ન્યૂઝ ડેસ્ક: 'ધ કાશ્મીર ફાઇલ્સ' (The Kashmir Files) પર બોલિવૂડના વોકલ વિભાગના મૌન પર પ્રતિક્રિયા (vivek agnihotri React To bollywood silence on kashmir files) આપતા ફિલ્મના નિર્દેશક વિવેક અગ્નિહોત્રીએ કહ્યું, "આ મહત્વપૂર્ણ નથી." "ફિલ્મ પર ચાર વર્ષ સુધી સંશોધન કરનાર ફિલ્મ નિર્માતાએ કહ્યું કે, આ વિષય પર એટલી બધી સામગ્રી છે કે, તે આ વિષય પર શ્રેણી બનાવી શકે છે".

ભારત બદલાઈ રહ્યું છે: વિવેક અગ્નિહોત્રી

આ સાથે અગ્નિહોત્રીએ જણાવ્યું, "ભારત બદલાઈ રહ્યું છે. જૂના સ્થાપિત આદેશો નીચે આવી રહ્યા છે અને તૂટી પણ રહ્યા છે. મૂવીમાં પણ, અમે સ્થાપનાનો ઉલ્લેખ કરીએ છીએ. પલ્લવી જોશીના પાત્રનો એક સંવાદ છે, જે કહે છે, "હુકુમત કિસીકી ભી હો, સિસ્ટમ તો હમારા હૈ", "પરંતુ વાસ્તવિકતા અને સત્ય બહાર આવતાં હવે આનો અંત આવી રહ્યો છે. 'ધ કાશ્મીર ફાઇલ્સ' એ સાચું એકાઉન્ટ છે. ફિલ્મ વાસ્તવિક લોકો અને તેમની દુર્ઘટના વિશે છે. તે બૉલીવુડ વિશે નથી. લોકો એવી વાત કરી રહ્યા છે".

આ પણ વાંચો: શમા સિકંદરે જેમ્સ મિલિરોન સાથે ગોવામાં કર્યા લગ્ન , જુઓ તેમની સુંદર તસવીરો

કાશ્મીર ફાઇલ્સમાં પુષ્કર નાથ પંડિતની ભૂમિકા ભજવતા અનુપમ ખેર

કાશ્મીર ફાઇલ્સમાં પુષ્કર નાથ પંડિતની ભૂમિકા ભજવતા અનુપમ ખેર, જેમનો પરિવાર 1989માં આતંકવાદીઓ દ્વારા ચલાવવામાં આવેલી હિંસાનો ભોગ બન્યો હતો, તેણે કહ્યું, "તે બોલિવૂડ વિશે નથી, તે વાસ્તવિક વાર્તાઓ વિશે છે, પરંતુ કેટલાક નોંધપાત્ર અપવાદો છે. કંગના રનૌત જેવી સેલિબ્રિટીઓએ કાશ્મીર ફાઇલ્સ પર તેના મૌન માટે બોલિવૂડની ટીકા કરી છે.

મધુર ભંડારકરે ચાર શબ્દોમાં પ્રતિક્રિયા આપી

દિગ્દર્શક મધુર ભંડારકરે ચાર શબ્દો સાથે ફિલ્મ પર પ્રતિક્રિયા આપી કહ્યું, "સિનેમાની શક્તિ." અક્ષય કુમારે ટ્વિટ કર્યું: "ધ કાશ્મીર ફાઇલ્સ"માં તમારા અભિનય વિશે એકદમ અવિશ્વસનીય વાતો સાંભળી. આ સંદર્ભ ખેર દ્વારા તેમના દુ:ખદ પાત્રના અર્થઘટનનો હતો.

ટીમને સંશોધન કરવામાં અને મૂવી બનાવવા માટે ચાર વર્ષ લાગ્યા

તે ફિલ્મના કલાકારો અને નિર્માતાઓ સાથે ફિલ્મ પર મીડિયા સાથે વાતચીત કરવા માટે રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં હતા. આ દરમિયાન અગ્નિહોત્રીએ કહ્યું કે, તેમને અને તેમની ટીમને સંશોધન કરવામાં અને મૂવી બનાવવા માટે ચાર વર્ષ લાગ્યા અને વૈશ્વિક કાશ્મીરી પંડિત ડાયસ્પોરા (GKPD) એ તેમને કાશ્મીરી પંડિતોને શોધવા અને શોધવામાં મદદ કરી, જેઓ કાશ્મીરમાં હિંસાનો સીધો ભોગ બન્યા હતા. અગ્નિહોત્રીએ કહ્યું, "અમારી પાસે એટલી બધી સામગ્રી છે કે અમે શ્રેણી બનાવી શકીએ છીએ. બધા હિસાબ હૃદયને હચમચાવી નાખે તેવા છે. આ માનવીય વાર્તાઓ છે... અમે તેના વિશે વિચારી રહ્યા છીએ... અમે શ્રેણી લઈને આવીશું." "સમુદાય તરફથી અમને જે પ્રચંડ પ્રતિસાદ મળ્યો તે જબરદસ્ત હતો. આ બધા સાચા હિસાબો છે. આ વિશે કોઈ જાણતું ન હતું, જ્યારે અમે આ વિચાર સાથે શરૂઆત કરી, ત્યારે કોઈએ માન્યું ન હતું કે, કાશ્મીરી હિન્દુઓ સાથે આવું બન્યું છે."

આ પણ વાંચો: Sholay Song Release: જૂનિયર NTR-રામચરણ સાથે દેશભક્તિના રંગમાં રંગાઇ આલિયા ભટ્ટ