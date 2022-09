સાન ફ્રાન્સિસ્કો: મેટાના સ્થાપક અને CEO માર્ક ઝુકરબર્ગે મંગળવારે સોફ્ટવેર કંપની સેલ્સફોર્સ સાથે ભાગીદારી (whatsapp partnership with salesforce) ની જાહેરાત કરી, જ્યાં કંપનીઓ તેમના પ્લેટફોર્મ પર WhatsApp Business મેસેજિંગનો ઉપયોગ ગ્રાહકના પ્રશ્નોના જવાબ આપવા, માર્કેટિંગ ઝુંબેશ ચલાવવા અને સીધી ચેટ (chatting with customers on whatsapp) માં વેચાણ કરવા માટે ઉપયોગ કરી શકે છે.

સેલ્સફોર્સ સાથે ભાગીદારી: ઝકરબર્ગે ફેસબુક પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે, વધુ અને વધુ લોકો ટેક્સ્ટ પર વ્યવસાયો સાથે વાતચીત કરવાનું પસંદ કરે છે. તેથી જ અમે આ વર્ષની શરૂઆતમાં અમારું પોતાનું ક્લાઉડ API લોન્ચ કર્યું હતું અને હવે સોફ્ટવેર કંપની સેલ્સફોર્સ (Software company salesforce) સાથે ભાગીદારી કરી રહી છે. નવું એકીકરણ વ્યવસાયોને WhatsApp પર ગ્રાહકો સાથે ચેટ કરવાનો અનુભવ બનાવવામાં મદદ કરશે, જ્યારે સેલ્સફોર્સ પ્લેટફોર્મ પરથી સીધા જ સંચારનું સંચાલન કરવામાં સક્ષમ હશે.

વ્હોટસેપ બિઝનેસ ફિચર : મેથ્યુ ઈડેમા, મેટામાં વીપી બિઝનેસ મેસેજિંગના મેથ્યુ ઈડેમાએ જણાવ્યું હતું કે, અમે ઈચ્છીએ છીએ કે શક્ય તેટલા વધુ લોકો ઝડપી, સમૃદ્ધ ઈન્ટરેકશનથી લાભ મેળવે અને અમે વ્યવસાયોને WhatsApp પર આગળ વધવામાં અને ચલાવવા માટે ઝડપી અને સરળ મદદ કરવા બનાવવાની રીતોમાં રોકાણ કરવાનું ચાલુ રાખીએ છીએ. કંપનીએ કહ્યું કે, સેલ્સફોર્સ સાથે ભાગીદારી કરીને વિશ્વના સૌથી મોટા ગ્રાહક સંબંધ સંચાલન (CRM) પ્લેટફોર્મ, ઘણા વધુ વ્યવસાયો તેમના ગ્રાહકો સાથે જોડાવા માટે WhatsAppનો ઉપયોગ કરી શકશે.

વ્હોટસેપ બિઝનેસ ફિચર: Meta WhatsAppએ કહ્યું, ઉદાહરણ તરીકે એકીકરણ માટેના પાઇલટના ભાગ રૂપે, લોરિયલ ગ્રુપ બ્રાન્ડ્સ WhatsApp નો ઉપયોગ કરશે એવા ગ્રાહકો સાથે ફરી જોડાવા માટે કે જેમણે અગાઉ અમે વસ્તુઓ છોડી દીધી છે. શોપિંગ કાર્ટમાં અને તેમને ચેટ થ્રેડ પર કૂપન અને યોગ્ય ઑફર્સ મોકલશે. Meta WhatsApp બિઝનેસ ઈન્ટિગ્રેશનને વધુ પ્રોત્સાહન આપવા માટે ઝકરબર્ગે મે મહિનામાં પેરેંટ કંપની દ્વારા હોસ્ટ કરેલ WhatsApp Cloud API (એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામિંગ ઈન્ટરફેસ) સાથે વૈશ્વિક સ્તરે તમામ કદના વ્યવસાયો માટે મોબાઈલ મેસેજિંગ પ્લેટફોર્મ ખોલવાની જાહેરાત કરી હતી.

વ્હોટસેપ બિઝનેસ મેસેજિંગ: આ પગલાથી, કોઈપણ વ્યવસાય અથવા વિકાસકર્તા સરળતાથી સેવાને ઍક્સેસ કરી શકે છે, તેમના અનુભવને ઑપ્ટિમાઇઝ કરવા માટે સીધા જ WhatsAppની ટોચ પર બિલ્ડ કરી શકે છે અને સુરક્ષિત WhatsApp ક્લાઉડ API નો ઉપયોગ કરતા ગ્રાહકો માટે પ્રતિભાવ સમયને ઝડપી બનાવી શકે છે. કંપની મેટા દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવતી સુરક્ષિત ક્લાઉડ હોસ્ટિંગ સેવાઓ સાથે WhatsApp પર બિઝનેસ ઓફર કરશે.