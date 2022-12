ચટગાંવઃ ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ બુધવારે બાંગ્લાદેશ (India vs Bangladesh) સામે તેની પ્રથમ ટેસ્ટ મેચ રમવા માટે ચટગાંવ સ્ટેડિયમમાં પહોંચશે ત્યારે તેની નજર ICC ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપની (World Test Championship) ફાઈનલ રમવા પર પણ રહેશે. ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના કેપ્ટન KL રાહુલે ઝહૂર અહેમદ ચૌધરી સ્ટેડિયમમાં રમાનારી મેચમાં પ્રવેશતા પહેલા પોતાના ઈરાદા સ્પષ્ટ કરી દીધા છે. તેણે કહ્યું છે કે, ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ ટેસ્ટ મેચમાં એ વ્યૂહરચના સાથે ઉતરશે કે, તેણે ટેસ્ટ મેચ જીતીને વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપની (KL Rahul has eyes on the World Championship) ફાઈનલ માટે ક્વોલિફાય કરવું પડશે.

ભારત હાલમાં 52.08 ટકા પોઇન્ટ સાથે 4 ક્રમે છે: ભારતીય ટીમ ઝહૂર અહેમદ ચૌધરી સ્ટેડિયમમાં રેડ બોલ ક્રિકેટમાં પ્રથમ ટેસ્ટ મેચ રમવા જઈ રહી છે. એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે, ભારતીય ટીમ આવતા વર્ષે ICC વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપની ફાઇનલમાં પહોંચવા માટે જીતના મહત્વના અંકો મેળવવાનો પ્રયાસ કરશે. ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચેની 2 ટેસ્ટ ICC વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ ચક્રનો ભાગ છે, જ્યાં ભારત હાલમાં 52.08 ટકા પોઇન્ટ સાથે 4 ક્રમે છે. ફાઈનલ રમવા માટે ટીમ ઈન્ડિયાને બાંગ્લાદેશ અને ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની તમામ ટેસ્ટ મેચ જીતવી પડશે. સ્ટેન્ડ-ઇન કેપ્ટન KL રાહુલે વચન આપ્યું છે કે, ભારત આક્રમક ક્રિકેટ રમીને શાકિબ અલ હસનની આગેવાની હેઠળની ટીમ સામે આગામી શ્રેણી જીતવા પર ધ્યાન આપશે.

આક્રમક બનવું પડશે: KL રાહુલે કહ્યું કે, વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ (ફાઇનલ) ક્વોલિફાયર છે, તેથી અમારે પણ આક્રમક બનવું પડશે. અમે જાણીએ છીએ કે, અમે ક્યાં ઊભા છીએ અને ફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થવા માટે અમારે શું કરવાનું છે. દરરોજ, દરેક સત્રમાં અમારે મૂલ્યાંકન કરવું પડશે કે તે ચોક્કસ ક્ષણે ટીમ માટે શું જરૂરી છે કે કેમ અને અમારું શ્રેષ્ઠ આપવાનો પ્રયાસ કરીશું.

આક્રમક ક્રિકેટ પણ રમવાના છીએ: અમે કોઈ નક્કી માનસિકતા સાથે નહીં જઈએ. મેદાન પર આક્રમક રીતે રમવું અને જીતવાનો પ્રયાસ કરવો એ અમારા માટે માત્ર છે. ટેસ્ટ 5 દિવસની હોય છે, તેથી મેચને નાના શબ્દોમાં જોવી અને તેનું મૂલ્યાંકન કરવું મહત્વપૂર્ણ છે, એમ રાહુલે PRE-સિરીઝ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જણાવ્યું હતું. દરેક સત્રમાં માંગ અલગ-અલગ હોય છે. અમે આક્રમક ક્રિકેટ પણ રમવાના છીએ.