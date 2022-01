ન્યૂઝ ડેસ્ક: સુપરસ્ટાર સલમાન ખાને આખરે આજે શનિવારે 'ડાન્સ વિથ મી'નું ગીત રિલીઝ (Dance with me song Teasure Release કરી દીધું છે. સલમાન ખાનના (salman Dance with me song) તમામ ચાહકો માટે તેમના ફેવરિટ 'ભાઈ' તરીકે એક ટ્રીટ એ છે કે તેમના નવા વિડિયો ગીત 'ડાન્સ વિથ મી સોંગ રિલીઝ' સાથે તેમના ગાયકીના જુસ્સાને આગલા સ્તર પર લઈ જવાનું નક્કી કર્યું છે.

આ ગીતમાં સલમાન ખાનની શાનદાર પળોની ઝલક

સુપરસ્ટારે તેના સોશિયલ મીડિયા (Social Meida) હેન્ડલ પર મોસ્ટ અવેઇટેડ ગીત રિલીઝ કર્યું છે અને તેના રિલીઝ થયા પછી, કોમેન્ટ સેક્શન પૂરો વખાણથી છલકાઇ રહ્યો છે. આ વીડિયોમાં સલમાન ખાનનો અલગ જ અંદાજ જોવા મળી રહ્યો છે. ગીતની ખાસ વાત એ છે કે ગીતમાં તેણે તેના આખા પરિવાર અને નજીકના મિત્રોને સ્થાન આપ્યું છે. નાની ક્લિપ્સની મદદથી બનેલા આ ગીતમાં સલમાન ખાનની શાનદાર પળોની ઝલક જોવા મળી રહી છે, જે તેના ચાહકો માટે કોઈ ટ્રીટથી ઓછી નથી.

'ડાન્સ વિથ મી' એક ઈલેક્ટ્રીફાઈંગ ડાન્સ નંબર બનવા જઈ રહ્યો

આ ગીતની સૌથી ખાસ વાત એ છે કે આ ગીત સલમાન ખાને જ ગાયું છે. પ્રખ્યાત સંગીતકાર જોડી સાજિદ-વાજિદની સાજિદ ખાન દ્વારા કમ્પોઝ કરવામાં આવેલા 'ડાન્સ વિથ મી' એક ઈલેક્ટ્રીફાઈંગ ડાન્સ નંબર બનવા જઈ રહ્યો છે. હંમેશાની જેમ આ ગીતમાં સલમાન ખૂબ જ સ્ટાઇલિશ લાગી રહ્યો છે. સુપરસ્ટારે ઘણા ગીતોને પોતાનો અવાજ આપ્યો છે જે ચાર્ટબસ્ટર રહ્યા છે અને 'ડાન્સ વિથ મી' દ્વારા તેણે ફરી એકવાર તેના ચાહકોનું દિલ જીતી લીધું છે.