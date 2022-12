નવી દિલ્હીઃ ટીમ ઈન્ડિયા અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે 2 મેચની (india vs bangladesh test series) ટેસ્ટ સિરીઝની પ્રથમ મેચ 14 ડિસેમ્બરથી ચિટાગોંગમાં રમાશે. બંને દેશો વચ્ચે અત્યાર સુધીની 7 ટેસ્ટ શ્રેણીમાં ભારતે એકતરફી વર્ચસ્વ દર્શાવ્યું હતું. ભારતે 6માં જીત મેળવી હતી (Test record of Team India against Bangladesh) અને 1 મેચ ડ્રો રહી હતી. તે જ સમયે, બાંગ્લાદેશ આ સમયગાળા દરમિયાન એક પણ ટેસ્ટ શ્રેણી જીતી શક્યું નથી. બાંગ્લાદેશે વનડે સીરીઝ તો જીતી લીધી, પરંતુ ટેસ્ટ મેચ જીતવા માટે તેને વધુ મહેનત કરવી પડશે. ભારતે બાંગ્લાદેશ પર ટેસ્ટમાં પ્રભુત્વ જમાવ્યું છે. આ સાથે અમે જણાવીશું કે, બંને દેશોમાં ટેસ્ટ દરમિયાન કયા ખેલાડીઓએ સૌથી વધુ રન બનાવ્યા છે.

બાંગ્લાદેશને ટેસ્ટ મેચમાં ભારત સામે એક પણ જીત મળી નથી: નિયમિત કેપ્ટન રોહિત શર્માની ગેરહાજરીમાં કે,એલ રાહુલ આ મેચમાં ટીમની કમાન સંભાળશે. ICC વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ હેઠળ રમાયેલી આ સિરીઝ ટીમ ઈન્ડિયા માટે ઘણી મહત્વની છે. જો ટીમ ઈન્ડિયાએ ડબલ્યુટીસીની ફાઇનલમાં પહોંચવાની આશા મજબૂત કરવી હોય તો તેને આ શ્રેણી 2-0થી જીતવી પડશે. બાંગ્લાદેશને ટેસ્ટ મેચમાં ભારત સામે એક પણ જીત મળી નથી. (Test record of Team India against Bangladesh) વર્ષ 2000માં ICCએ બાંગ્લાદેશને ટેસ્ટ પ્લેઇંગ નેશનનો દરજ્જો આપ્યો હતો. તે જ વર્ષે, 10 નવેમ્બરે બાંગ્લાદેશે ભારતને ટેસ્ટ શ્રેણી રમવા માટે ઘરે બોલાવ્યું હતું. બાંગ્લાદેશ આ મેચ 9 વિકેટે હારી ગયું હતું.

સચિન તેંડુલકરે સૌથી વધુ રન બનાવ્યા છે: જો બાંગ્લાદેશમાં સૌથી વધુ ટેસ્ટ રન બનાવનાર ભારતીય ખેલાડીઓની વાત કરીએ તો સચિન તેંડુલકર પ્રથમ સ્થાને છે. સચિને 9 ઇનિંગ્સમાં 820 રન બનાવ્યા છે. આ દરમિયાન તેણે 5 સદી ફટકારી છે. આ મામલે રાહુલ દ્રવિડ બીજા સ્થાને છે. દ્રવિડે 7 મેચમાં 560 રન બનાવ્યા છે. દ્રવિડે 3 સદી અને એક અડધી સદી ફટકારી છે. કોહલીની વાત કરીએ તો તેણે બાંગ્લાદેશમાં માત્ર એક જ ટેસ્ટ ઇનિંગ્સ રમી હતી અને તે 14 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો.

સૌથી વધુ વિકેટ લેવાનો રેકોર્ડ ઝહીર ખાનના નામે છે: બંને દેશો વચ્ચેની ટેસ્ટમાં સૌથી વધુ વિકેટ ઝડપી બોલર ઝહીર ખાને લીધી છે. તેણે બાંગ્લાદેશ સામે 7 ટેસ્ટમાં 31 વિકેટ લીધી છે. ઈશાંત શર્માના નામે 7 ટેસ્ટમાં 25 અને ઈરફાન પઠાણે 2 ટેસ્ટમાં 18 વિકેટ ઝડપી છે. આ યાદીમાં રવિચંદ્રન અશ્વિન ચોથા નંબર પર છે. તેણે બાંગ્લાદેશ સામે 4 ટેસ્ટમાં 16 વિકેટ લીધી છે.

બાંગ્લાદેશને ચિત્તાગાંવમાં માત્ર 2 જીત મળી છે: તમને જણાવી દઈએ કે, ચિત્તાગોંગમાં રમાયેલી 22 ટેસ્ટ મેચોમાં બાંગ્લાદેશ માત્ર 2 ટેસ્ટ જીતી શક્યું છે. બાંગ્લાદેશે 13 ટેસ્ટ ગુમાવી છે અને તેમાંથી સાત ડ્રોમાં સમાપ્ત થઈ છે. ચિત્તાગોંગમાં છેલ્લી પાંચ ટેસ્ટમાં સૌથી ખરાબ બાંગ્લાદેશે અહીં ત્રણ ટેસ્ટ મેચ રમી છે. તે જ સમયે, વર્ષ 2007 અને 2010માં, ટીમ ઈન્ડિયાએ ચટગાંવમાં બે ટેસ્ટ મેચ રમી છે. 2007ની ટેસ્ટ ડ્રોમાં સમાપ્ત થઈ અને ટીમ ઈન્ડિયાએ 2010ની મેચ 113 રનથી જીતી લીધી. બાંગ્લાદેશ અત્યારે WTC પોઈન્ટ ટેબલમાં સૌથી નીચે છે.

IND vs BAN: ટીમ ઈન્ડિયા બાંગ્લાદેશ સામે એક પણ ટેસ્ટ શ્રેણી હારી નથી, સંપૂર્ણ રેકોર્ડ અહીં જુઓ

પ્રથમ ટેસ્ટ માટેની ભારતીય ટીમઃ કેએલ રાહુલ (કેપ્ટન), શુભમન ગિલ, ચેતેશ્વર પુજારા (વાઈસ-કેપ્ટન), વિરાટ કોહલી, શ્રેયસ ઐયર, ઋષભ પંત, કેએસ ભરત , રવિચંદ્રન અશ્વિન, અક્ષર પટેલ , કુલદીપ યાદવ, શાર્દુલ ઠાકુર, મોહમ્મદ સિરાજ, ઉમેશ યાદવ, અભિમન્યુ ઈસ્વરન, નવદીપ સૈની, સૌરભ કુમાર, જયદેવ ઉનડકટ.

પ્રથમ ટેસ્ટ માટેની બાંગ્લાદેશની ટીમઃ શાકિબ અલ હસન (કેપ્ટન), મહમુદુલ હસન, લિટન દાસ, ખાલિદ અહેમદ, નજમુલ હુસૈન શાંતો, નુરુલ હસન, ઈબત હુસૈન, મોમિનુલ હક, મહેંદી હસન મિર્ઝા, શરીફુલ ઈસ્લામ, યાસિર અલી, તૈજુલ ઈસ્લામ, ઝાકિર હસન, મુશ્ફિકુર રહીમ, તસ્કીન અહેમદ, રહેમાન રઝા, અનામુલ હક.

ભારત વિ બાંગ્લાદેશ ટેસ્ટ શ્રેણીનો કાર્યક્રમ