ન્યૂઝ ડેસ્ક: બોલિવૂડ અભિનેત્રી કંગના રનૌત વિશે ચોંકાવનારા સમાચાર સામે આવ્યા છે. હૈદરાબાદની સિટી સિવિલ કોર્ટે કંગના રનૌતના આગામી રિયાલિટી શો 'લોક અપ'ની રિલીઝ (kangana Ranaut lock up show release) પર રોક લગાવતો આદેશ (civil court issueas stay order aginst Kangna Ranaut lock up show) જારી કર્યો છે. કોર્ટે આ નિર્ણય અરજદાર અને બિઝનેસમેન સનોબર બેગના દસ્તાવેજોની તપાસ કર્યા બાદ આપ્યો છે, જેમાં એવો દાવો કરાયો છે કે, કંગનાના શો 'લોક અપ'નું ફોર્મેટ અરજદારના રજિસ્ટર આઈડિયા 'ધ જેલ'ની સ્ક્રિપ્ટ (Idea 'The Jail script) સાથે મેળ ખાય (Kangna Ranaut lock up show copy case) છે.

રજીસ્ટર્ડ આઈડિયા ધ જેલ પર આધારિત લોક-અપ શો

આ સંદર્ભે ઉદ્યોગપતિ સનોબર બેગનો દાવો છે કે, તેમનો રજીસ્ટર્ડ આઈડિયા ધ જેલ પર આધારિત લોક-અપ શો છે. કોર્ટે કંગનાના આગામી શો 'લૉક અપ'ના ટ્રેલરની વીડિયો ક્લિપને પણ રેકોર્ડમાં લીધી અને તારણ કાઢ્યું કે તે અરજદારના શો જેવું જ છે. કોર્ટે તાત્કાલિક સૂચના આપીને કોઈપણ ઈલેક્ટ્રોનિક મીડિયા, સોશિયલ મીડિયા વગેરે પર આ શોને રિલીઝ કરવા પર પ્રતિબંધ મૂકતો આદેશ જારી કર્યો છે. તમને જણાવી દઈએ કે, શો લોક અપ આવતીકાલે એટલે કે 27 ફેબ્રુઆરીએ OTT પ્લેટફોર્મ પર સ્ટ્રીમ થવાનો હતો.

જાણો આ મામલા સાથે સનોબર બેગના જોડાણ વિશે

હૈદરાબાદ સ્થિત બિઝનેસમેન સનોબર બેગનું કહેવું છે કે, તેણે એન્ડેમોલ શાઈન ઈન્ડિયાના અભિષેક રેગે સાથે કોન્સેપ્ટ શેર કર્યો હતો. બેગે કંપની પર છેતરપિંડીનો આરોપ લગાવ્યો છે. આ સમગ્ર મામલે આદેશ આપતા સિવિલ કોર્ટે 'લોક અપ'ના નિર્માતાઓને કોઈપણ પ્લેટફોર્મ પર શોનું સ્ટ્રીમિંગ કરતા અટકાવી દીધા છે.

સનોબર બેગે કહ્યું...'મેં આ કોન્સેપ્ટ વર્ષ 2018માં રજીસ્ટર કરાવ્યો હતો

મીડિયા સાથે વાત કરતા બેગે કહ્યું, 'મેં આ કોન્સેપ્ટ વર્ષ 2018માં રજીસ્ટર કરાવ્યો હતો, ત્યારબાદ મેં ડિરેક્ટર શાંતનુ રે સાથે કામ કરવાનું શરૂ કર્યું, મેં આ આઈડિયા સ્ટાર પ્લસ સાથે પણ શેર કર્યો, પરંતુ તેમના તરફથી કોઈ જવાબ મળ્યો નહીં. કોવિડ-19ને કારણે ફાંસી થઈ ગઈ, હું ઘણા સમયથી અભિષેક રેગે સાથે વાત કરી રહ્યો છું, હૈદરાબાદમાં પણ મારી ઘણી બેઠકો થઈ છે, મીટિંગમાં મને કહેવામાં આવ્યું હતું કે એકવાર કોવિડ-19થી બગડેલું વાતાવરણ ઠીક થઈ જાય અને પછી વાત કરીએ. , હવે એક અઠવાડિયા પહેલા મેં જોયું કે કોઈ બીજું મારું સ્વપ્ન મારું પોતાનું કહી રહ્યું છે.

હું ભવિષ્યમાં સુપ્રીમ કોર્ટનો પણ સંપર્ક કરી શકું છું: સનોબર બેગે

સનોબર બેગે વધુ જણાવ્યું કહ્યું કે, કંગનાના આગામી શો 'લોક અપ'નો પ્રોમો જોયા બાદ મેં તરત જ કોર્ટનો સંપર્ક કર્યો અને લોક અપના નિર્માતાઓએ ફોર્મેટની ચોરી કરવા સાથે સેટ ડિઝાઇનની નકલ કરી છે. બેગે સ્પષ્ટપણે કહ્યું છે કે, તે શો પર પ્રતિબંધ લગાવવા માટે સુપ્રીમ કોર્ટનો પણ સંપર્ક કરી શકે છે.

લૉક અપ શૉના લૉન્ચિંગ વખતે એકતા કપૂરે સ્પષ્ટ કહ્યું...

તમને જણાવી દઈએ કે, લૉક અપ શૉના લૉન્ચિંગ વખતે એકતા કપૂરે સ્પષ્ટ કહ્યું હતું કે, દર્શકોએ આજથી પહેલાં આવો શો નહીં જોયો હોય. ઉલ્લેખનીય છે કે, આ શોમાં 16 સેલિબ્રિટી સ્પર્ધકોને 72 દિવસ સુધી કોઈપણ સુવિધા વિના જેલમાં રાખવામાં આવશે.

