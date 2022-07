લંડનઃ ભારતે મંગળવારે ઓવલ ખાતે પ્રથમ વનડેમાં જસપ્રીત બુમરાહ સાથે દસ વિકેટની જીત (India vs England 2022) સાથે ઈંગ્લેન્ડ સામે સારી શરૂઆત કરી હતી અને તેની બેટિંગ લાઇનઅપને સંપૂર્ણપણે તબાહ કરી દીધી હતી અને 6/19નો શ્રેષ્ઠ સ્કોર હાંસલ (india vs england) કર્યો હતો. ઓવલ ખાતે શાનદાર પ્રદર્શન બાદ, ભારત ગુરુવારે લોર્ડ્સમાં બીજી વનડેમાં સિરિઝમાં અજેય લીડ લેવાનું લક્ષ્ય રાખશે. જેમ કે તેઓએ છેલ્લી T20 સિરિઝમાં કરી હતી, જે આખરે 2-1થી જીતી (India vs England 2022 2nd ODI) હતી.

રોહિત શર્માએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું: ભારત માટે, બુમરાહે સીમ, સ્વિંગ અને વધારાના બાઉન્સ સાથે પીચ પર કૌશલ્ય અને નિયંત્રણના સંદર્ભમાં પોતાનું સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કર્યું. ઉપરાંત મોહમ્મદ શમી અને પ્રખ્યાત કૃષ્ણાએ ઇંગ્લેન્ડને માત્ર 110 રનમાં સમેટી લેવા માટે પૂરતો (Match Preview) સાથ આપ્યો હતો. તેમજ કેપ્ટન રોહિત શર્માએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. ઇંગ્લેન્ડના બોલરોએ તેના પુલ અને હૂકનો ઉપયોગ કરીને શોર્ટ-બોલની વ્યૂહરચના સામે 76 રન બનાવી અણનમ રહ્યા અને ઓપનર શિખર ધવને તેમને લાંબી ભાગીદારી માટે અંત સુધી સાથ આપ્યો.

કોહલીની ઉપલબ્ધતા પર સસ્પેન્સ: ઈજાના કારણે પ્રથમ મેચમાં ન રમ્યા બાદ (India Vs England ODI) બીજી વનડેમાં વિરાટ કોહલીની ઉપલબ્ધતા પર સસ્પેન્સ યથાવત છે. બીજી તરફ ઈંગ્લેન્ડે જોસ બટલરની શરૂઆતની મેચમાં બેન સ્ટોક્સ, જો રૂટ અને જોની બેયરસ્ટોનું ODI ટીમમાં સ્વાગત કર્યું હતું. કારણ કે, આ ફોર્મેટમાં કેપ્ટન તરીકે તેની પ્રથમ મેચ સારી રહી ન હતી અને હવે તેની ટીમને સિરિઝમાં ટકી રહેવા માટે જીતની જરૂર છે. આ જ જગ્યાએ તેણે લગભગ ત્રણ વર્ષ પહેલા વર્ષ 2019માં વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો.

બટલર 30 રન સાથે ટોપ સ્કોરર: જ્યાં સ્ટોક્સ, રૂટ, લિયામ લિવિંગસ્ટોન અને જેસન રોય ખાતું ખોલાવ્યા વિના આઉટ થઈ ગયા હતા. તેમજ બેયરસ્ટોએ સિંગલ ડિજિટમાં રન બનાવીને તેની ઇનિંગ્સનો અંત કર્યો હતો. જો કે, મોઈન અલી, ડેવિડ વિલી અને બ્રાઈડન કાર્સની સાથે ઈંગ્લેન્ડ માટે બે આંકડા સુધી પહોંચવા માટે બટલર 30 રન સાથે ટોપ સ્કોરર રહ્યો, ચાર બેટ્સમેનમાંથી એક. ઈંગ્લેન્ડ શર્મા અને ધવનની જોડીને તોડવામાં નિષ્ફળ રહ્યું હતું.

પ્રદર્શનનું પુનરાવર્તન કરવાની શ્રેષ્ઠ તક: લોર્ડ્સની પીચ બોલરોને અનુકૂલન સાધવાનો પડકાર પુરો પાડે છે. ભારત માટે પરિસ્થિતિને અનુરૂપ બનવાની અને ધ ઓવલ જેવા પ્રદર્શનનું પુનરાવર્તન કરવાની શ્રેષ્ઠ તક છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર લંડનમાં આછો તડકો રહેશે. તેમજ દિવસ દરમિયાન તાપમાન 20થી 27 ડિગ્રી સેલ્સિયસની વચ્ચે રહી શકે છે. આ મેચ ડે-નાઈટ હશે, જેથી ખેલાડીઓને સૂર્યપ્રકાશને કારણે ચિંતા કરવાની જરૂર રહેશે નહીં. જો પીચની વાત કરીએ તો લોર્ડ્સની પીચમાં ઉછાળો જોવા મળશે. તેનાથી બોલરોની સાથે સાથે બેટ્સમેનોને પણ મદદ મળી શકે છે.

ઈંગ્લેન્ડની ટીમઃ જોસ બટલર (કેપ્ટન), મોઈન અલી, જોની બેરસ્ટો, જો રૂટ, બેન સ્ટોક્સ, હેરી બ્રુક, બ્રાઈડન કાર્સ, સેમ કુરાન, લિયામ લિવિંગસ્ટોન, ક્રેગ ઓવરટોન, મેથ્યુ પાર્કિન્સન, જેસન રોય, ફિલ સોલ્ટ, રીસ ટોપલી, ડેવિડ વિલી .

ભારતીય ટીમઃ રોહિત શર્મા (કેપ્ટન), શિખર ધવન, ઈશાન કિશન, વિરાટ કોહલી, સૂર્યકુમાર યાદવ, શ્રેયસ ઐયર, ઋષભ પંત (વિકેટમેન), હાર્દિક પંડ્યા, રવિન્દ્ર જાડેજા, શાર્દુલ ઠાકુર, યુઝવેન્દ્ર ચહલ, અક્ષર પટેલ, જસપ્રિત કૃષ્ણ બુમરાહ, પ્રણંદ , મોહમ્મદ શમી, મોહમ્મદ સિરાજ અને અર્શદીપ સિંહ.