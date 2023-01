મુંબઈ: વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં શ્રીલંકા (India vs Sri Lanka ) સામે 2 રને રોમાંચક જીત મેળવ્યા બાદ ભારતીય કેપ્ટન હાર્દિક પંડ્યાએ સ્વીકાર્યું કે, અક્ષર પટેલને છેલ્લી ઓવર (Captain Hardik Pandya on Axar Patel Last Over) આપીને તેણે જોખમ લીધું હતું, પરંતુ આવી પહેલથી આપણે મોટી મેચોમાં ખેલાડીઓને જોઈ શકીશું. દરમિયાન દબાણને હેન્ડલ કરવાની ક્ષમતા બનાવી શકે છે.

હાર્દિક પંડ્યાએ કહ્યું કે: મેચ જીત્યા બાદ પોતાનો અનુભવ શેર કરતા ભારતીય ટીમના કેપ્ટન હાર્દિક પંડ્યાએ કહ્યું કે અક્ષર પટેલને છેલ્લી ઓવર આપવાનો નિર્ણય તેને ગમ્યો કારણ કે તે મોટી મેચમાં દબાણને સંભાળવા માટે ખેલાડીઓને તૈયાર કરવા માંગતો હતો. દ્વિપક્ષીય શ્રેણી કરતાં વધુ સારી તક મળી શકે નહીં. અક્ષર પટેલને છેલ્લી ઓવરમાં તક આપીને તેને મોટી મેચના ખેલાડી તરીકે મનાવવાની તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહી છે, જેથી તે ભવિષ્યમાં આવા પ્રસંગોમાં વધુ સારું પ્રદર્શન કરી શકે. હાર્દિક પંડ્યાએ કહ્યું કે શક્ય છે કે અમે આ મેચ હારી ગયા હોત. હું તેના માટે પણ તૈયાર હતો. આવી તૈયારીથી અમે મોટી મેચોમાં સારું પ્રદર્શન કરી શકીશું. (India defeated Sri Lanka)

તમને જણાવી દઈએ કે ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે મંગળવારે વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી પ્રથમ T20I મેચમાં ભારતે છેલ્લા બોલે મેચમાં 2 રને જીત મેળવી હતી. મેચની છેલ્લી ઓવરમાં શ્રીલંકાને જીતવા માટે 13 રન બનાવવાના હતા. ઓવરના પહેલા 3 બોલમાં 8 રન બનાવ્યા હતા. છેલ્લા 3 બોલમાં માત્ર 5 રનની જરૂર હતી, જે શ્રીલંકાના ખેલાડીઓ બનાવી શક્યા ન હતા અને છેલ્લા 3 બોલમાં 2 વિકેટ ગુમાવીને માત્ર 2 રન બનાવી શક્યા હતા. છેલ્લા બે બોલમાં બે રન લેવાની પ્રક્રિયામાં શ્રીલંકાના બે ખેલાડીઓ રનઆઉટ થયા હતા.

જો કે, આ મેચમાં, યુવા મધ્યમ ઝડપી બોલર શિવમ માવીએ ડેબ્યૂ મેચમાં 4/22નું સારું પ્રદર્શન કર્યું, જેના કારણે ભારતે 162 રનના સામાન્ય સ્કોરનો બચાવ કરીને પ્રથમ મેચ જીતી લીધી અને શ્રેણીમાં 1-0ની લીડ મેળવી. શિવમ માવી ઉપરાંત હર્ષલ પટેલ અને ઉમરાન મલિકે 2023ની શરૂઆત કેટલીક સારી બોલિંગને કારણે જીત સાથે કરી છે. સાધારણ 162 રનનો બચાવ કરવા અને શ્રીલંકાને દબાણમાં લાવવા માટે વહેલી વિકેટની જરૂર હતી અને ભારતીય બોલરોએ તે જ કર્યું, આખરે 20 ઓવરમાં 160 રનમાં આઉટ થઈ ગયા.