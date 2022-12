નવી દિલ્હીઃ આજે IPLની હરાજી (IPL Auction 2023) થોડી જ વારમાં કોચીમાં (IPL auction in Kochi) શરૂ થવા જઈ રહી છે. આમાં કેટલીક ટીમોની નજર મોટા ખેલાડીઓ પર હશે, જ્યારે ઘણી ટીમો ઉભરતા ચહેરા પર દાવ લગાવી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં આજની હરાજીથી ઘણા દિગ્ગજ ખેલાડીઓ નિરાશ થઈ શકે છે (New and Old Players Auction) જ્યારે કેટલાક ઉભરતા ખેલાડીઓને લોટરી લાગી શકે છે. ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગમાં આજે મીની હરાજી થવા જઈ રહી છે. 87 પ્લેયર સ્લોટ ભરવા માટે 10 ટીમો મેદાનમાં ઉતરશે. આ તબક્કામાં ભારતીય અને વિદેશી ખેલાડીઓને પોતાની ટીમમાં લેવા માટે રસપ્રદ જંગ ખેલાશે. 19 ખેલાડીઓએ 1 કરોડ, 11 ખેલાડીઓએ 1.5 કરોડ અને 17 ખેલાડીઓએ તેમની મૂળ કિંમત 2 કરોડ રાખી છે.

IPL ઓક્શન 2023: ખુલી શકે છે આ નવા ખેલાડીઓનું નસીબ, જુઓ કઈ ટીમ પર છે નજર

આ નામો બિડમાંથી ગાયબ: આજે યોજાનારી IPLની હરાજીમાં, (IPL 2023) અનુભવી ડ્વેન બ્રાવો અને કિરોન પોલાર્ડ અનુક્રમે CSK અને મુંબઈ ઈન્ડિયન્સના કોચ બનવા માટે લીગમાંથી નિવૃત્ત થયા છે. ઈંગ્લેન્ડના ઓલરાઉન્ડર ક્રિસ વોક્સે કાઉન્ટી ક્રિકેટ માટે આઈપીએલમાંથી પોતાનું નામ પાછું ખેંચી લીધું છે, જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયન ત્રિપુટી પેટ કમિન્સ, મિચેલ સ્ટાર્ક અને સ્ટીવન સ્મિથે પણ આઈપીએલની હરાજીમાં ભાગ નહીં લેવાની જાહેરાત કરી છે. આ સાથે સેમ બિલિંગ્સે પણ કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ સાથેની ડીલમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. વેસ્ટ ઈન્ડિઝના ઓપનર એવિન લુઈસ અને વિકેટકીપર-બેટ્સમેન ટિમ સેફર્ટ, જેઓ લખનૌ સુપરજાયન્ટ્સનો ભાગ હતા, તેઓ પણ આઈપીએલની હરાજીમાંથી ગાયબ છે.

વિદેશી ખેલાડીઓની મહત્તમ સંખ્યા 8 નક્કી કરવામાં આવી: IPL બિડિંગ ટીમ અને દરેક ફ્રેન્ચાઈઝીમાં ઓછામાં ઓછા 18 અને વધુમાં વધુ 25 ખેલાડીઓ રાખવાની જોગવાઈ છે, આ સ્થિતિમાં સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદમાં ઓછામાં ઓછા 6 ખેલાડીઓ, લખનૌ સુપરજાયન્ટ્સ અને કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સમાં ઓછામાં ઓછા 3 ખેલાડીઓ હશે, પંજાબ કિંગ્સ, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ અને રાજસ્થાન રોયલ્સે ઓછામાં ઓછા 2-2 ખેલાડીઓ ખરીદવા જરૂરી છે. જ્યારે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ, દિલ્હી કેપિટલ્સ અને ગુજરાત ટાઇટન્સ કોઈ પણ ખેલાડી પર બિડ નહીં કરે તો કામ થઈ શકે છે. આવી સ્થિતિમાં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ, દિલ્હી કેપિટલ્સ અને ગુજરાત ટાઇટન્સ એક કે બે મોટા ખેલાડીઓ અથવા ઓલરાઉન્ડરને પોતાની ટીમનો ભાગ બનાવવાનું પસંદ કરી શકે છે. જ્યારે અન્ય ટીમોએ પણ ઓછામાં ઓછા 18 ખેલાડીઓનો ક્વોટા પૂરો કરવાનો રહેશે. દરેક ટીમમાં વિદેશી ખેલાડીઓની મહત્તમ સંખ્યા 8 નક્કી કરવામાં આવી છે.

આ નવા ખેલાડીઓનું નસીબ ચમકી શકે છે: પંજાબના ઓલરાઉન્ડર સનવીર સિંહ પર બોલી લગાવીને તે તેને પોતાની ટીમમાં સામેલ કરી શકે છે. તેની પાસે મોટી છગ્ગા મારવાની સાથે સાથે સરળ મધ્યમ ગતિની બોલિંગ કરવાની ક્ષમતા છે. સનવીર સ્પિનનો પણ સારો ખેલાડી છે. બીજી તરફ, ભારતીય ટીમમાં પછાડવાનો પ્રયાસ કરી રહેલા વિકેટકીપર-બેટ્સમેનની શોધમાં, કેટલીક ફ્રેન્ચાઇઝી તમિલનાડુના એન જગદીશન પર પણ દાવ લગાવી શકે છે, જેણે 50 ઓવરની વિજય હજારે ટ્રોફીમાં સતત પાંચ સદી ફટકારીને પોતાનો દાવો મજબૂત કર્યો છે. વિદર્ભના ફાસ્ટ બોલર યશ ઠાકુર, હિમાચલ પ્રદેશના ફિનિશર આકાશ વસિષ્ઠ અને વૈભવ અરોરાને પણ કોઈ જાણકાર અજમાવી શકે છે. વૈભવ અરોરા બોલને બંને રીતે સ્વિંગ કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. આ ઉપરાંત જમ્મુ-કાશ્મીરના યુવા ફાસ્ટ બોલર શારુખ દાર અને મુજતબા યુસુફ પણ રેસમાં સામેલ છે.

વિદેશના નવા ખેલાડીઓની ચર્ચા: આ સાથે આયર્લેન્ડના ડાબા હાથના ઝડપી જોશ લિટલ અને UAEના લેગસ્પિનર ​​કાર્તિક મયપ્પન (UAE લેગસ્પિનર ​​કાર્તિક મયપ્પન) અને અફઘાનિસ્તાનના જાદુઈ સ્પિનર ​​અલ્લાહ મોહમ્મદ ગઝનફર પર પણ ટીમોની નજર છે. આયર્લેન્ડના ડાબા હાથના સીમર જોશ લિટલ અને UAEના લેગસ્પિનર ​​કાર્તિક મયપ્પને તાજેતરમાં T20 વર્લ્ડ કપમાં હેટ્રિક લઈને પોતાની ઓળખ બનાવી છે. કાર્તિક રિસ્ટ સ્પિનર ​​છે અને તેને CSK અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર માટે નેટ બોલર બનવાનો અનુભવ પણ છે.

સૌથી યુવા અને સૌથી વૃદ્ધ ખેલાડી: અફઘાનિસ્તાનનો પંદર વર્ષનો મિસ્ટ્રી સ્પિનર ​​અલ્લાહ મોહમ્મદ ગઝનફર સૌથી (New and Old Players Auction) યુવા ખેલાડી છે. ગઝનફરે અત્યાર સુધી માત્ર ત્રણ T20 મેચ રમી છે, પરંતુ તેણે ફ્રેન્ચાઈઝી સ્કાઉટ્સને એટલો પ્રભાવિત કર્યો છે કે તેને IPL ઓક્શનની શોર્ટલિસ્ટમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. તે જ સમયે, ભૂતપૂર્વ ભારતીય લેગ-સ્પિનર ​​અમિત મિશ્રા, જે ગયા મહિને 40 વર્ષનો થયો, તે આ હરાજીમાં સૌથી વૃદ્ધ ખેલાડી છે. તે 2022 ની હરાજીમાં વેચાયો ન હતો, પરંતુ તાજેતરના ભૂતકાળમાં ભારતીય કાંડા સ્પિનરોની અછતને ધ્યાનમાં રાખીને, તે IPLમાં પુનરાગમન કરી શકે છે. તેણે IPLમાં ત્રણ અલગ-અલગ ટીમો સાથે રમતી વખતે 3 હેટ્રિક બનાવવાનો રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો.