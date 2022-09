નવી દિલ્હી : ફેસબુક (હવે મેટા) એ કોમ્યુનિટી ચેટ્સ નામની એક નવી સુવિધાની જાહેરાત કરી છે, જે ટૂંક સમયમાં વપરાશકર્તાઓને તેમના સમુદાયો સાથે રીઅલ ટાઇમમાં ફેસબુક અને મેસેન્જર બંને પર (community chats arriving on Facebook and Messenger) ટેક્સ્ટ, ઑડિયો અને વિડિયો દ્વારા કનેક્ટ કરવાની મંજૂરી આપશે. મેટાના સીઈઓ માર્ક ઝુકરબર્ગે જણાવ્યું હતું કે, કંપની રુચિઓ ધરાવતા લોકો સાથે જોડાવા માટે એક નવી રીત તરીકે કોમ્યુનિટી ચેટ્સ (Real time community chats on Facebook Messenger) બનાવી રહી છે.

ક્ષણભરમાં જવાબો મળશે : મંગળવારે મોડી રાત્રે કહ્યું, 1 બિલિયનથી વધુ લોકો મિત્રો સાથે વાતચીત કરવા માટે મેસેન્જરનો ઉપયોગ કરે છે અને ટૂંક સમયમાં તમે મેસેન્જર તેમજ ફેસબુક જૂથોથી સમુદાય ચેટ્સ શરૂ કરી શકશો. મેસેન્જરના વડા લોરેડાના ક્રિસને જણાવ્યું હતું, વધુ ફેસબુક જૂથો માટે અમે સમુદાય ચેટ્સનો વિસ્તાર પણ કરીશું. એડમિન્સ હવે કોઈ વિષય વિશે વાતચીત શરૂ કરી શકે છે અને પોસ્ટ પર લોકો ટિપ્પણી કરે તેની રાહ જોવાને બદલે ક્ષણભરમાં જવાબો મેળવી શકે છે.

જૂથના સભ્યો માટે ઍક્સેસિબલ : ક્રિસને વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, એક જ મેસેન્જર ગ્રૂપ ચેટમાં બહુવિધ વિષયો નેવિગેટ કરવાને બદલે, જે વ્યક્તિ કોમ્યુનિટી ચેટ બનાવે છે તે કેટેગરીમાં ચેટ્સ ગોઠવી શકે છે જેથી જૂથના સભ્યો તેમના માટે સૌથી વધુ રસપ્રદ શું છે તે સરળતાથી શોધી શકે. સમુદાય ચેટ્સ ફક્ત જૂથના સભ્યો માટે જ ઍક્સેસિબલ હશે.

ટુલ્સનો ઉપયોગ : ફેસબુકે જણાવ્યું હતું કે, તેણે એડમિન્સને ચેટ અને ઑડિયો બંને અનુભવોને સરળતાથી સંચાલિત કરવામાં મદદ કરવા માટે ટૂલ્સનો એક મજબૂત સ્યુટ વિકસાવ્યો છે. જેમાં જૂથના સભ્યોને બ્લોક કરવા, મ્યૂટ કરવા અથવા સસ્પેન્ડ કરવા અને સભ્યો અથવા સંદેશાઓને દૂર કરવા, તેમજ એડમિન સહાય જેવી મધ્યસ્થતાની ક્ષમતાઓનો સમાવેશ થાય છે. કોમ્યુનિટી ચેટ્સના સભ્યો ગ્રુપ એડમિન અથવા મેટાને સંદેશાઓની જાણ કરી શકે છે, વપરાશકર્તાઓને બ્લોક કરી શકે છે અથવા વપરાશકર્તા કોઈપણ સમયે ચેટ છોડી શકે છે.