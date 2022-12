નવી દિલ્હીઃ દક્ષિણ આફ્રિકાના ભૂતપૂર્વ ખેલાડી એલન ડોનાલ્ડ તેના રમતના દિવસોમાં સૌથી ખતરનાક ઝડપી બોલરોમાંના એક હતા. તેના બે કારણો હતા. પ્રથમ, તેની દેખીતી રીતે ખતરનાક ગતિ અને બીજું, તે ક્યારેક બેટ્સમેનોને મૌખિક રીતે જવાબ આપતો હતો. વર્ષ 1997માં, ડરબનમાં ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની ODI મેચ હતી જેમાં ડોનાલ્ડે ભારતના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન અને વર્તમાન મુખ્ય કોચ રાહુલ દ્રવિડ(Rahul Dravid interview) પર કટાક્ષ કર્યો (Donald took a dig at Rahul Dravid)હતો.

25 વર્ષ બાદ માફી: હવે 25 વર્ષ પછી ડોનાલ્ડ જે હાલમાં બાંગ્લાદેશના બોલિંગ કોચ છે તેણે જાહેરમાં દ્રવિડની(Rahul Dravid interview) માફી માંગી(Amnesty after 25 years) છે અને તેને ડિનર માટે આમંત્રણ પણ આપ્યું છે. ડોનાલ્ડ અને દ્રવિડ બંને હાલમાં અનુક્રમે બાંગ્લાદેશ અને ભારતના કોચિંગ સ્ટાફ તરીકે ચિત્તાગોંગમાં (Amnesty after 25 years) છે. બંને દેશો ટેસ્ટ શ્રેણી રમી રહ્યા છે. ડોનાલ્ડે એક ચેનલને આપેલા ઈન્ટરવ્યુમાં કહ્યું હતું કે ડરબનમાં તે ODI દરમિયાન દ્રવિડની સ્લેજિંગ કરતી વખતે તેણે હદ વટાવી દીધી(Amnesty after 25 years) હતી.

દ્રવિડને એ જ ચેનલ પર એક અલગ ઇન્ટરવ્યુમાં (Rahul Dravid interview) ડોનાલ્ડનો માફીનો સંદેશ બતાવવામાં આવ્યો (Amnesty after 25 years) હતો. તેને ડોનાલ્ડના આમંત્રણનો જવાબ આપવા માટે કહેવામાં આવ્યું અને મહાન ભારતીય ક્રિકેટરે જોરદાર પ્રતિસાદ (Amnesty after 25 years) આપ્યો. દ્રવિડે હસીને કહ્યું, અલબત્ત, હું તેના માટે તૈયાર છું. સાથે જ આ ઈન્ટરવ્યુમાં દ્રવિડે ટીમ ઈન્ડિયા વિશે પણ ઘણી વાતો કરી (Amnesty after 25 years) છે.