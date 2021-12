લખનઉ: ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમની(Prevention of Corruption Act) વિશેષ અદાલતે ડાન્સ પ્રોગ્રામ રદ કરવા અને ટિકિટ ધારકોને પૈસા પાછા ન આપવાના કેસમાં(Cases of non-refund of ticket holders) પ્રખ્યાત ડાન્સર સપના ચૌધરીની (Dancer Sapna Chowdhury )આગોતરા જામીન અરજી ફગાવી દીધી છે. વિશેષ અદાલતે પોતાના આદેશમાં કહ્યું કે સપના ચૌધરી વિરુદ્ધ ચાર્જશીટ દાખલ (Dancer Sapna Choudhury case)કરવામાં આવી છે. તે જ સમયે, ટ્રાયલ કોર્ટ આ મામલાની સુનાવણી કરી રહી છે. આવી સ્થિતિમાં આગોતરા જામીન માટે કોઈ યોગ્ય આધાર નથી. સરકારી વકીલ નવીન ત્રિપાઠીએ આ અરજીનો વિરોધ કર્યો હતો અને કહ્યું હતું કે ડાન્સના કાર્યક્રમને જોતા લોકો પાસેથી મોટી રકમ એકઠી કરવામાં આવી છે. આથી અરજી ફગાવી દેવી જોઈએ.

આશિયાના પોલીસ સ્ટેશનમાં FIR નોંધાવી

14 ઓક્ટોબર, 2018ના રોજ, SAI ફિરોઝ ખાને આશિયાના પોલીસ સ્ટેશનમાં FIR નોંધાવી(Filed an FIR at the Asian police station ) હતી. ફાઈલ કરાયેલા રિપોર્ટમાં સપના ચૌધરીની સાથે ઈવેન્ટના આયોજકો જુનૈદ અહેમદ, નવીન શર્મા, ઈવાદ અલી, અમિત પાંડે અને પહેલ ઈન્સ્ટિટ્યૂટના રત્નાકર ઉપાધ્યાયનું નામ પણ હતું.

ટિકિટ ધારકોના પૈસા પણ પરત કરવામાં આવ્યા નથી

13 ઓક્ટોબર 2018ના રોજ સ્મૃતિ ઉપવનમાં બપોરે 3 થી 10 વાગ્યા સુધી સપના સહિત અન્ય કલાકારોનો કાર્યક્રમ હતો. જેના માટે ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન ટિકિટ ત્રણસો રૂપિયા પ્રતિ વ્યક્તિના ભાવે વેચાતી (Dancer Sapna Choudhury case)હતી. આ કાર્યક્રમને જોવા માટે હજારો દર્શકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. રાત્રે 10 વાગ્યા સુધી સપના ચૌધરી ન આવતાં તેણે હોબાળો મચાવ્યો હતો. આરોપ છે કે આ પછી ટિકિટ ધારકોના પૈસા પણ પરત કરવામાં આવ્યા નથી.

સપના વિરુદ્ધ બિનજામીનપાત્ર વોરંટ જારી

20 જાન્યુઆરી, 2019 ના રોજ, આરોપી જુનૈદ અહેમદ, ઇવાદ અલી, અમિત પાંડે અને રત્નાકર ઉપાધ્યાય વિરુદ્ધ IPCની કલમ 406 અને 420 હેઠળ ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી હતી. આ પછી, 27 જુલાઈ, 2019 ના રોજ, સપના ચૌધરી વિરુદ્ધ સમાન કલમોમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી હતી. 4 સપ્ટેમ્બર, 2021ના રોજ ટ્રાયલ કોર્ટે આ કેસમાં સપના ચૌધરીની ડિસ્ચાર્જ અરજી ફગાવી દીધી હતી. આ પછી સપના વિરુદ્ધ બિનજામીનપાત્ર વોરંટ જારી કરવામાં આવ્યું હતું.

આ પણ વાંચોઃ RANVEER SINGH FILM 83: રણવીરનો લુક જોઈને કપિલ દેવ પોતે પણ ચોંકી ગયા

આ પણ વાંચોઃ કાશી-અયોધ્યાની જેમ મથુરામાં પણ શ્રી કૃષ્ણના જન્મસ્થળ પર ભવ્ય મંદિર બનવું જોઈએઃ હેમા માલિની