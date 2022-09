હૈદરાબાદ: સૂર્યકુમાર યાદવ અને વિરાટ કોહલી (rohit and virat) ની તોફાની અડધી સદીના આધારે ટીમ ઈન્ડિયાએ ત્રીજી T20 ઈન્ટરનેશનલ મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને 6 વિકેટે હરાવ્યું હતું. આ સાથે ભારતે ત્રણ મેચની સીરીજ 2-1 થી જીતી લીધી છે. ઓસ્ટ્રેલિયાએ પ્રથમ બેટિંગ કરતા 186 રન બનાવ્યા હતા, જેના જવાબમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ છેલ્લી ઓવરમાં જીત મેળવી હતી. આ શાનદાર જીત સાથે કેપ્ટન રોહિત શર્માએ (Rohit became the second most successful captain) એક મોટો રેકોર્ડ પોતાના નામે કરી લીધો છે.

કેપ્ટન રોહિત શર્મા: આ શાનદાર જીત સાથે કેપ્ટન રોહિત શર્માએ એક મોટો રેકોર્ડ પોતાના નામે કરી લીધો છે. રોહિતે પૂર્વ કેપ્ટન વિરાટ કોહલીને પાછળ છોડીને આ શાનદાર કારનામું કર્યું છે. રોહિત T20 ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ મેચ જીતનાર બીજો ભારતીય કેપ્ટન બની ગયો છે. આ પહેલા આ રેકોર્ડ વિરાટ કોહલીના નામે હતો. કોહલીની કેપ્ટન્સીમાં ભારતે 32 ટી20 મેચ જીતી હતી અને હવે રોહિતના નામે 33 ટી20 મેચ જીતવાનો રેકોર્ડ નોંધાઈ ગયો છે.

મહેન્દ્ર સિંહ ધોની: આ સાથે જ પૂર્વ કેપ્ટન મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીનો રેકોર્ડ પણ મુશ્કેલીમાં છે. ભારત માટે સૌથી વધુ T20 મેચ જીતવાના મામલે મહેન્દ્ર સિંહ ધોની નંબર વન પર છે. જેની કેપ્ટન્સીમાં ટીમ 42 વખત જીત મેળવવામાં સફળ રહી છે, રોહિત માત્ર નવ મેચ પાછળ છે.

ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ટી20: ભારતીય કેપ્ટન તરીકે સૌથી વધુ T20 જીતનારમાં 42 મહેન્દ્ર સિંહ ધોની, 33 રોહિત શર્મા અને 32 વિરાટ કોહલી T20 મેચનો સમાવેશ થાય છે. ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ટી20માં સૌથી વધુ રનનો પીછો ભારતે રાજકોટમાં 202 રન-2013, ભારતમાં 198 રન, સિડની-2016માં, 195 રન ભારત, સિડનીમાં-2020, 187 રન ભારત, હૈદરાબાદ-2022, 184 રન પાકિસ્તાનમાં, હરારે-2018. ભારત 2021 થી T20 માં લક્ષ્યનો પીછો કરી રહ્યું છે, જેમાં 14 મેચ રમી, 13 જીતી અને 1 હાર નો સમાવેશ થાય છે.