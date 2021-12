પ્યુઅર્ટો રિકો: પંજાબની હરનાઝ સંધુએ 21 વર્ષ પછી ભારત માટે મિસ યુનિવર્સ 2021 નો ખિતાબ જીત્યા પછી, બધાની નજર હવે 70મી મિસ વર્લ્ડ 2021 સ્પર્ધા પર છે. આમાં હૈદરાબાદની મનસા વારાણસી ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ (Hyderabad's Manasa Varanasi going to represent India )કરવા જઈ રહી છે. જોકે આ સ્પર્ધા કોરોનાને કારણે મુલતવી રાખવામાં આવી(postponed due to rising covid-19)છે.

મનસા વારાણસી 70મી મિસ વર્લ્ડ સ્પર્ધામાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ

મનસા વારાણસી 70મી મિસ વર્લ્ડ સ્પર્ધામાં (70th Miss World 2021 pageant )ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે. મિસ યુનિવર્સ જમૈકાના ટોની-એન સિંઘ(Tony-Ann Singh of Miss Universe Jamaica ), વર્તમાન મિસ યુનિવર્સ જમૈકા, નવા વિજેતાને તાજ પહેરાવશે. મિસ વર્લ્ડ સ્પર્ધામાં 98 દેશોના સ્પર્ધકો(Competitors from 98 countries in the Miss World pageant) ભાગ લઈ રહ્યા છે.

વૈશ્વિક પ્રસારણ સમાપ્તિ અસ્થાયી રૂપે મુલતવી

ઉમેદવારો, સ્ટાફ, ક્રૂ અને સામાન્ય લોકો માટે આરોગ્ય અને સલામતીની ચિંતાઓને કારણે, પ્યુઅર્ટો રિકોમાં મિસ વર્લ્ડ 2021(Miss World 2021 in Puerto Rico) ની વૈશ્વિક પ્રસારણ સમાપ્તિ અસ્થાયી રૂપે મુલતવી રાખવામાં આવી છે.મિસ વર્લ્ડના ઓફિશિયલ ઈન્સ્ટાગ્રામ પર આયોજકો દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા નિવેદન અનુસાર, ફિનાલે આગામી 90 દિવસમાં પુઅર્ટો રિકો કોલિઝિયમ જોસ મિગુએલ એગ્રેલોટ ખાતે ફરીથી યોજાશે.

આ પણ વાંચોઃ Pavitra Rishta : અભિનેત્રી અંકિતા લોખંડેએ વિકી જૈન સાથે કર્યા લગ્ન

આ પણ વાંચોઃ K3G: આલિયા ભટ્ટે કરીના કપૂરનો સીન રિક્રિએટ કર્યો, યુઝરે કહ્યું- 'બેબોથી સારું કોઈ નથી'