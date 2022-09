મુંબઈ: ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) અને MPL સ્પોર્ટ્સ, રાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ ટીમની સત્તાવાર કીટ સ્પોન્સરએ રવિવારે ભારતીય પુરુષ અને મહિલા T20 ટીમ (New jersey for India mens and womens) માટે જર્સી લૉન્ચ (New jersey for T20I matches) કરી હતી. ભારતીય ક્રિકેટ ઈતિહાસમાં પ્રથમ વખત જર્સીનું અનાવરણ રાષ્ટ્રીય ટીમ દ્વારા નહીં, પરંતુ મુંબઈની અંડર 19 મહિલા ક્રિકેટરો અને રમતના કેટલાક સુપર ફેન દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું.

ટી20 મેચો માટે નવી જર્સી : રમતના ચેમ્પિયન માટે યોગ્ય દેખાવા માટે જર્સી આકાશી વાદળી રંગમાં બનાવવામાં આવી છે. વન બ્લુ જર્સી તરીકે જાણીતી તે 20 સપ્ટેમ્બરે ઓસ્ટ્રેલિયા સામે આગામી T20 સીરીજ દરમિયાન ખેલાડીઓએ પહેરેલી જોવા મળશે. નવી જર્સીનો ઉપયોગ તમામ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધાઓમાં થશે. જોકે ખેલાડીઓ ODIમાં બિલિયન ચીયર્સ જર્સી સાથે રમવાનું ચાલુ રાખશે.

ખરીદી માટે ઉપલબ્ધ : કિટના પ્રાયોજકે એક રિલીઝમાં જણાવ્યું હતું કે, જર્સી વિવિધ લિંગ અને વય જૂથોના ચાહકો માટે છે અને તે તમારા બધા માટે છે. જર્સી બીસીસીઆઈના સત્તાવાર ચિહ્ન સાથે ડાર્ક બ્લુ અને સ્કાય બ્લુના મિશ્રણથી બનાવવામાં આવી છે. આ જર્સીએ વફાદારી અને યોગ્યતાનું પ્રતીક છે જેની રમતની માંગ છે. આ કિટ પ્રાયોજકની અધિકૃત વેબસાઇટ અને તમામ મુખ્ય ઈ કોમર્સ અને રિટેલ આઉટલેટ્સ પર ખરીદી માટે ઉપલબ્ધ હશે.