વોશિંગ્ટન: US હાઉસ ઓફ રિપ્રેઝન્ટેટિવ્સ કમિટિ ઓન હાઉસ એડમિનિસ્ટ્રેશનએ મંગળવારે (સ્થાનિક સમય) હાઉસ (us government on tiktok) દ્વારા સંચાલિત તમામ મોબાઇલ ડિવાઈઝમાંથી TikTok પર પ્રતિબંધની જાહેરાત કરી (TikTok Ban in America) હતી. હાઉસના ચીફ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ઓફિસર કેથરિન સ્ઝપિંડોરના મેમો અનુસાર સુરક્ષા જોખમોને ટાંકીને US હાઉસના કર્મચારીઓને હાઉસ ડિવાઇસ પર TikTok ડાઉનલોડ કરવા પર પ્રતિબંધ છે અને કોઈપણ મોબાઇલ ડિવાઇસમાંથી એપને દૂર કરવી આવશ્યક છે.

ટિકટોક પર પ્રતિબંધ: આ પગલા સાથે US હાઉસ ઘણી સરકારી સંસ્થાઓની યાદીમાં જોડાઈ ગયું છે. જેણે ચીનની માલિકીની સોશિયલ મીડિયા એપ્સ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. ડિસેમ્બરની શરૂઆતમાં સેનેટે એક આદેશને મંજૂરી આપી હતી. જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે, તમામ ફેડરલ કર્મચારીઓને સરકારી ડિવાઈઝ પર એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવા અથવા તેનો ઉપયોગ કરવા પર પ્રતિબંધ છે. ટેક્સાસ, જ્યોર્જિયા, મેરીલેન્ડ, સાઉથ ડાકોટા, સાઉથ કેરોલિના અને નેબ્રાસ્કા સહિત યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના કેટલાક રાજ્યોએ સરકારી સાધનો પર ટિકટોક પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે.

US સૈન્યએ APP પર મુક્યો પ્રતિબંધ: US સૈન્યએ તેના સભ્યોને સરકારી સાધનો પર એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરવા પર પણ પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. સીબીએસ (CBS) ન્યૂઝના અહેવાલ મુજબ ટિકટોકને ચીનની પેરન્ટ કંપની બાઈટડાન્સને કારણે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાને લઈને વધતી ચિંતાઓનો સામનો કરવો પડ્યો છે. અમેરિકી અધિકારીઓએ વારંવાર કહ્યું છે કે, ચીનની સરકાર કંપનીને તેના યુઝર્સ પર એકત્રિત કરવામાં આવેલ ડેટા શેર કરવા માટે કહી શકે છે.

TikTokનો દુરુઉપયોગ: નવેમ્બરની શરૂઆતમાં ફેડરલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (FBI)ના ડિરેક્ટર ક્રિસ્ટોફર રેએ કહ્યું હતું કે, 'ચીનની સરકાર ડેટા સંગ્રહને નિયંત્રિત કરવા માટે TikTokનો ઉપયોગ કરી શકે છે.' CBS ન્યૂઝે FBIના ડાયરેક્ટર ક્રિસ્ટોફર રેને ટાંકીને કહ્યું કે, 'અમને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાની ચિંતા છે.'

રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાની ચિંતા: ક્રિસ્ટોફર રેએ જણાવ્યું હતું કે, 'આમાં એવી શક્યતા શામેલ છે કે, ચીન સરકાર તેનો ઉપયોગ લાખો યુઝર્સ પર ડેટા સંગ્રહને નિયંત્રિત કરવા માટે કરી શકે છે.' CBS ન્યૂઝના જણાવ્યા અનુસાર, અગાઉના ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે ચેતવણી આપી હતી કે, તેઓ સંભવિત સુરક્ષા અને ગોપનીયતાના જોખમો માટે US કંપનીને વેચવામાં ન આવે તો તેઓ એપ્લિકેશનને સંપૂર્ણપણે પ્રતિબંધિત કરશે. જો કે, એપ પર પ્રતિબંધ મૂકવાનો નિર્ણય US પ્રમુખ જો બિડેન દ્વારા રદ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમણે વિદેશી માલિકીની એપ્લિકેશનની સરકારી સમીક્ષાનો આદેશ આપ્યો હતો.