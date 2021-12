હૈદરાબાદ: કોરોના મહામારીની બીજી લહેરને કારણે વર્ષ 2021 બોલિવૂડ માટે કંઈ ખાસ રહ્યું નથી. જો કે, આ વર્ષે ઘણી ફિલ્મો રિલીઝ (Many films were released in the year 2021) થઈ હતી, જેમાંથી કેટલીકએ બોક્સ ઓફિસ પર ગભરાટ સર્જ્યો હતો, જ્યારે કેટલીકએ દર્શકોને નિરાશ કર્યા હતા. આ વર્ષે મોટાભાગની ફિલ્મો માત્ર OTT પર જ રિલીઝ (Movies released only on OTT) થઈ હતી. વર્ષ પૂરું થવાનું છે એટલે આ વર્ષની હિટ અને ફ્લોપ ફિલ્મો વિશે વાત કરીશું.

2021ની શ્રેષ્ઠ ફિલ્મો

આ વર્ષે રિલીઝ થયેલી દેશભક્તિની ફિલ્મ 'શેરશાહ'એ (Patriotic film 'Sher Shah') દર્શકોના પૈસા વસૂલ કર્યા હતા. આ વર્ષે સ્વતંત્રતા દિવસના અવસર પર રિલીઝ થયેલી સિદ્ધાર્થ મલ્હોત્રા અને કિયારા અડવાણી સ્ટારર ફિલ્મનું નિર્દેશન વિષ્ણુ વર્ધન દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. આ ફિલ્મ 'કારગિલ યુદ્ધ' (1999)માં શહીદ કેપ્ટન વિક્રમ બત્રા સરહદ પારના દુશ્મનો સામે તેમના છેલ્લા શ્વાસ સુધી લડતા હતા તે પર આધારિત હતી. ફિલ્મમાં સિદ્ધાર્થે શહીદ કેપ્ટન વિક્રમ બત્રાની ભૂમિકા ભજવી હતી અને કિયારાએ ડિમ્પલની ભૂમિકા ભજવી હતી.

શૂજિત સરકાર દ્વારા નિર્દેશિત ફિલ્મ 'સરદાર ઉધમ' વર્ષની હિટ ફિલ્મોની યાદીમાં સ્થાન બનાવવામાં સફળ રહી. વિકી કૌશલે ફિલ્મમાં પ્રશંસનીય કામ કર્યું છે. આ ફિલ્મ આ વર્ષે 16 ઓક્ટોબરે OTT પર રિલીઝ થઈ હતી.

આ વર્ષે ક્રિસમસના અવસર પર રિલીઝ થયેલી ફિલ્મ 83 હજુ પણ સિનેમાઘરોમાં ચાલી રહી છે. બોક્સ ઓફિસ પર ફિલ્મની ઓપનિંગ શાનદાર રહી હતી. આ ફિલ્મને ક્રિટિક્સ તરફથી પણ સારો રિસ્પોન્સ મળી રહ્યો છે. ફિલ્મમાં રણવીર સિંહે 1983 ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ વિજેતા ટીમના કેપ્ટન કપિલ દેવની ભૂમિકા ભજવી હતી. બીજી તરફ દીપિકા કપિલ દેવની પત્ની રૂમીના રોલમાં જોવા મળી રહી છે.

આ વર્ષે 'સૂર્યવંશી' બોક્સ ઓફિસ પર સૌથી મોટી બ્લોકબસ્ટર સાબિત થઈ છે. અક્ષય કુમાર અને કેટરિના કૈફ સ્ટારર ફિલ્મ 'સૂર્યવંશી' એ વિશ્વવ્યાપી બોક્સ ઓફિસ પર 190 કરોડથી વધુની કમાણી કરી છે. આ ફિલ્મ આ વર્ષે દિવાળીના અવસર પર સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થઈ હતી.

2021ની સૌથી ખરાબ મૂવીઝ

બોલિવૂડના 'દબંગ' ખાન આ વર્ષે કંઈ ખાસ કરી શક્યા નથી. આ વર્ષે સલમાન ખાનની બે ફિલ્મો 'રાધે' અને 'અંતિમ- ધ ફાઈનલ ટ્રુથ' દર્શકોને આકર્ષવામાં નિષ્ફળ રહી હતી. સલમાનની 'રાધે' અધવચ્ચે જ મરી ગઈ અને આખી ફિલ્મ જોવા માટે દર્શકોએ ઘણી મુશ્કેલી ઉઠાવી હતી. ફિલ્મ 'અંતિમ- ધ ફાઇનલ ટ્રુથ'એ પણ સલ્લુના ચાહકોને ફિલ્મના અંત સુધી નિરાશ કર્યા હતા.

આ વર્ષે કોરોના સમયગાળા દરમિયાન OTT પર રિલીઝ થયેલી અજય દેવગન સ્ટારર ફિલ્મ 'ભુજ - ધ પ્રાઈડ ઑફ ઈન્ડિયા' પણ સપાટ પડી. ફિલ્મના VFX દર્શકોને કાર્ટૂન ગેમ જેવું લાગતું હતું. આ ફિલ્મનું નિર્દેશન અભિષેક દુધિયાએ કર્યું હતું. આ ફિલ્મ આ વર્ષે સ્વતંત્રતા દિવસના અવસર પર રિલીઝ કરવામાં આવી હતી.

વર્ષના અંતે રિલીઝ થયેલી વરુણ વી શર્મા દ્વારા દિગ્દર્શિત 'બંટી ઔર બબલી-2' ની જોડીએ દર્શકોના દિલ તોડી નાખ્યા હતા. આ વખતે યશ રાજ બેનર હેઠળ બનેલી ફિલ્મમાં સૈફ અલી ખાન અને રાની મુખર્જીની જોડી જોવા મળી હતી, જે સુપરફ્લોપ સાબિત થઈ હતી.

અર્જુન કપૂર અને પરિણીતી ચોપરા સ્ટારર ફિલ્મ 'સંદીપ ઔર પિંકી ફરાર' આ વર્ષે રિલીઝ થઈ છે, ઘણા લોકોને ખબર પણ નહીં હોય. આના પરથી અંદાજ લગાવી કાય છે કે ફિલ્મ કેટલી મોટી ફ્લોપ રહી હશે. અર્જુન કપૂરની ફિલ્મના પૈસા ડૂબવાની ગેરંટી છે. ફિલ્મ નિર્દેશક દિબાકર બેનર્જીએ આ ફિલ્મથી દર્શકોને ખૂબ નિરાશ કર્યા હતા.

દિગ્દર્શક પ્રિયદર્શને ફિલ્મ 'હંગામા' (2003)થી જેટલા દર્શકોને મંત્રમુગ્ધ કર્યા હતા તેટલા જ તેણે 'હંગામા-2' બનાવીને દર્શકોના માથું દુખ્યું હતું. ફિલ્મ 'હંગામા ટુ' 23 જુલાઈના રોજ OTT પર રિલીઝ થઈ હતી. આ ફિલ્મમાં શિલ્પા શેટ્ટી લાંબા સમય પછી મોટા પડદા પર પાછી આવી, જેનો જાદુ ફિક્કો પડી ગયો હતો. પરેશ રાવલે કોઈક રીતે ફિલ્મ ખેંચી લીધી, પરંતુ અન્ય કલાકારોએ દર્શકોને પોતાના વાળ ખેંચવા મજબૂર કર્યા હતા.

