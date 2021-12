તાજેતરમાં જ અનેક પાર્ટીઓમાં જોવા મળી હતી કરીના અને અમૃતા

કોરોના પ્રોટોકોલનું ઉલ્લંઘન કર્યું હતું

સંપર્કમાં આવેલા લોકોનો RTPCR ટેસ્ટ કરાવવા BMCનો આદેશ

હૈદરાબાદ: કોરોનાના કેસ ઓછા થયા છે, પરંતુ ખત્મ (Coronavirus New Cases)થયા નથી. બોલીવુડ સેલેબ્સ પણ કોરોના (corona in bollywood)નો શિકાર બનવા લાગ્યા છે. ANI અનુસાર, કરીના કપૂર ખાન અને અમૃતા અરોરા કોરોના પોઝિટિવ (kareena kapoor and amrita corona positive) આવી છે. મુંબઈ BMCએ કરીના કપૂર અને અમૃતા અરોરાનાના સંપર્કમાં આવેલા લોકોનો RTPCR ટેસ્ટ (corona testing in mumbai) કરાવવાનો આદેશ આપ્યો છે.

બંને અભિનેત્રીઓ કોરોના પ્રોટોકોલનું ઉલ્લંઘન કરતી જોવા મળી હતી

હાલમાં જ કરીના કપૂર ખાન અને અમૃતા અરોરા ઘણી પાર્ટીઓ (kareena and amrita in party)માં જોવા મળી હતી. બંને અભિનેત્રીઓ કોરોના પ્રોટોકોલ (corona guidelines in mumbai)નું ઉલ્લંઘન કરતી જોવા મળી હતી. જો કે આ અભિનેત્રીઓ દ્વારા હજુ સુધી હેલ્થ અપડેટ જારી કરવામાં આવ્યું નથી. ઉલ્લેખનીય છે કે, ભૂતકાળમાં અભિનેતા કમલ હાસન કોરોના વાયરસથી સંક્રમિત (kamal haasan corona positive) જોવા મળ્યા હતા. કમલ હાસને ટ્વીટ કરીને માહિતી આપી હતી.

કોરોના હજી સમાપ્ત થયો નથી

તેમણે લખ્યું હતું કે, 'યુએસ ટ્રિપથી પરત આવ્યા બાદ થોડી ઉધરસ થઈ હતી. તપાસનો રિપોર્ટ કોરોના પોઝિટિવ આવ્યો. હું હાલમાં હોસ્પિટલમાં આઈસોલેટ છું. તમે બધા સમજો કે રોગચાળો હજી સમાપ્ત થયો નથી. દરેક વ્યક્તિ સુરક્ષિત રહે.' કમલ હાસને પોતાની બેદરકારી કબૂલી હતી. અભિનેતા અમિત સાધે પણ તેના કોરોના પોઝિટિવ (amit sadh corona positive) હોવાના સમાચાર ચાહકો સાથે શેર કર્યા હતા.

તનિષા મુખર્જી પણ કોરોના પોઝિટિવ

કરીના અને અમૃતા પહેલા કાજોલની બહેન તનિષા મુખર્જી (tanisha mukherjee corona positive)એ સોશિયલ મીડિયા દ્વારા તેના કોરોના પોઝિટિવ હોવાની માહિતી શેર કરી હતી. કરીના કપૂરના વર્ક ફ્રન્ટન વાત કરીએ તો અભિનેત્રી જલદી આમિર ખાનની સાથે ફિલ્મ 'લાલ સિંહ ચડ્ઢા' (kareena lal singh chaddha)માં જોવા મળવાની છે. ફિલ્મના પોસ્ટરને અભિનેત્રીએ પોતાના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર શેર કર્યું હતું, જેને લોકોએ ઘણું જ પસંદ કર્યું હતું.

