સાન ફ્રાન્સિસ્કો એડિડાસે એક અદભૂત સેલ્ફ ચાર્જિંગ બ્લૂટૂથ હેડફોન (Adidas self charging bluetooth headphone) નું અનાવરણ કર્યું છે, જે તમામ પ્રકારના કુદરતી અને કૃત્રિમ પ્રકાશને (Self cherging Headfone) બેટરી લાઈફમાં રૂપાંતરિત કરે છે. એડિડાસ દ્વારા લોન્ચ કરાયેલ કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર, હેડફોન્સ સક્રિય જીવનશૈલીના રોજિંદા પડકારોને પહોંચી વળવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યા છે અને (Headphone launched by addias) અંધારામાં 80 કલાક સુધી સંગ્રહિત પ્લેટાઇમ ઓફર કરે છે. (Solar charging headphone)

સેલ્ફ ચાર્જિંગ હેડફોન એક્સાઇઝર્સ પાવરફોઇલ ટેક્નોલોજી સાથેનું એડિડાસ (RPT 02 SOL) વપરાશકર્તાઓ કૃત્રિમ પ્રકાશ સંચાલિત હેડફોનને કંટ્રોલ જોગનો ઉપયોગ કરીને તેમના સાંભળવાના અનુભવને સરળતાથી સંચાલિત કરવા અને શ્રેષ્ઠ પ્રકાશ શોધવા માટે પરવાનગી સાથે ઇનોવેટિવ લાઇટ ઇન્ડિકેટર (Innovative Light Indicator) નો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપે છે.

પરસેવાથી સુરક્ષિત હેડફોન કંપનીએ કહ્યું કે, IPX4 રેટેડ ડિઝાઇન (IPX4 rated design) વપરાશકર્તાઓને તેમના વર્કઆઉટ દરમિયાન થોડી વધારાની સુવિધા આપે છે અને હેડફોનને પરસેવાથી સુરક્ષિત રાખે છે. એડિડાસ હેડફોન વોટરપ્રૂફ નથી, પરંતુ તે પરસેવો અને છાંટા સંભાળી શકે છે. નવા હેડફોનમાં, દૂર કરી શકાય તેવા અને ધોઈ શકાય તેવા ભાગોમાં આંતરિક હેડબેન્ડ અને ઈયર કુશનનો સમાવેશ થાય છે.

80 કલાકની આરક્ષિત બેટરી હેડફોન્સ રિસાયકલ પ્લાસ્ટિક અને નાયલોનના મિશ્રણમાંથી પણ બનાવવામાં આવે છે. અહેવાલો અનુસાર, સોલાર સેલ સામગ્રીને પ્લાસ્ટિક પર સ્ક્રીનપ્રિન્ટ કરી શકાય છે, જે વિવિધ પ્રકારની એપ્લિકેશન માટે પરવાનગી આપે છે. આ જ ટેક્નોલોજી અર્બનિસ્ટા (Urbanista) ના સોલર પાવર્ડ હેડફોન્સમાં પણ જોવા મળી છે, જે 80 કલાકની આરક્ષિત બેટરી લાઈફ પ્રદાન કરવાનો દાવો કરે છે.

