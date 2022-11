સાન ફ્રાન્સિસ્કો: મેટા માલિકીનું મેસેજિંગ પ્લેટફોર્મ WhatsApp કથિત રીતે WhatsApp ડેસ્કટોપ બીટાના ભાવિ અપડેટમાં ગ્રુપ ચેટ્સ માટે મ્યૂટ શોર્ટકટ પર કામ કરી રહ્યું (WhatsApp New Features Coming Soon) છે. WA Betainfo ના રિપોર્ટ અનુસાર મ્યૂટ શોર્ટકટ ગ્રૂપ ચેટના ટોપ પર દેખાશે અને યુઝર્સને ગ્રુપમાં મળતા મેસેજની નોટિફિકેશનને ડિસેબલ કરવામાં મદદ (Message Yourself feature in WhatsApp) કરશે.

WhatsAppમાં આવી રહ્યા છે આ શાનદાર ફીચર્સ, યુઝર્સને મળશે ઘણી ઉપયોગી વસ્તુ

માર્ક ઝુકરબર્ગની જાહેરાત: આ મહિનાની શરૂઆતમાં મેટાના સ્થાપક અને CEO માર્ક ઝુકરબર્ગે જાહેરાત કરી હતી કે, 1,024 યુઝર્ષને એક જૂથમાં ઉમેરી શકાય છે, તેથી આ નવી સુવિધા તે યુઝર્ષ માટે ખૂબ જ મદદરૂપ થશે, જેઓ જૂથ ચેટમાંથી વધુ સૂચનાઓ મેળવવા માંગતા નથી. Android માટે WhatsApp બીટાને 2 અઠવાડિયા પહેલા મોટા જૂથો માટે આપમેળે સૂચનાઓ બંધ કરવાની સુવિધા પ્રાપ્ત થઈ હતી.

દપ્રોફાઇલ ફોટા જોવાની મંજૂરી: રમિયાન મેસેજિંગ પ્લેટફોર્મ કેટલાક બીટા પરીક્ષકો માટે એક નવી સુવિધા રજૂ કરે છે, જે યુઝર્ષને ડેસ્કટોપ પર જૂથ ચેટ્સમાં પ્રોફાઇલ ફોટા જોવાની મંજૂરી આપે છે. આ સુવિધા યુઝર્ષને એવા જૂથ સભ્યોને ઓળખવામાં મદદ કરે છે કે, જેમની પાસે ફોન નંબર નથી અથવા જ્યારે તેઓનું નામ સમાન છે.

મેસેજ યોરસેલ્ફ ફીચર: આ પણ એક ઉપયોગી બાબત છે મેટા માલિકીના મેસેજિંગ પ્લેટફોર્મ વોટ્સએપે સોમવારે ભારતમાં આગામી અઠવાડિયામાં એક નવું 'મેસેજ યોરસેલ્ફ' ફીચર લોન્ચ કરવાની જાહેરાત કરી છે. કંપનીએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, નોટ્સ, રીમાઇન્ડર્સ અને અપડેટ્સ મોકલવા માટે તે પોતાની સાથે 1:1 ચેટ છે.

વ્હોટ્સેપની નવી સુવિધા: વોટ્સએપ પર યુઝર્સ તેમની ટુ-ડૂ સૂચિનું સંચાલન કરવા માટે પોતાને નોટ્સ, રીમાઇન્ડર્સ, શોપિંગ સૂચિઓ અને વધુ મોકલી શકે છે. નવી સુવિધાનો ઉપયોગ કરવા માટે WhatsApp એપ્લિકેશન ખોલો, નવી ચેટ બનાવો, પછી સૂચિની ટોચ પર તમારા સંપર્ક પર ક્લિક કરો અને મેસેજિંગ શરૂ કરો. કંપનીએ કહ્યું કે, આ ફીચર એન્ડ્રોઇડ અને આઇફોન પર ઉપલબ્ધ હશે અને આવનારા અઠવાડિયામાં તમામ યુઝર્સ માટે રોલઆઉટ કરવામાં આવશે.

કમ્યુનિટીઝ ઓન વોટ્સએપની જાહેરાત : આ મહિનાની શરૂઆતમાં મેટાના સ્થાપક અને CEO માર્ક ઝકરબર્ગે 'કમ્યુનિટીઝ ઓન વોટ્સએપ'ની જાહેરાત કરી હતી, જેમ કે 32 વ્યક્તિના વિડિયો કૉલિંગ, ઇન ચેટ મતદાન અને 1,024 યુઝર્સના જૂથો જેવી અનેક નવી સુવિધાઓ સાથે.

Metaના CEOએ કહ્યું, "અમે WhatsApp પર કમ્યુનિટીઝ શરૂ કરી રહ્યા છીએ. તે પેટા જૂથો, બહુવિધ થ્રેડો, જાહેરાત ચેનલો વગેરેને સક્ષમ કરીને કમ્યુનિટીને વધુ સારું બનાવે છે. અમે મતદાન અને 32 વ્યક્તિની વિડિયો કૉલિંગ પણ શરૂ કરી રહ્યા છીએ." શરુથી અંત સુધી એન્ક્રિપ્શન સમાપ્ત કરો, જેથી તમારા સંદેશા ખાનગી રહે."