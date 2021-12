પ્રી વેડિંગ ફંક્શનમાં પરિવાર ઉપરાંત કેટલાક ખાસ મહેમાનો પણ આવ્યા

સવાઈ માધોપુર: કેટરિના કૈફ અને વિકી કૌશલની હલ્દી સેરેમની આજે ચોથના બરવાડાની સિક્સ સેન્સ ફોર્ટ હોટેલમાં પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. આ પ્રી વેડિંગ ફંક્શનમાં પરિવાર ઉપરાંત કેટલાક ખાસ મહેમાનો પણ આવ્યા હતા. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આ દરમિયાન દુલ્હન કેટરીના પીળા કલરની જોડીમાં હતી. મહેમાનો ડીજેના તાલે નાચ્યા હતા.

શાહરૂખ, અક્ષય, કોહલી પણ સામેલ થશે!

લગ્નમાં આવનારા મહેમાનો પૈકી શાહરૂખ ખાન, વિરાટ કોહલી, રિતિક રોશન અને અક્ષય કુમાર માટે હોટેલ તાજમાં હોટેલ ઓબેરોયમાં વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. દંપતીના લગ્નનું આમંત્રણ કાર્ડ પણ રણથંભોર ત્રિનેત્ર ગણેશને પહોંચાડવામાં આવ્યું હોવાના અહેવાલ છે.

9મી ડિસેમ્બરે જોડાણ! વિકી સફેદ ઘોડા પર આવશે

લગ્નનો કાર્યક્રમ 9 ડિસેમ્બરે બપોરે શરૂ થશે. સૌ પ્રથમ, વરરાજા વિકી કૌશલને બપોરે 1 વાગ્યે સેહરા બાંધવામાં આવશે, ત્યારબાદ તે 3 વાગ્યે પેવેલિયન પહોંચશે. સાંજે સાત ફેરા લઈને દંપતી લગ્નના બંધનમાં બંધાશે. રાત્રિભોજન પાર્ટી રાત્રે 8 વાગ્યે શરૂ થશે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે વિકી તેની દુલ્હન સાથે સાત ફેરા લેવા સફેદ ઘોડા પર આવશે.

મહેંદી સેરેમનીમાં ગુરદાસ માનનું પ્રદર્શન

ખાસ કરીને પંજાબી ગાયક ગુરદાસ માને મહેંદી સેરેમની (Mehndi Ceremony at Six Senses Hotel)માટે સિક્સ સેન્સ હોટેલમાં મહેંદી સેરેમનીમાં ગુરદાસ માન પરફોર્મન્સ(Gurdas Maan performance in Mehndi Ceremony) આપ્યું હતું. જયપુર એરપોર્ટ પર ગુરદાસ માને તેની ઝલક આપી હતી. ગુરદાસ માન (Punjabi Singer Gurdas Maan) એ વિકી કૌશલ અને કેટરિના કૈફને તેમના લગ્ન માટે જીવે વે તેરી જોડી (jeeve ve teri jodi ) ગાઈને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા.

