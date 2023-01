રાજકોટ: ભારતે ત્રણ T20 મેચોની શ્રેણી 2-1થી જીતી લીધી(India Vs Sri lanka T20 series) હતી. સૂર્યકુમાર યાદવની વિસ્ફોટક ઇનિંગની મદદથી ભારતે છેલ્લી T20માં શ્રીલંકાને 91 રને હરાવ્યું હતું. ICC રેન્કિંગમાં નંબર વન ખેલાડી (Yadav is the number one player in the ICC rankings)સૂર્યાએ 112 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી જેમાં સાત ચોગ્ગા અને નવ છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. સૂર્યાએ પણ ઈનિંગમાં એવા અનોખા શોટ્સ કર્યા કે જેને જોઈને બધા આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા હતા.

45 બોલમાં સદી ફટકારી: ચોથા નંબર પર બેટિંગ કરવા આવેલા યાદવે 45 બોલમાં 100 રન ફટકાર્યા હતા. સોશિયલ મીડિયા પર તેની ઈનિંગની ઘણી ચર્ચા થઈ હતી અને ફેન્સ ખૂબ જ ખુશ હતા. તે જ સમયે, ક્રિકેટના દિગ્ગજ પણ તેની તોફાની ઇનિંગ્સ પછી તેના ચાહકો બની ગયા હતા. સૂર્યાની ઈનિંગના વખાણ આકાશ ચોપરા, મોહમ્મદ કૈફથી લઈને આયર્લેન્ડ સુધી થઈ રહ્યા છે.

શાનદાર ઈનિંગ: યાદવે મેચમાં અલગ-અલગ રીતે સિક્સર પણ ફટકારી હતી. અનોખો સિક્સ ફટકારીને તે સોશિયલ મીડિયા પર હિટ બની ગયો હતો. તેની શાનદાર ઈનિંગ બાદ તેના ચાહકો તેના પર વિશ્વાસ કરી ગયા છે.

સાત મહિનામાં આ તેની ત્રીજી સદી: T20માં ત્રણ સિક્સર સૂર્યકુમાર યાદવે ગયા વર્ષે જુલાઈમાં નોટિંગહામના મેદાન પર T20 ઈન્ટરનેશનલમાં પોતાની પ્રથમ સદી ફટકારી હતી. તેણે ઈંગ્લેન્ડ સામે 117 રન બનાવ્યા હતા. તે પછી, નવેમ્બર 2022 માં, તેણે ન્યુઝીલેન્ડ સામે અણનમ 111 રન બનાવ્યા. સાત મહિનામાં આ તેની ત્રીજી સદી છે. તે ઓછા સમયમાં ત્રણ ટી20 સદી ફટકારનાર વિશ્વનો પ્રથમ બેટ્સમેન બની ગયો છે. રોહિત શર્મા T20માં ચાર સદી ફટકારીને પ્રથમ સ્થાને છે. સૂર્ય જે રીતે રમી રહ્યો છે, તે ટૂંક સમયમાં રોહિત શર્માને પાછળ છોડી દેશે અને નવો રેકોર્ડ બનાવશે.

શ્રેણીમાં ભારતનું પ્રદર્શનઃ 3 જાન્યુઆરીએ રમાયેલી પ્રથમ મેચમાં ભારતે શ્રીલંકાને બે રને હરાવ્યું હતું. જે બાદ 5 જાન્યુઆરીએ રમાયેલી બીજી મેચમાં ભારતને 16 રનથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. 7 જાન્યુઆરીએ રમાયેલી ત્રીજી મેચમાં ભારતે ફરીથી 91 રને જીત મેળવી શ્રેણી 2-1થી જીતી લીધી હતી. છેલ્લી મેચમાં તોફાની ઇનિંગ રમનાર સૂર્યકુમાર યાદવ પ્લેયર ઓફ ધ મેચ રહ્યો હતો. તે જ સમયે, અક્ષર પટેલને પ્લેયર ઓફ ધ સિરીઝ તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યો હતો.