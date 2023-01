પુણે: શ્રીલંકા સામેની (India Vs Sri Lanka) ત્રણ મેચોની T20 શ્રેણીની બીજી મેચમાં ભારતને હારનો સામનો કરવો પડ્યો. ફાસ્ટ બોલર અર્શદીપ સિંહની (Fast bowler Arshdeep Singh) ટીમમાં વાપસી સારી રહી ન હતી. ઈનિંગની બીજી ઓવરમાં નો-બોલની હેટ્રિક કરનારો તે પ્રથમ ભારતીય બોલર બન્યો (first Indian bowler to take a no ball hat trick) હતો. ટી20 મેચમાં સૌથી વધુ નો-બોલ ફેંકવાનો રેકોર્ડ (first India bowler to bowl hattrick of no ball) અર્શદીપના નામે છે. અર્શદીપ પોતાની 22 T20માં 14 નો બોલ ફેંકનાર ખેલાડી બની ગયો છે. (bowl hattrick of no balls in T20Is)

તોફાની ઇનિંગ્સ રમી: 5 નો-બોલ ફેંકીને, તે હવે T20I માં 5 નો-બોલ ફેંકનાર હેમિશ રધરફોર્ડ પછીનો બીજો ICC બોલર બની ગયો છે. શ્રીલંકાના ઓપનર કુસલ મેન્ડિસે તેના નો બોલ પર ફ્રી હિટનો ફાયદો ઉઠાવ્યો અને એક ફોર અને એક સિક્સર ફટકારી. અર્શદીપે આ ઓવરમાં 37 રન બનાવ્યા જેના કારણે શ્રીલંકાએ પ્રથમ દાવમાં 206 રન બનાવ્યા. કેપ્ટન દાસુન શનાકાની ટીમે ત્રણ મેચની શ્રેણીની બીજી T20માં ભારત સામે 206/6નો સ્કોર કર્યો હતો. શ્રીલંકા માટે શનાકાએ 22 બોલમાં અણનમ 56 રન બનાવ્યા હતા જ્યારે અસલંકા અને મેન્ડિસે અનુક્રમે 37 અને 52 રનની તોફાની ઇનિંગ્સ રમી હતી. ભારતે મેચમાં કુલ સાત નો બોલ ફેંક્યા હતા.

યાદવ અને અક્ષરની અડધી સદી કામમાં આવી ન હતી

ભારત તરફથી સૂર્યકુમાર યાદવ અને અક્ષર પટેલે અડધી સદીની ઇનિંગ્સ રમી હતી. અગાઉ શ્રીલંકા તરફથી કુશલ મેન્ડિસ અને દાસુન શનાકાએ અડધી સદીની ઇનિંગ્સ રમી હતી. ભારત તરફથી ઉમરાન મલિકે બે વિકેટ ઝડપી હતી.

ભારતનો દાવ

આઠમી વિકેટઃ શિવમ માવી 26 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. તેણે 15 બોલનો સામનો કર્યો.

સાતમી વિકેટ: અક્ષર પટેલ 65 રન બનાવીને આઉટ થયો છે. તેણે 31 બોલનો સામનો કર્યો હતો.

છઠ્ઠી વિકેટઃ સૂર્યકુમાર યાદવ 51 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. તેણે 36 બોલનો સામનો કર્યો અને ત્રણ ચોગ્ગા અને ત્રણ છગ્ગા ફટકાર્યા. દિલશાન મદુશંકાએ તેને હસરંગાના હાથે કેચ આઉટ કરાવ્યો.

પાંચમી વિકેટઃ દીપક હુડ્ડાના રૂપમાં ભારતને પાંચમો ઝટકો લાગ્યો. વનિન્દુ હસરંગાએ તેને ધનંજય ડી'સિલ્વાના હાથે કેચ કરાવ્યો હતો. દીપક હુડ્ડાએ 12 બોલમાં નવ રન બનાવ્યા હતા.

ચોથી વિકેટઃ કેપ્ટન હાર્દિક પંડ્યા 12 બોલમાં 12 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. ભારતની ચોથી વિકેટ 34 રનના સ્કોર પર પડી હતી. તેણે પોતાની ઇનિંગમાં એક ફોર અને એક સિક્સર ફટકારી હતી. કુશલ મેન્ડિસે ચમિકા કરુણારત્નેના બોલ પર તેનો શાનદાર કેચ પકડ્યો હતો.

ત્રીજી વિકેટઃ 207 રનના સ્કોરનો પીછો કરતા ભારતની ત્રીજી વિકેટ 21 રન પર પડી હતી. રાહુલ ત્રિપાઠી પાંચ બોલમાં પાંચ રન બનાવીને આઉટ થઈ ગયો છે. મદુશંકાએ તેને વિકેટકીપર કુશલ મેન્ડિસના હાથે કેચ કરાવ્યો હતો.

બીજી વિકેટઃ ભારતની બીજી વિકેટ 20 રનના સ્કોર પર પડી. શુભમન ગિલ ત્રણ બોલમાં પાંચ રન બનાવીને આઉટ થયો છે. કસુન રાજિતાએ તેને મહિષ તિક્ષ્ણના હાથે કેચ કરાવ્યો હતો.

પહેલી વિકેટઃ ભારતની પહેલી વિકેટ 12 રનના સ્કોર પર પડી હતી. ઈશાન કિશન પાંચ બોલમાં બે રન બનાવીને આઉટ થઈ ગયો છે. કાસૂન રાજિતાએ તેને અંદરના બોલ પર ક્લીન બોલ્ડ કર્યો.

શ્રીલંકાની ઇનિંગ્સ

છઠ્ઠી વિકેટઃ ઉમરાન મલિકે બે બોલમાં સતત બે વિકેટ ઝડપી હતી. અસલંકાને આઉટ કર્યા બાદ તેણે પહેલા જ બોલ પર વનિન્દુ હસરાંગાને પણ પેવેલિયન મોકલી દીધો હતો. હસરંગા ખાતું પણ ખોલાવી શક્યો ન હતો.

પાંચમી વિકેટઃ ઉમરાન મલિકે અસલંકાને શુભમન ગિલના હાથે કેચ કરાવી શ્રીલંકાને પાંચમો ઝટકો આપ્યો હતો. અસલંકાએ 19 બોલમાં 37 રન બનાવ્યા હતા. તેણે પોતાની ઇનિંગમાં ચાર સિક્સર ફટકારી હતી.

ચોથી વિકેટઃ 110 રનના સ્કોર પર શ્રીલંકાની ટીમને ચોથો ફટકો પડ્યો છે. ધનંજય ડી'સિલ્વા છ બોલમાં ત્રણ રન બનાવીને આઉટ થયો છે. અક્ષર પટેલના બોલ પર દીપક હુડાએ તેનો કેચ પકડ્યો.

ત્રીજી વિકેટ: અક્ષર પટેલે પથુમ નિશંકાને રાહુલ ત્રિપાઠીના હાથે કેચ આઉટ કરાવ્યો. શ્રીલંકાની ત્રીજી વિકેટ 96 રનના સ્કોર પર પડી હતી. નિશંકાએ 35 બોલમાં 33 રન બનાવ્યા હતા.

બીજી વિકેટ: ઉમરાન મલિકે ભાનુકા રાજપક્ષેને ક્લીન બોલ્ડ કરીને શ્રીલંકાને બીજો ઝટકો આપ્યો હતો. રાજપક્ષેએ ત્રણ બોલમાં બે રન બનાવ્યા હતા. શ્રીલંકાની ટીમની બીજી વિકેટ 83 રનના સ્કોર પર પડી હતી.

પ્રથમ વિકેટઃ શ્રીલંકાની પ્રથમ વિકેટ 80 રનના સ્કોર પર પડી હતી. યુઝવેન્દ્ર ચહલ કુશલ મેન્ડિસને LBW આઉટ થયો હતો. મેન્ડિસે 31 બોલમાં 52 રન બનાવ્યા હતા.

બંને ટીમના 11 રમી રહ્યા છે

ભારત: ઈશાન કિશન (વિકેટકીપર), શુભમન ગિલ, સૂર્યકુમાર યાદવ, રાહુલ ત્રિપાઠી, હાર્દિક પંડ્યા (કેપ્ટન), દીપક હુડા, અક્ષર પટેલ, શિવમ માવી, ઉમરાન મલિક, અર્શદીપ સિંહ, યુઝવેન્દ્ર ચહલ.

શ્રીલંકા: પથુમ નિસાંકા, કુશલ મેન્ડિસ (wk), ધનંજયા ડી'સિલ્વા, ચરિત અસલંકા, ભાનુકા રાજપક્ષે, દાસુન શનાકા (c), વનિન્દુ હસરાંગા, ચમિકા કરુણારત્ને, મહેશ તિક્ષ્ણ, કસુન રાજીથા, દિલશાન મદુશંકા.