brand Ambassador of Uttarakhand )નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. મુખ્ય પ્રધાન પુષ્કર સિંહ ધામીએ ટ્વીટ કરીને પંતને બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર બનાવવાની માહિતી આપી હતી.

સ્ટેટ બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર

મુખ્ય પ્રધાનએ ટ્વીટ કરીને એક વીડિયો જાહેર કર્યો. તેમણે કહ્યું કે, ભારતના શ્રેષ્ઠ ક્રિકેટ ખેલાડીઓમાંના એક, યુવાનોની મૂર્તિ અને ઉત્તરાખંડના લાલ ઋષભ પંતને (Rishabh Pant is the brand ambassador of Uttarakhand )રાજ્યના યુવાનોને રમતગમત અને જાહેર આરોગ્ય પ્રત્યે પ્રોત્સાહિત કરવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે અમારી સરકાર દ્વારા 'સ્ટેટ બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર' તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. છે. વીડિયોમાં મુખ્ય પ્રધાન ઋષભ પંત સાથે વાત કરતા અને તેમની તબિયત વિશે પૂછતા જોઈ શકાય છે.

પુષ્કર સિંહ ધામી

લોકોમાં અનેક ક્ષેત્રોમાં દેશને ગૌરવ અપાવવાની ક્ષમતા

પંતે ટ્વીટ કર્યું, "પુષ્કર સિંહ ધામી સર, ઉત્તરાખંડના લોકોમાં રમતગમત અને સ્વાસ્થ્યને પ્રોત્સાહન આપવા માટે અમને અહીં બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર બનાવવા બદલ આભાર. હું લોકોમાં આ સંદેશ આપવાનો મારાથી બનતો પ્રયાસ કરીશ અને મને ખૂબ જ આનંદ છે કે તમે દેશને યોગ્ય બનાવવા માટે આવા પગલાં લઈ રહ્યા છો. રૂરકીના નાના શહેરમાંથી આવીને હું માનું છું કે અહીંના લોકોમાં અનેક ક્ષેત્રોમાં દેશને ગૌરવ અપાવવાની ક્ષમતા છે.

ઋષભ પંત

ઋષભ પંત સ્થાનિક ક્રિકેટમાં દિલ્હી તરફથી રમે

ઋષભ પંત સ્થાનિક ક્રિકેટમાં દિલ્હી તરફથી રમે છે, પરંતુ તે મૂળ ઉત્તરાખંડનો છે. તે રૂરકીનો રહેવાસી છે. તેણે દિલ્હીમાં ક્રિકેટનું કોચિંગ લીધું. આ પછી, તેણે અહીં રણજી ટીમમાંથી તેની ક્રિકેટ કારકિર્દી શરૂ કરી. હાલમાં, પંત દક્ષિણ આફ્રિકાના પ્રવાસ પર છે, જે 26 ડિસેમ્બરથી શરૂ થશે.

