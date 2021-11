ઝડપથી વિકસતી પ્રજાતિઓ લૂપ્ત થવાની શક્યતા વધારે

લંડનઃ યુનિવર્સિટી ઓફ બ્રિસ્ટોલના સંશોધકોના તાજેતરના અભ્યાસ (study by the University of Bristol london)ના તારણો સૂચવે છે કે ઝડપી ઉત્ક્રાંતિ ક્યાંય ન થઈ શકે. ગરોળી અને તેમના સંબંધીઓના નવા અભ્યાસમાં, બ્રિસ્ટોલની સ્કૂલ ઓફ અર્થ સાયન્સના ડૉ. જોર્જ હેરેરા-ફ્લોરેસ અને સાથીઓએ શોધી કાઢ્યું છે કે, 'ધીમું અને સ્થિર રેસ જીતે છે'. ટીમે ગરોળી, સાપ અને તેમના સંબંધીઓનો અભ્યાસ કર્યો જે જૂથને લેપિડોસૌરિયા તરીકે ઓળખાય છે. આજે લેપિડોસોરની 10,000 થી વધુ પ્રજાતિઓ છે અને તેમની તાજેતરની મોટાભાગની સફળતા અનુકૂળ સંજોગોમાં ઝડપી ઉત્ક્રાંતિનું પરિણામ છે. પરંતુ હંમેશા એવું નહોતું.

હેરેરા-ફ્લોરેસ સમજાવ્યું કે, "લેપિડોસોર (what is Lepidosauria ) 25 કરોડ વર્ષો પહેલા પ્રારંભિક મેસોઝોઇક યુગમાં ઉદ્ભવ્યા હતા અને તેઓ બે મુખ્ય જૂથોમાં વિભાજિત થયા હતા, squamates જે આધુનિક ગરોળી અને સાપ તરફ દોરી જાય છે, અને બીજી બાજુ rhynchocephalians, (what is rhynchocephalians and squamates) જે આજે એક જ પ્રજાતિ દ્વારા રજૂ થાય છે, ન્યુઝીલેન્ડના તુઆટારા તરીકે ઓળખાય છે. અમે rhynchocephaliansમાં ધીમી ઉત્ક્રાંતિ અને squamatesમાં ઝડપી ઉત્ક્રાંતિ જોવાની અપેક્ષા રાખી હતી. પરંતુ અમને આ પ્રારંભિક સરિસૃપોમાં શરીરના કદ વિશે તેનાથી વિપરીત જોવા મળ્યું." અમને જાણવા મળ્યું છે કે મેસોઝોઇકમાં સ્ક્વોમેટ્સના કેટલાક જૂથો ઝડપથી વિકસિત થયા છે, ખાસ કરીને જેઓ દરિયાઈ મોસાસોર જેવી વિશિષ્ટ જીવનશૈલી ધરાવતા હતા. પરંતુ rhynchocephalians વધુ સતત ઝડપથી વિકસતા હતા," ડૉ. ટોમ સ્ટબ્સના સહયોગીએ જણાવ્યું હતું.

ડાયનાસોરની સાથે રહેતા

"હકીકતમાં, તેમનામાં ઉત્ક્રાંતિનો સરેરાશ દર squamates માટેના દર કરતાં નોંધપાત્ર રીતે ઝડપી હતો, અને અમે ખરેખર આની અપેક્ષા રાખી ન હતી, મેસોઝોઇકમાંથી ગરોળી અને સાપના તમામ આધુનિક જૂથો ઉદ્દભવ્યા અને વિવિધતા લાવવાનું શરૂ કર્યું, ડાયનાસોરની સાથે-સાથે રહેતા હતા, પરંતુ સંભવતઃ તેમની સાથે પર્યાવરણીય રીતે સંકળાયેલા ન હતા. આ પ્રારંભિક ગરોળીઓ બગ્સ, કૃમિ અને છોડને ખાતી હતી, પરંતુ તેઓ મુખ્યત્વે ખૂબ નાના હતા. "પ્રોફેસર માઈક બેન્ટને ઉમેર્યું, "ડાયનાસોરના લુપ્ત થયા પછી, 66 મિલિયન વર્ષો પહેલા, મેસોઝોઈકના અંતમાં, રાયન્કોસેફાલિયન્સ અને સ્ક્વોમેટ્સને ઘણું સહન કરવું પડ્યું હતું, પરંતુ સ્ક્વોમેટ પાછા ઉછળ્યા હતા.

