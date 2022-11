દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે બુધવારે કહ્યું કે તે 6 ડિસેમ્બરે ઓલ ઈન્ડિયા ફૂટબોલ ફેડરેશન (All India Football Federation) સંબંધિત અરજી અને સ્પોર્ટ્સ બોડીના ડ્રાફ્ટ બંધારણ સાથે સંબંધિત વાંધાઓ પર સુનાવણી(Court to hear petition related to All India Football Federation on December 6)કરશે. ચીફ જસ્ટિસ ડીવાય ચંદ્રચુડ, જસ્ટિસ હિમા કોહલી અને જસ્ટિસ જેબી પારડીવાલાની બેન્ચે એઆઈએફએફ તરફથી હાજર રહેલા વરિષ્ઠ એડવોકેટ રાજુ રામચંદ્રનની રજૂઆતની પણ નોંધ લીધી હતી કે સ્પોર્ટ્સ બોડીએ ચોક્કસ જરૂરી માર્ગદર્શિકા જારી કરવી જોઈએ.

ફૂટબોલને પ્રોત્સાહન આપવા: ચીફ જસ્ટિસે રામચંદ્રનને કહ્યું, 'અમે આ મામલે 6 ડિસેમ્બરે સુનાવણી કરીશું. અગાઉ બેન્ચે કહ્યું હતું કે ફૂટબોલને પ્રોત્સાહન આપવાની જરૂર છે. તેમણે લોકોને નેશનલ સ્પોર્ટ્સ ફેડરેશનના બંધારણના ડ્રાફ્ટ પર એમિકસ ક્યુરી સૂચવવા વિનંતી કરી હતી અને કહ્યું હતું કે, "અમે ફૂટબોલને પ્રોત્સાહન આપવાના પ્રયાસ સિવાય બધું જ કરી રહ્યા છીએ." ખંડપીઠે વરિષ્ઠ વકીલ ગોપાલ શંકરનારાયણનને કહ્યું હતું કે જેઓ એમિકસ ક્યુરી તરીકે મદદ કરી રહ્યા છે, તેઓને 9 નવેમ્બરના રોજ વાંધાઓની યાદી આપવા જણાવ્યું હતું જેથી બંધારણના મુસદ્દાને અંતિમ સ્વરૂપ આપી શકાય.

રાષ્ટ્રીય ફૂટબોલ ફેડરેશન: અગાઉ, સર્વોચ્ચ અદાલતે રાષ્ટ્રીય ફૂટબોલ ફેડરેશનની બાબતોનું સંચાલન કરવા માટે મે મહિનામાં નિયુક્ત પ્રશાસકોની ત્રણ સભ્યોની સમિતિના આદેશને બાજુ પર રાખવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. સુપ્રીમ કોર્ટે એમ પણ કહ્યું હતું કે તે આંતરરાષ્ટ્રીય ફૂટબોલ ફેડરેશન FIFA દ્વારા AIFF સામે લાદવામાં આવેલા સસ્પેન્શનને દૂર કરવા અને ભારતમાં અંડર-17 મહિલા વર્લ્ડ કપ 2022ના આયોજનને સરળ બનાવવા માટે તેના અગાઉના આદેશોમાં ફેરફાર કરી રહી છે.

સર્વોચ્ચ અદાલત: 18 મેના રોજ, સર્વોચ્ચ અદાલતે ન્યાયમૂર્તિ (નિવૃત્ત) અનિલ આર દવે, ભૂતપૂર્વ મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર એસવાય કુરેશી અને ભારતીય ફૂટબોલ ટીમના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન ભાસ્કર ગાંગુલીની બનેલી પેનલની રચના કરી હતી. તેણે રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટી (NCP)ના નેતા પ્રફુલ પટેલની આગેવાની હેઠળની વ્યવસ્થાપન સમિતિને વિખેરી નાખી, જેણે તેની નિયત મુદત કરતાં અઢી વર્ષ સેવા આપી હતી.