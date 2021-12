કેટરિના કૈફ અને વિકી કૌશલના લગ્નની ચર્ચાઓ જોરશોરથી ચાલી રહી

કેટરિના કૈફ પણ ઉંમર અને કમાણીમાં વિકી કૌશલ કરતા આગળ

વિક્કીએ નેશનલ એવોર્ડ પણ પોતાના નામે કર્યો

હૈદરાબાદઃ બોલિવૂડની 'ચિકની ચમેલી' કેટરિના કૈફ અને અભિનેતા વિકી કૌશલના (Actor Vicky Kaushal)લગ્નની ચર્ચાઓ જોરશોરથી ચાલી રહી છે. ફિલ્મફેર અનુસાર, કેટરિના અને વિકી 9 ડિસેમ્બરે લગ્ન (Katrina and Vicky get marriage)કરવા જઈ રહ્યા છે. જો કોઈને કેટરિના-વિકીની જોડી (Katrina-Vicky pair)પસંદ આવી રહી છે, તો ઘણા આ મેળ ન ખાતી જોડીનું નામ આપી રહ્યા છે. કેટરિના કૈફ પણ ઉંમર અને કમાણીમાં વિકી કૌશલ કરતા આગળ છે. આવી સ્થિતિમાં, અમે કેટરિના કૈફ અને વિકી કૌશલની આવક અને નેટવર્થ(Income and networth of Katrina Kaif and Vicky Kaushal) વિશે વાત કરીશું.

કેટરિના કૈફ સ્ટારડમ

કેટરીના ફિલ્મો સિવાય વૈભવી જીવન જીવે છે. કેટરિના તેની સાત બહેનોમાં સૌથી વધુ કમાણી કરતી છોકરી છે. કેટરીના બોલિવૂડની ટોચની અભિનેત્રીઓની યાદીમાં આવે છે અને જો મીડિયા રિપોર્ટ્સનું માનીએ તો તે એક ફિલ્મ માટે 10 થી 11 કરોડ રૂપિયા લે છે. કેટરિના એક વાર નહીં પરંતુ પાંચ વખત 'વર્લ્ડ સેક્સીએસ્ટ વુમન'નો ખિતાબ (title of 'World's Sexiest Woman') પણ જીતી ચૂકી છે.

કેટરીનાની કમાણી

ફોર્બ્સ મેગેઝિન અનુસાર, 2017 થી સતત ત્રણ વર્ષ સુધી કેટરિના કૈફ વિશ્વની 100 સૌથી વધુ કમાણી કરતી સેલિબ્રિટીઓમાં પણ સામેલ છે. વર્ષ 2019માં તે 23મા નંબરે હતી. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, કેટરિના કૈફ વાર્ષિક 23.64 કરોડ રૂપિયા કમાય છે. કેટરિના એક બ્રાન્ડ એન્ડોર્સમેન્ટ માટે 6 થી 7 કરોડ રૂપિયા લે છે. એકંદરે, કેટરિના કૈફ 220 કરોડની સંપત્તિની માલિકી ધરાવે છે.

વિકીની આવક

જ્યારે વિકી કૌશલની આવકની વાત આવે છે, તો તે ભાગ્યે જ કેટરિનાની સામે જોવા મળે છે, પરંતુ વિકીએ તેની એક્ટિંગના દમ પર બોલિવૂડમાં મોટું નામ કમાવ્યું છે. વિક્કીએ નેશનલ એવોર્ડ (Vicky National Award)પણ પોતાના નામે કર્યો છે. વિકી એક ફિલ્મ માટે માત્ર 3 થી 4 કરોડ રૂપિયા લે છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, 2019માં ફોર્બ્સ ઈન્ડિયાની ટોપ 100 સેલિબ્રિટીઝમાં વિકી કૌશલનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. તેમની કુલ સંપત્તિ 3 મિલિયન ડોલર એટલે કે લગભગ 22 કરોડ રૂપિયા છે.

વિકેટ' ના લગ્ન

કેટરિનાનું નામ જોડાયા બાદ વિકી કૌશલની માર્કેટ વેલ્યુ વધુ વધી રહી છે. તે દરરોજ હેડલાઇન્સમાં આવે છે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે કેટરિનાને વિકી કૌશલનો આત્મવિશ્વાસ અને સેન્સ ઓફ હ્યુમર પસંદ છે. વિકીએ ઘણા પ્રસંગોએ કેટરિનાને પોતાના દિલની વાત કરી છે.આવી સ્થિતિમાં કેટરિનાને પણ વિકીમાં એક પરફેક્ટ પતિની ઝલક જોવા મળે છે. હવે સમાચાર છે કે એક અઠવાડિયામાં જ બંને હંમેશ માટે એક થવાના છે.

આ પણ વાંચોઃ PETITION FILED AGAINST KANGANA RANAUT IN SC: કંગના રનૌત વિરુધ્ધ સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી દાખલ, જાણો પૂરા મામલા વિશે

આ પણ વાંચોઃ વિકી-કેટરિના પછી હવે સોનાક્ષી સલમાનના ફેમિલી મેમ્બર સાથે લગ્ન કરશે?