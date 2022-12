કોચી: ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ 2023 (IPL Auction 2023) ની મીની હરાજી કોચીમાં ચાલી રહી છે. ઈંગ્લેન્ડનો ઓલરાઉન્ડર સેમ કરન (Sam Curran is the most expensive player in IPL) IPL 2023ની હરાજીના ઈતિહાસમાં સૌથી મોંઘો ખેલાડી બની ગયો છે. 24 વર્ષીય કુરેનને પંજાબ કિંગ્સે 18.50 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદ્યો હતો. તેની બેઝ પ્રાઈસ 2 કરોડ હતી, પરંતુ તેને 9 ગણી વધુ કિંમત મળી છે. અગાઉ તે ચેન્નાઈની ટીમમાં હતો.

પૂરન વિકેટકીપર તરીકે અત્યાર સુધીનો સૌથી મોંઘો ખેલાડી: આઈપીએલની હરાજીમાં વધુ એક રેકોર્ડ બન્યો હતો. વેસ્ટ ઈન્ડિઝનો નિકોલસ પૂરન વિકેટકીપર તરીકે અત્યાર સુધીનો સૌથી મોંઘો ખેલાડી બન્યો છે. તેને હૈદરાબાદે 16 કરોડમાં ખરીદ્યો હતો. આ પહેલા સૌથી વધુ કમાણી કરનાર વિકેટકીપર મુંબઈનો ઈશાન કિશન (15.25 કરોડ) હતો.

વિલિયમસનને ગુજરાત ટાઇટન્સે ખરીદ્યો: પ્રથમ બોલી ન્યુઝીલેન્ડના કેપ્ટન કેન વિલિયમસનને (Kane Williamson sold to Gujarat Titans for Rs 2 crore) લાગી હતી, જેને ગુજરાત ટાઇટન્સે 2 કરોડની મૂળ કિંમતમાં ખરીદ્યો હતો. તે 2022 IPLમાં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદનો ભાગ હતો. IPLની 10 ટીમો પાસે 206.5 કરોડ છે. હૈદરાબાદમાં સૌથી વધુ 42.25 કરોડ સનરાઇઝર્સ છે. 87 ખેલાડીઓ ખરીદવાના છે અને 405 ખેલાડીઓની હરાજી થશે.

પ્રથમ વખત હરાજીમાં સામેલ હેરી બ્રુકને 13.25 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદ્યો: સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદે ઇંગ્લેન્ડના હેરી બ્રુકને 13.25 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદ્યો હતો. બ્રુક પ્રથમ વખત હરાજીમાં સામેલ થયો હતો. અજિંક્ય રહાણેને ચેન્નાઈએ 50 લાખની મૂળ કિંમતે ખરીદ્યો હતો. મયંક અગ્રવાલને પણ હૈદરાબાદે 8 કરોડમાં ખરીદ્યો છે. મયંક IPL 2022માં પંજાબ કિંગ્સનો કેપ્ટન હતો.

શાકિબ અલ હસનને કોઈ ખરીદનાર ન મળ્યો: રિલે રુસો અને જો રૂટ તેમની બેઝ પ્રાઈઝ 1 કરોડમાં વેચાયા વગરના રહ્યા. કોઈપણ ટીમે બંને ખેલાડીઓમાં રસ દાખવ્યો ન હતો. બાંગ્લાદેશના કેપ્ટન શાકિબ અલ હસન, જેની મૂળ કિંમત રૂ. 1.5 કરોડ હતી, તેને પણ કોઈ ખરીદનાર મળ્યો ન હતો. હસનને ખરીદવામાં કોઈ ટીમે રસ લીધો ન હતો. સેમ કુરનને પંજાબ કિંગ્સે 18.50 કરોડ રૂપિયામાં અને ઝિમ્બાબ્વેના સિકંદર રઝાને 50 લાખ રૂપિયાની મૂળ કિંમતે ખરીદ્યો હતો.

કેમેરોન ગ્રીનને મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે 17.5 કરોડમાં ખરીદ્યો: ઓડિયન સ્મિથને ગુજરાત ટાઇટન્સે તેની મૂળ કિંમત 50 લાખમાં ખરીદ્યો હતો. જેસન હોલ્ડરને રાજસ્થાન રોયલ્સે 5.75 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદ્યો હતો. ઓસ્ટ્રેલિયાના ઓલરાઉન્ડર કેમેરોન ગ્રીનને મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે 17.5 કરોડ રૂપિયાની બોલી લગાવીને ખરીદ્યો હતો. કેમરનને લઈને મુંબઈ ઈન્ડિયન્સનો દિલ્હી કેપિટલ્સ સાથે લાંબી તકરાર હતી અને અંતે ભારતીયોએ તેને ખરીદ્યો હતો. કેમરૂન પહેલીવાર IPL ઓક્શનનો ભાગ બન્યો છે.

હૈદરાબાદે હેનરિક ક્લાસેનને 5.25 કરોડમાં ખરીદ્યો: ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે 16.25 કરોડમાં RCB, RR, LSG અને SRH કરતાં વધુ બોલી લગાવીને બેન સ્ટોક્સને ખરીદ્યો. તે જ સમયે, વિકેટ કીપર બેટ્સમેન નિકોલસ પૂરનને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સે 16 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદ્યો હતો. સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદે દિલ્હી સાથે ટક્કર કર્યા બાદ હેનરિક ક્લાસેનને 5.25 કરોડમાં ખરીદ્યો હતો.ફિલ સોલ્ટને દિલ્હી કેપિટલ્સે 2 કરોડમાં ખરીદ્યો હતો. તે જ સમયે, ઓસ્ટ્રેલિયાના વિકેટ કીપર બેટ્સમેન જે રિચર્ડસનને મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે 1.5 કરોડમાં ખરીદ્યો હતો.

ઇશાંત શર્માને દિલ્હી કેપિટલ્સે 50 લાખમાં દિલ્હી કેપિટલ્સે ખરીદ્યો: જયદેવ ઉનડકટને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સે 50 લાખ રૂપિયામાં ખરીદ્યો હતો. રીસ ટોપલીને આરસીબીએ 1.9 કરોડમાં ખરીદ્યો હતો. ઇંગ્લેન્ડના લેગ-સ્પિનર ​​આદિલ રાશિદને હૈદરાબાદ સનરાઇઝર્સે 2 કરોડમાં ખરીદ્યો હતો અને ઇશાંત શર્માને દિલ્હી કેપિટલ્સે 50 લાખ રૂપિયાની મૂળ કિંમતે ખરીદ્યો હતો.