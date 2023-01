નવી દિલ્હીઃ ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે પ્રથમ T20 ક્રિકેટ મેચ વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં (India vs Sri Lanka 1st T20 Match Mumbai Wankhede Stadium) રમાઈ હતી. ભારતે શ્રીલંકાને 163 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો હતો, પરંતુ શ્રીલંકાની આખી ટીમ 20 ઓવરમાં 160 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. ભારતના ઝડપી બોલર શિવમ માવીએ પોતાની પ્રથમ મેચમાં શાનદાર બોલિંગ કરી હતી અને ચાર વિકેટ ઝડપી હતી. હર્ષલ, અક્ષર અને ઉમરાન મલિકે બે-બે વિકેટ લીધી હતી. શ્રીલંકાએ ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો.

હુડ્ડા-પટેલે ધમાકેદાર ઇનિંગ્સ રમી હતી: દીપક હૂડાએ ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી હતી અને 23 બોલમાં 41 રન ફટકાર્યા બાદ અણનમ રહ્યો હતો. તેણે પોતાની ઇનિંગમાં એક ફોર અને છ સિક્સર ફટકારી હતી. અક્ષર પટેલે 20 બોલમાં 31 રન બનાવ્યા હતા. પટેલે 3 ચોગ્ગા અને 1 છગ્ગા ફટકાર્યા (Three match T20 series between India and Sri Lanka) હતા.

એક વર્ષ બાદ શ્રીલંકાની ઇનિંગ્સ: પથુમ નિસાન્કાની પ્રથમ વિકેટ પડી. શિવમ માવીએ તેને એક રન પર બોલ્ડ કર્યો હતો. માવીએ ડી સિલ્વાની બીજી વિકેટ લીધી. તેણે સંજુ સેમસનને કેચ આપ્યો હતો. અસલંકાની ત્રીજી વિકેટ ઉમરાન મલિકે લીધી હતી. હર્ષલ પટેલે મેન્ડિસની ચોથી વિકેટ લીધી હતી. ભાનુકા રાજપક્ષેની પાંચમી વિકેટ હર્ષલ પટેલે લીધી હતી. રાજપક્ષેએ હાર્દિક પંડ્યાને કેચ સોંપ્યો.હસરંગાની છઠ્ઠી વિકેટ પડી, તે શિવમના હાથે આઉટ થયો. દાસુન શંકાની સાતમી વિકેટ પડી. ઉમરાન મલિકે શનાકાને પોતાનો શિકાર બનાવ્યો હતો.

ભારતની પાંચમી વિકેટ હાર્દિક પંડ્યાની: મહેશ તિક્ષાનાએ શુભમન ગિલની પ્રથમ વિકેટ લીધી હતી. ગિલ પાંચ બોલમાં સાત રન બનાવીને LBW આઉટ થયો હતો. કરુણારત્નેએ બીજી વિકેટ સૂર્યકુમાર યાદવને લીધી હતી. યાદવે કેચ ભાનુકા રાજપક્ષેને સોંપ્યો. યાદવ દસ બોલમાં સાત રન બનાવીને પેવેલિયન પરત ફર્યો હતો. ડી સિલ્વાએ સંજુ સેમસનની ત્રીજી વિકેટ લીધી હતી. સેમસન મદુશંકાના હાથે કેચ થયો હતો.ચોથી વિકેટ ઈશાન કિશનના નામે પડી હતી. તે પણ ડી સિલ્વાનો શિકાર બન્યો હતો. કિશને 29 બોલમાં 37 રન બનાવ્યા હતા. પાંચમી વિકેટ હાર્દિક પંડ્યાની પડી. દિલશાન માંડુશંકાએ પંડ્યાને મેન્ડિસના હાથે કેચ કરાવ્યો.

શુભમન ગિલ અને શિવમ માવીનું ડેબ્યૂ: શુભમન ગિલ અને શિવમ માવી એ ભારતીય ટીમનો ભાગ હતા જેણે 2018માં ન્યૂઝીલેન્ડમાં અંડર-19 ક્રિકેટ કપ જીત્યો હતો. 372 રન બનાવનાર ગિલ પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ તરીકે ચૂંટાયો હતો. ભારત અને શ્રીલંકા ક્રિકેટ ટીમ વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં 26 T20 મેચ રમાઈ છે. ભારતે આમાંથી 17 મેચ જીતી છે જ્યારે શ્રીલંકાએ આઠ મેચ જીતી છે. એક મેચ માટે કોઈ પરિણામ નથી. 2022માં બંને ટીમો વચ્ચે ત્રણ મેચની સિરીઝ રમાઈ હતી. તે ભારતીય ટીમે 3-0થી જીતી હતી.

ભારતીય ટીમ: શુભમન ગિલ, ઈશાન કિશન (વિકેટકીપર), સંજુ સેમસન, સૂર્યકુમાર યાદવ, દીપક હુડ્ડા, હાર્દિક પંડ્યા (કેપ્ટન), હર્ષલ પટેલ, અક્ષર પટેલ, યુઝવેન્દ્ર ચહલ, શિવમ માવી, ઉમરાન મલિક (Indian team in 1st T20 Match) છે.

શ્રીલંકાની ટીમ: કુસલ મેન્ડિસ (વિકેટકીપર), દાસુન શનાકા (કેપ્ટન), પથુમ નિસાંકા, ધનંજયા ડી સિલ્વા, ચારિથ અસલંકા, ભાનુકા રાજપક્ષે, વાનિન્દુ હસરાંગા, ચમિકા કરુણારત્ને, મહેશ થેક્ષાના, દિલશાન મદુશંકા, કાસુન રાજીથા (Sri Lanka Team in 1st T20 Match) છે.