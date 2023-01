દેહરાદૂનઃ ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ખેલાડી રિષભ પંતની મેક્સ હોસ્પિટલમાં (Rishabh Pant met Rajat and Nishu at Max Hospital) દાખલ થયાની પ્રથમ તસવીર સામે આવી છે. રિષભ હવે ધીમે ધીમે સ્વસ્થ થઈ રહ્યો છે. તેમને ICU વોર્ડમાંથી જનરલ વોર્ડમાં શિફ્ટ કરવામાં આવ્યા છે. આ દરમિયાન, આ પહેલીવાર છે જ્યારે ઋષભ પંત એવા લોકોને મળ્યો જેમણે તેને મદદ કરી હતી. હરિયાણાના કંડક્ટર ડ્રાઈવર સાથે, મુઝફ્ફરનગરના બે છોકરાઓ પણ તેની મદદ કરવા સ્થળ (Rishabh Pant met Rajat and Nishu) પર હાજર હતા.

રજત અને નીશુ ઋષભ પંતને મળ્યા: રજત અને નિશુ, મુઝફ્ફરનગરની બુચા બસ્તીના રહેવાસીઓ, રિષભ પંતને મળવા હોસ્પિટલ પહોંચ્યા હતા. (Rishabh Pant met Rajat and Nishu) અહીં તેઓ સૌથી પહેલા ઋષભ પંતની માતાને મળ્યો અને કહ્યું કે, તેની પાસે રિષભના કેટલાક પૈસા હતા, જે તે સમયે ખોવાઈ ગયા હતા. તેણે ચારેબાજુથી ભેગા કર્યા હતા, તેમને પરત કરવા પડશે. લાંબા સમય સુધી રાહ જોયા પછી આખરે રિષભ પંત તેને મળવા માટે રાજી થયો.

મેક્સ હોસ્પિટલમાંથી રિષભ પંતની પહેલી તસવીરઃ હોસ્પિટલની અંદરથી રિષભ પંતની તસવીરમાં તેનો બેડ પહેલીવાર દેખાય છે. તસવીરમાં રિષભના હાથનો પંજો પણ દેખાઈ રહ્યો છે. રિષભની માતા અને મદદગારો રજત અને નિશુ દેખાય છે. રજત અને નિશુ એ જ યુવકો છે જે તે સમયે કંડક્ટર અને બસ ડ્રાઈવરને મદદ કરવા ત્યાં હાજર હતા. ઋષભ પંત તેને મળ્યો અને આભાર પણ માન્યો. મીટિંગ બાદ છોકરાઓએ કહ્યું કે ઋષભ પંતની હાલત હવે ઘણી સારી છે. ફોટામાં જોવા મળી રહ્યું છે કે ઋષભ પંતના હાથ પર કાચું પ્લાસ્ટર છે અને બીજી તરફ કેન્યુલા છે. જોકે તસવીરમાં રિષભ પંતનો ચહેરો દેખાતો નથી.

રિષભ પંતે બંનેનો આભાર માન્યો હતો: તે જ સમયે, એવું પણ કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, ઋષભ પંત સતત આ યુવકોને શોધવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો અને આ માટે તેણે ધારાસભ્ય ઉમેશ શર્માને પૂછ્યું હતું. ઉમેશ શર્માએ આ બંને છોકરાઓને હોસ્પિટલમાં બોલાવ્યા અને ઋષભ પંતને સાથે મુલાકાત કરાવી. રિષભ પંતે બંનેનો આભાર માન્યો હતો. તમને જણાવી દઈએ કે, રિષભ પંતની હાલત હવે સારી છે. તે સતત સ્વસ્થ થઈ રહ્યો છે.