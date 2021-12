નવી દિલ્હીઃ 1983નો એ દિવસ જ્યારે લોર્ડ્સના મેદાનમાં ભારતનો ત્રિરંગો લહેરાવવામાં આવ્યો હતો. ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે પ્રથમ વખત વર્લ્ડ કપ જીતીને (India won world cup 1983) બતાવ્યો એ દિવસની યાદો આજે પણ ભારતીયોના મનમાં તાજી છે. જે પેઢીએ એ જમાનાને માત્ર વાર્તાઓમાં જ સાંભળ્યો છે, એ પેઢીને ફરી એકવાર ફિલ્મ 83એ (FILM 83) એ વાતાવરણને ફરી જીવવાનો મોકો આપ્યો છે.

ટ્રેલરમાં રણવીર સિંહ પ્રભાવશાળી દેખાયો

રણવીર સિંહ અને દીપિકા પાદુકોણની જોડી (Ranveer Singh and Deepika Padukone) ફરી એકવાર સિલ્વર સ્ક્રીન પર સાથે જોવા મળી રહી છે પરંતુ આ વખતે રોમેન્ટિક લવ સ્ટોરીમાં નહીં પરંતુ એક પ્રેરણાદાયી વાર્તામાં... તે પણ કપિલ દેવ અને તેની પત્નીની ભૂમિકામાં. રણવીર સિંહે કપિલ દેવ જેવો લુક (RANVEER SINGH LOOK) મેળવવા માટે ખૂબ જ મહેનત કરી છે, જે ટ્રેલરમાં દેખાય છે. રણવીર સિંહ ફિલ્મી હીરો છે અને કપિલ દેવ આ ક્ષેત્રનો સૌથી મોટો હીરો છે. રણવીર સિંહે (RANVEER SINGH LOOKED SAME LIKE KAPIL DEV IN FILM 83) જે સુંદર શૈલીમાં કપિલ દેવનું પાત્ર ભજવ્યું છે તે આજની પેઢીને તે સમયના વાસ્તવિક કપિલ દેવને જોવા અને સાંભળવાની તક આપશે.

રણવીર સિંહ કપિલ દેવની (RANVEER SINGH LOOKED SAME LIKE KAPIL DEV IN FILM 83) જેમ જ બોલિંગ એક્શન, ક્રિકેટ શોટ રમ્યો છે. પછી ભલે તે અંગ્રેજીની સમસ્યા હોય કે શરમાળ બોલી. રણવીર સિંહે કપિલ દેવના પાત્રને (RANVEER SINGH FILM 83) શ્રેષ્ઠ રીતે નિભાવ્યું છે. જોકે મેક- અપમાં પ્રોસ્થેટિક ટેકનિકનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે પરંતુ કપિલ દેવના ચહેરાને જ ખરેખર અપનાવવામાં આવ્યું નથી પરંતુ તેમની સ્ટાઇલ પણ સારી રીતે અપનાવવામાં આવી છે. રણવીરને જોઈને કપિલ દેવ પોતે પણ ચોંકી ગયા, કારણ કે બન્ને એકબીજાથી ઘણા અલગ છે. ટ્રેલરમાં રણવીર સિંહની મહેનત જોવા મળે છે. બીજી તરફ છપાકની બોક્સ ઓફિસ પર અપેક્ષા મુજબનું પ્રદર્શન ન કરવાની સાથે આ ફિલ્મ દીપિકા પાદુકોણ માટે પણ ઘણી મહત્વની છે, જે અંગત જીવનમાં NCBના ચક્કરમાં અટવાઈ ગઈ છે. ફિલ્મમેકર કબીર ખાન 38 વર્ષ બાદ ફરી એકવાર આ યાદોને તાજી કરવા જઈ રહ્યા છે.

ફિલ્મમાં છે સ્ટાર્સની ભરમાર

આ ફિલ્મમાં ખુબ મોટી સ્ટારકાસ્ટ છે. જેમાં ચિરાગ પાટિલ, દિનકર શર્મા, પંકજ ત્રિપાઠી, હાર્ડી સંધુ, નિશાંત ધાહિયા, એમી વિર્ક, સાહિલ ખટ્ટર, આદિનાથ કોઠારે, ધૈર્ય કારવા, આર બદ્રી, તાહિર રાજ ભસીન, જીવા, સાકિબ સલીમ, જતીન સરનાનો સમાવેશ થાય છે. ફિલ્મમાં રણવીર સિંહને કપિલ દેવનો લુક આપવામાં આવ્યો છે. તે બિલકુલ કપિલ દેવ જેવો દેખાય છે. તમને જણાવી દઈએ કે, આ ફિલ્મ ઘણા સમય પહેલા રીલિઝ થઈ ગઈ હોત, પરંતુ કોરોના લોકડાઉનને કારણે તેની રિલીઝને વારંવાર મોકૂફ રાખવી પડી હતી.

ફિલ્મ 83 અંડરડોગ્સની સાચી વાર્તા

ફિલ્મ 83 પણ ક્રિસમસના એક દિવસ પહેલા એટલે કે 24 ડિસેમ્બરે રિલીઝ થઈ રહી છે. ફિલ્મ 83 ભારતીય ક્રિકેટ ટીમની 1983 વર્લ્ડ કપ જીતવાની વાર્તા પર આધારિત છે. આ ફિલ્મનું ટ્રેલર હાલમાં જ રિલીઝ થયું હતું, જેને સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ પસંદ કરવામાં આવ્યું હતું. આ ફિલ્મમાં રણવીર સિંહ ક્રિકેટર કપિલ દેવનું પાત્ર ભજવી રહ્યો છે. ફિલ્મમાં દીપિકા પાદુકોણ કપિલ દેવ એટલે કે રણવીર સિંહની પત્ની રોમી દેવનો રોલ કરતી જોવા મળશે. ઈન્સ્ટાગ્રામ પર ટ્રેલર શેર કરતાં રણવીરે લખ્યું- અંડરડોગ્સની સાચી વાર્તા જેની તમે કલ્પના પણ નહીં કરો. 83નું ટ્રેલર હિન્દીમાં રિલીઝ કરવામાં આવ્યું છે. તે 24મી ડિસેમ્બરે સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થઈ રહી છે. આ ફિલ્મ હિન્દી, તમિલ, તેલુગુ, મલયાલમ અને કન્નડ ભાષાઓમાં રિલીઝ થશે. આ સાથે તેને 3Dમાં પણ રિલીઝ કરવામાં આવશે.

રિલીઝ પહેલા વિવાદાસ્પદ ફિલ્મ

ઉલ્લેનીય કે, હાલમાં જ આ ફિલ્મ વિવાદમાં આવી હતી. સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE)ની ફાઇનાન્સર કંપનીએ ફિલ્મના નિર્માતાઓ સામે કોર્ટમાં છેતરપિંડીની ફરિયાદ દાખલ કરી હતી. વાર્તામાં કેટલી શક્તિ છે તે કહેવાની જરૂર નથી. કારણ કે તે કાલ્પનિક નથી પરંતુ એક વાસ્તવિકતા છે જેના પર આજે પણ દેશ ગર્વ અનુભવે છે. પાત્રોએ તેમની ભૂમિકા કેટલી સારી રીતે ભજવી છે અને દિગ્દર્શન કેવી છે તેના પર જ આ ફિલ્મની સફળતા નિર્ભર રહેશે.

આ પણ વાંચો: Film 83: ફિલ્મ '83'ના સંદર્ભે બોલી વામિકા ગબ્બી, આ એક વિશેષઅધિકારી અને મોટી જવાબદારી છે

આ પણ વાંચો: Sunil Shetty Reaction:રણવીર સિંહની આગામી ફિલ્મ '83' પર સુનીલ શેટ્ટીની પ્રતિક્રિયા, જાણો તેને શું કહ્યું