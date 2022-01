પાર્લ (દક્ષિણ આફ્રિકા): રેસી વાન ડેર ડુસેન અને કેપ્ટન ટેમ્બા બાવુમાએ સદી ફટકારી અને બંને વચ્ચેની બેવડી સદીની ભાગીદારીએ બુધવારે પાર્લમાં રમાયેલી પ્રથમ વન-ડેમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને (South Africa beat India in 1st ODI ) જીતવામાં મદદ કરી છે. તેમણે 31 રનથી મેચ જીતીને સ્કોર 1-0 કરી (South Africa beat India in 1st ODI) લીધો છે. આ સાથે જ સાઉથ આફ્રિકા ત્રણ મેચની શ્રેણીમાં આગળ આવ્યું છે. દક્ષિણ આફ્રિકાએ વાન ડેર ડ્યુસેન (96 બોલમાં અણનમ 129, નવ ચોગ્ગા, ચાર છગ્ગા) અને બાવુમા (143 બોલમાં આઠ ચોગ્ગા સાથે 110 રન) સાથે ચોથી વિકેટ માટે 204 રનની ભાગીદારી નોંધાવીને ચાર વિકેટે 296 રન બનાવ્યા (India's poor performance against South Africa) હતા.

કેશવ મહારાજનું ખરાબ પ્રદર્શન

દક્ષિણ આફ્રિકા તરફથી (South Africa beat India in 1st ODI) એન્ડીલે ફેહલુકવાયોએ 26, તબરેઝ શમ્સીએ 52 અને લુંગી એનગિડીએ 64 રનમાં બે વિકેટ ઝડપી હતી. કેશવ મહારાજે બોલિંગ કરતાં 10 ઓવરમાં 42 રન આપીને એક વિકેટ લીધી (South Africa beat India in 1st ODI) હતી. ટાર્ગેટનો પીછો કરતા ભારતે ઝડપથી કેપ્ટન લોકેશ રાહુલ (12)ની વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી, જે બોલિંગમાં ઓપનિંગ કરનાર પાર્ટ-ટાઇમ સ્પિનર ​​એડન માર્કરામની બોલ પર વિકેટકીપર ક્વિન્ટન ડી કોકના હાથે કેચ આઉટ (India's poor performance against South Africa) થયો હતો.

કોહલી અને ધવનની ભાગીદારી કામ ન આવી

તો શિખર ધવન શરૂઆતથી જ સારી લયમાં જોવા મળ્યો હતો. તેણે માર્કો જેન્સનને ટાર્ગેટ પર રાખ્યો અને તેની પ્રથમ 4 ઓવરમાં 5 ચોગ્ગા ફટકાર્યા. તો વિરાટ કોહલીએ માર્કરમ પર ચોગ્ગા સાથે ખાતું ખોલાવ્યું અને નવમી ઓવરમાં ભારતની અડધી સદી પૂરી કરી હતી. ધવને ડાબોડી સ્પિનર ​​કેશવ મહારાજના બોલ પર માત્ર 51 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી હતી. ધવન અને કોહલીએ 25મી ઓવરમાં ટીમનો સ્કોર 137 રન સુધી પહોંચાડ્યો હતો.

શિખરની જોરદાર બેટિંગ એળે ગઈ

ધવન 26મી ઓવરમાં કેશવ મહારાજના હાથે બોલ્ડ થયો હતો. આ ડાબા હાથના સ્પિનરની ઓફ સાઈડમાં પિચ કરેલો બોલ ઘણો સ્પિન થઈ ગયો અને ધવનને અથડાતા વિકેટમાં કેચ થઈ ગયો હતો. ધવને 84 બોલની ઈનિંગમાં 10 ચોગ્ગા ફટકાર્યા હતા. કોહલીએ મહારાજના બોલમાં 60 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી હતી, પરંતુ પછીની ઓવરમાં શમ્સીએ બાવુમાને સરળ કેચ આપીને બોલ સ્વિપ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. તેણે 63 બોલનો સામનો કરતી વખતે ત્રણ ચોગ્ગા ફટકાર્યા હતા.

ભારતીય ખેલાડીઓ સંઘર્ષ કરતા જોવા મળ્યા

ત્યારપછી પંત અને ઐયર ઈનિંગને આગળ લઈ ગયા હતા. 6ના સ્કોર પર પંત નસીબદાર હતો. જ્યારે બાવુમાએ શમ્સીની બોલ પર શોર્ટ કવર પર તેનો કેચ છોડ્યો હતો. જોકે, ઐયરે એનગીડીના ઉછળતા બોલ પર ડી કોકનો સરળ કેચ આપ્યો હતો. તેણે 17 રન બનાવ્યા હતા. એક બોલ પછી, પંતને પણ ફેહલુકવાયો દ્વારા સ્ટમ્પ કરવામાં આવ્યો, જેણે ભારતનો સ્કોર 5 વિકેટે 182 રન બનાવ્યો હતો. પંતે 16 રન બનાવ્યા હતા. વેંકટેશ અય્યર (2) પણ એનગીડીના ઉછળતા બોલ પર મોટો શોટ રમવાના પ્રયાસમાં વેન ડેર ડુસેનને કેચ આપી બેઠો હતો. ફેહલુકવાયોએ રવિચંદ્રન અશ્વિન (07)ને બોલ્ડ કર્યો હતો.

શાર્દુલે પણ અડધી સદી ફટકારી પણ કામ ન આવી

ભારતે 39મી ઓવરમાં 200 રન પૂર્ણ કર્યા હતા. ભારતને છેલ્લી 10 ઓવરમાં 94 રનની જરૂર હતી અને આ ટાર્ગેટ ટીમ માટે પહાડ જેવો સાબિત થયો હતો. શાર્દુલે મેચના છેલ્લા બોલ પર રન લઈને પોતાની પ્રથમ અડધી સદી ફટકારી હતી. તેણે 43 બોલનો સામનો કર્યો અને પાંચ ચોગ્ગા અને એક છગ્ગા ફટકાર્યા હતા.