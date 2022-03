માઉન્ટ મૌનગાનુઈઃ ન્યુઝીલેન્ડના માઉન્ટ મૌંગાનુઈમાં (Today match at New Zealand Mount Maunganui) આજે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે (Match between India and Pakistan) મહિલા વર્લ્ડ કપ 2022ની (Women World Cup 2022) મેચ રમાઈ રહી છે. આ વિઝિવ કપમાં ભારત અને પાકિસ્તાનની આ પ્રથમ મેચ છે. આ મેચની શરૂઆતમાં ભારતે ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ (India won toss and elected to bat first) કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો.

લક્ષ્ય નક્કી કરીશું અને તેમના પર દબાણ બનાવીશું : મિતાલી રાજ

ભારતીય કેપ્ટન મિતાલી રાજે કહ્યું કે, "અમે બેટિંગ કરીશું. બેટિંગ કરવા માટે આ સારી વિકેટ છે. અમે લક્ષ્ય નક્કી કરીશું અને તેમના પર દબાણ બનાવીશું. અમે ત્રણ ઝડપી બોલર અને ત્રણ સ્પિનરો રમીશું. અમે ક્લીન સાથે રમીશું." અમે ટુર્નામેન્ટમાં એકસાથે પ્રવેશવા માંગીએ છીએ, અમે છેલ્લી મેચમાં ન્યુઝીલેન્ડને હરાવ્યું હતું, અમે તેને આગળ લઈ જવા માંગીએ છીએ. વર્લ્ડ કપમાં (Women World Cup 2022) સારો દેખાવ કરવાની ભૂખે મને આગળ ધપાવી છે.

અમે પાંચ બોલરો સાથે મેચમાં ઉતરી રહ્યા છીએ : બિસ્માહ માહરૂફે

પાકિસ્તાનના કેપ્ટન બિસ્માહ માહરૂફે કહ્યું કે, “અમે પહેલા બોલિંગ કરવા માંગતા હતા, હવે અમારે તેને નાના લક્ષ્ય સુધી મર્યાદિત રાખવાની જરૂર છે. અમે પાંચ બોલરો સાથે મેચમાં ઉતરી રહ્યા છીએ. અમારી પ્રેક્ટિસ સારી રહી છે, તેથી અમારે આ રીતે રમતા રહેવું પડશે. હું પાછી આવીને ખુશ છું. મને આખી ટીમનો સપોર્ટ મળ્યો છે. હું ધન્ય છું."

ટીમ

ભારત: સ્મૃતિ મંધાના, શેફાલી વર્મા, દીપ્તિ શર્મા, હરમનપ્રીત કૌર, મિતાલી રાજ (સી), રિચા ઘોષ (ડબલ્યુ), સ્નેહ રાણા, ઝુલન ગોસ્વામી, મેઘના સિંહ, પૂજા વસ્ત્રાકર, રાજેશ્વરી ગાયકવાડ

પાકિસ્તાન: જવેરિયા ખાન, સિદ્રા અમીન, બિસ્માહ મારુફ (સી), ઓમાઈમા સોહેલ, નિદા દર, આલિયા રિયાઝ, ફાતિમા સના, સિદ્રા નવાઝ (ડબ્લ્યુ), ડાયના બેગ, નશરા સંધુ, અનમ અમીન